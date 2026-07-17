El documento firmado por Marco Rubio que abrió la puerta a la deportación de ‘Beto’ Coral de Estados Unidos a Colombia

Beto Coral regresó a Colombia tras renunciar a su solicitud de asilo en Estados Unidos, luego de que un memorando firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio - crédito Imagen Ilustrativo Infobae

El activista colombiano “Beto” Coral regresó deportado a Colombia el 16 de julio de 2026, casi un mes después de haber sido detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos, en un caso que tomó un giro político y diplomático tras conocerse un memorando firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el que se solicitó facilitar su salida del país, incluida su deportación si era necesario.

Coral, cuyo nombre completo es Franklin Humberto Coral Garrido, arribó a la base militar de Catam en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), junto a otros 76 connacionales deportados desde Estados Unidos, entre ellos 11 niños y niñas, según informó la Cancillería.

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Su regreso se produjo después de que decidiera desistir de la solicitud de asilo político que mantenía en trámite desde hacía cerca de diez años y firmara su salida voluntaria del territorio estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo que el influencer político no había regularizado su estatus migratorio. Según ese organismo, ingresó en 2015 con una visa de turismo y negocios B1/B2, válida para una permanencia legal de seis meses, pero se quedó en el país sin autorización durante cerca de 10 años.

A su llegada fue recibido por funcionarios de Migración Colombia y por la canciller Rosa Villavicencio, a quien agradeció las gestiones adelantadas para facilitar su retorno. “Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos”, afirmó Coral al aterrizar. También aseguró que continuará con su actividad política desde Colombia y sostuvo que “las ideas nunca se encarcelan”.

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El memorando de Marco Rubio

El elemento que marcó el desenlace del caso fue un memorando fechado el 16 de junio de 2026 y firmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dirigido al entonces secretario de Seguridad Nacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, firmó un memorando en el que solicitó facilitar la salida de Beto Coral, incluida su deportación si era necesario, al invocar razones de política exterior - crédito Julia Demaree Nikhinson/AP

En ese documento revelado por Caracol Radio, Rubio manifestó haber determinado que la permanencia de Coral en territorio estadounidense afectaba directamente los intereses de política exterior del país.

“Le escribo para informarle que he determinado que la presencia y entrada de Franklin Humberto Coral Garrido tendrían consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de los Estados Unidos y comprometerían un interés imperioso de política exterior de los Estados Unidos”, señala el memorando.

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El texto ordena además que el Departamento de Seguridad Nacional adopte “las medidas apropiadas para facilitar la salida de Coral Garrido de los Estados Unidos, incluida su deportación, según sea necesario”.

Para sustentar esa decisión, Rubio invocó las secciones 237(a)(4)(C) y 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act), disposiciones que permiten considerar inadmisible o deportable a un extranjero cuando el secretario de Estado concluye que su presencia puede generar consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.

Los argumentos del Gobierno de Estados Unidos

El memorando identifica a Coral como “un ciudadano colombiano y un aliado político cercano” del presidente Gustavo Petro y recuerda que ingresó a Estados Unidos el 26 de diciembre de 2015 con una visa de turismo B1/B2.

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Asimismo, señala que mantenía una solicitud afirmativa de asilo político ante la oficina de asilo de Los Ángeles.

Rubio sostiene en el documento que Coral utilizó su permanencia en Estados Unidos para desarrollar actividades políticas relacionadas con Colombia.

Beto Coral arribó a la base militar de Catam, en Bogotá, en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que también trasladó a 73 colombianos deportados desde Estados Unidos - crédito Cancillería de Colombia

En particular, afirma que el activista promovió litigios ante tribunales estadounidenses contra un candidato presidencial colombiano y menciona que en 2023 reconoció públicamente haber mentido sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez antes de retractarse, dentro del contexto de una demanda civil presentada en Miami.

El secretario de Estado también sostiene que la permanencia de Coral “socava los intereses de política exterior de los Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia”.

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El memorando añade que permitir este tipo de actuaciones “envía la señal de que ciudadanos extranjeros pueden utilizar plataformas estadounidenses para llevar a cabo campañas de desinformación con motivación política y litigios dirigidos contra actores democráticos extranjeros sin consecuencias”.

Cómo salió a la luz el documento

Según la publicación del medio citado, el memorando permanecía incorporado dentro del expediente de un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Coral ante un tribunal federal del distrito oeste de Louisiana.

El documento figuraba como la prueba 14-1 dentro del expediente judicial, aunque no podía descargarse mediante el sistema electrónico Pacer y únicamente estaba disponible para consulta presencial en la ciudad de Alexandria.

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El vuelo Boeing 737 de la FAC aterrizó en Catam, Bogotá, con 90 colombianos deportados desde Estados Unidos, entre ellos Beto Coral - crédito Cancillería

De acuerdo con ese mismo reporte, una copia fue obtenida a través de un tramitador legal por un costo de 300 dólares.

El memorando consta de dos páginas y aparece marcado en tres ocasiones con la clasificación “Sensitive But Unclassified” (Sensible pero no clasificado), una categoría utilizada por agencias del Gobierno estadounidense para documentos considerados delicados, aunque sin reserva legal que impida su consulta.

La detención y el regreso

Durante el tiempo que permaneció bajo custodia migratoria, Coral aseguró que fue trasladado por distintos centros de detención en varios estados, situación que, según dijo, dificultó el acceso a representación jurídica.

Finalmente, cuando fue llevado a un centro de detención en Louisiana, sus abogados lograron presentar recursos judiciales que derivaron en la audiencia federal donde apareció el memorando de Rubio.

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No obstante, antes de que concluyera el proceso migratorio, Coral optó por renunciar a su solicitud de asilo y aceptar la salida voluntaria hacia Colombia.

Ya en Bogotá, explicó que todavía no revelará todos los detalles de su detención porque su prioridad es lograr que su hijo y su exesposa puedan abandonar Estados Unidos de forma segura.