Paola Holguín se refirió a su designación como ministra de Cultura por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella

La congresista y precandidata Paola Holguín aseguró que la seguridad en Colombia se debe manejar con presencia del Estado - crédito @SenadoGovCo/X

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció en redes sociales que designó a Paola Holguín como ministra de Cultura para su gobierno 2026-2030 y justificó la decisión con una definición de su enfoque: “La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo”.

De la Espriella presentó a la excongresista y ex precandidata presidencial por el Centro Democrático como parte de su gabinete y enmarcó la cartera en una disputa de ideas: “Por eso presento a Paola Holguín como ministra de Cultura de la Patria Milagro”.

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En el mismo mensaje, el presidente electo describió a Holguín y el rol que espera que asuma durante el cuatrienio: “Una mujer guerrera, de la provincia, que asume el reto de dar la batalla cultural por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen”.

La congresista del Centro Democrático fue confirmada como parte del gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito prensa Abelardo de la Espriella

Tras la designación, Holguín publicó una respuesta en sus redes sociales y dijo que no alcanzaba a contestar todos los saludos: “Lamentablemente no alcanzo a responder uno a uno tantos mensajes por la reciente designación como Ministra de Cultura, agradezco desde el fondo de mi corazón la infinita generosidad de todos”.

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La excongresista agradeció el nombramiento y lo planteó como una tarea de gobierno: “Doy gracias a Dios y al señor Presidente por el gran honor y enorme reto, de trabajar para un sector clave en la Patria Milagro”.

En su mensaje, Holguín también hizo una promesa de gestión dirigida a los ciudadanos: “A mis compatriotas les prometo todo el esfuerzo, la disciplina y el compromiso”.

La futura ministra cerró su publicación con una consigna: “Firmes por la cultura, firmes por los artistas, firmes por la Patria”.

Paola Holguín se refirió a su designación como ministra de Cultura - crédito @PaolaHolguin/X

Paola Holguín lanza advertencia sobre Gustavo Petro

El entorno político colombiano se encuentra en tensión ante los recientes señalamientos de la exsenadora Paola Holguín sobre los intentos de sectores vinculados al presidente saliente Gustavo Petro para obstaculizar la gestión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Holguín sugirió que, tras la derrota electoral del petrismo, existen maniobras jurídicas y movilizaciones para impedir que el abogado asuma el poder el 7 de agosto de 2026.

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En los últimos días, se ha presentado una medida cautelar de urgencia ante el Consejo de Estado, con el objetivo de frenar la posesión del mandatario electo. Este recurso abre un nuevo episodio de confrontación institucional y alimenta las dudas en torno al clima democrático en Colombia.

Durante una entrevista con Semana, Holguín afirmó que las recientes declaraciones de Petro y del excandidato presidencial Iván Cepeda evidencian una estrategia de oposición que, en palabras de la exsenadora, “utiliza la desobediencia civil como bandera, pero en realidad es una continuación de las tácticas de presión vividas en el pasado”.

Paola Holguín cuestionó los llamados a la desobediencia civil y habló sobre el panorama político tras las elecciones presidenciales. - crédito Senado

Holguín fue contundente al señalar: “Es crónica de una muerte anunciada. Llegaron al poder usando violencia, vandalismo y terrorismo; con esa amenaza quisieron quedarse. Y ahora que perdieron, utilizarán esa estrategia a la que le ponen un nombre muy eufemístico, de desobediencia civil”.

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Para la excongresista, los mensajes recientes de Petro anticipan el comportamiento que tendrá la oposición frente al próximo gobierno. En su análisis, “tratarán de torpedear el gobierno de Abelardo de la Espriella desde el primer día, como lo hicieron con Iván Duque”. Además, advirtió que se impulsan acciones para anular la elección del nuevo mandatario.

Holguín añadió que, desde su perspectiva, “eso devela el talante antidemocrático que ha mostrado a lo largo de su carrera política Gustavo Petro”.

La situación actual es que el presidente electo Abelardo de La Espriella enfrenta acciones legales que buscan impedir su posesión programada para el 7 de agosto. Simultáneamente, figuras políticas como Gustavo Petro e Iván Cepeda han llamado a la desobediencia civil, lo que ha generado inquietud sobre posibles episodios de protesta y tensión social similares a los de años anteriores. El panorama permanece incierto hasta que las autoridades judiciales se pronuncien sobre la medida cautelar.

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