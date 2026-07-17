Álvaro Uribe lamentó el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán a manos de agentes del ICE en Estados Unidos

Expresidente Álvaro Uribe y Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano asesinado por ICE en Estados Unidos - crédito EFE/Facebook

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por el asesinato del joven bumangués Joan Sebastián Durán Guerrero ocurrido durante un operativo en Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio, en el que participó un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Al referirse al caso, el exmandatario y líder del partido Centro Democrático expresó sus condolencias a familiares y amigos del joven fallecido y fijó su posición frente al contexto migratorio: “Con todo el respeto por la legislación migratoria de los Estados Unidos debo manifestar mi dolor por la muerte del joven Johan Sebastián Durán, miembro de una de esas familias de compatriotas santandereanos a quienes tanta gratitud debo”.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por el asesinato del joven bumangués Johan Sebastián Durán Guerrero - crédito @AlvaroUribeVel/X

La muerte de Joan Sebastián Guerrero, ciudadano colombiano, ocurrió durante un operativo de ICE en Biddeford, Maine. Un vecino, Daniel Boucher, declaró a La FM que, tras escuchar disparos cerca de las 7:15 a. m., vio a Guerrero al volante de un automóvil blanco y a una SUV de ICE intentando bloquearle el paso.

Según el testimonio, el vehículo oficial impactó levemente al de Guerrero, que fue extraído del coche con rastros de sangre en la cabeza y la cara y acostado en el suelo. Boucher sostuvo: “Podía ver cómo su estómago subía y bajaba, lo que significaba que todavía estaba respirando. Pero llegó un momento en que dejó de respirar y entonces me di cuenta de que había fallecido”.

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El testigo afirmó haber escuchado a Guerrero decir: “Intenté detenerme”. Al preguntar al agente que disparó si estaba orgulloso de lo que hizo, este respondió: “Él trató de atropellarme”. Boucher también observó a una joven llorando en la acera tras el operativo.

El video se convirtió en pieza clave para la investigación que se adelanta por parte de las autoridades norteamericanas, luego de lo que pasó en una de las cales de Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos AP | Reuters

Sobre la actitud de los agentes, describió: “Mi impresión es que están condicionados para cumplir una misión, casi como robots. No vi ninguna emoción en ellos”, y señaló que solo el funcionario que disparó parecía afectado.

Boucher expresó que considera un deber contar lo que presenció: “Es mi trabajo y mi deber contar lo que vi, porque en el pasado han disparado incluso contra ciudadanos estadounidenses y luego han mentido sobre lo ocurrido. ICE ha mentido y yo no voy a hacerlo”. Además, transmitió que la mayoría de los estadounidenses no apoya las políticas migratorias radicales y lamentó que en el caso de Guerrero, “cualquier cambio llegue demasiado tarde”.

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Congresista republicana María Elvira Salazar criticó a ICE

El fallecimiento de Joan Sebastián Durán Guerrero generó críticas dentro del Partido Republicano.

“Se están equivocando”: La representante republicana María Elvira Salazar criticó los procedimientos de ICE tras la muerte del joven colombiano Joan Guerrero en Maine - crédito

María Elvira Salazar, congresista estadounidense de origen cubano, condenó la manera en que se llevan a cabo estos procedimientos y planteó la necesidad de revisar los protocolos que sigue la agencia migratoria. Sostuvo que el enfoque aplicado por las fuerzas de inmigración en el último año se alejó de los compromisos asumidos y señaló: “De la manera que las fuerzas de inmigración de este país en el año pasado, sobre todo, se comportaron, se le fue la mano”.

Salazar remarcó que la política de deportaciones debería centrarse en personas con antecedentes penales graves, diferenciando esos casos de quienes trabajan y no tienen historial delictivo: .“El presidente prometió que iba a deportar a la gente que tenía récords criminales graves”, dijo, y agregó que esa línea debía diferenciarse de la actuación sobre quienes trabajan y no tienen historial delictivo.

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Expresó que transmitió sus objeciones al presidente de Estados Unidos y cuestionó que se produzcan detenciones que considera equivocadas.

Además, definió su postura como parte de una discusión interna en el Partido Republicano, destacando la importancia de respetar a la comunidad hispana. Por último, atribuyó responsabilidad directa al ICE por el procedimiento realizado y reclamó cambios en los criterios que emplea la agencia en sus operativos.