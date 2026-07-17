Colombia

Álvaro Uribe lamentó el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán a manos de agentes del ICE en Estados Unidos

El caso ocurrió en el estado de Maine la mañana del lunes 13 de julio de 2026, cuando el joven de 26 años fue asesinado en medio de una acción de control que no estaba dirigida a él

Guardar
Google icon
Expresidente Álvaro Uribe y Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano asesinado por ICE en Estados Unidos - crédito EFE/Facebook
Expresidente Álvaro Uribe y Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano asesinado por ICE en Estados Unidos - crédito EFE/Facebook

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por el asesinato del joven bumangués Joan Sebastián Durán Guerrero ocurrido durante un operativo en Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio, en el que participó un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Al referirse al caso, el exmandatario y líder del partido Centro Democrático expresó sus condolencias a familiares y amigos del joven fallecido y fijó su posición frente al contexto migratorio: “Con todo el respeto por la legislación migratoria de los Estados Unidos debo manifestar mi dolor por la muerte del joven Johan Sebastián Durán, miembro de una de esas familias de compatriotas santandereanos a quienes tanta gratitud debo”.

PUBLICIDAD

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por el asesinato del joven bumangués Johan Sebastián Durán Guerrero - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por el asesinato del joven bumangués Johan Sebastián Durán Guerrero - crédito @AlvaroUribeVel/X

La muerte de Joan Sebastián Guerrero, ciudadano colombiano, ocurrió durante un operativo de ICE en Biddeford, Maine. Un vecino, Daniel Boucher, declaró a La FM que, tras escuchar disparos cerca de las 7:15 a. m., vio a Guerrero al volante de un automóvil blanco y a una SUV de ICE intentando bloquearle el paso.

Según el testimonio, el vehículo oficial impactó levemente al de Guerrero, que fue extraído del coche con rastros de sangre en la cabeza y la cara y acostado en el suelo. Boucher sostuvo: “Podía ver cómo su estómago subía y bajaba, lo que significaba que todavía estaba respirando. Pero llegó un momento en que dejó de respirar y entonces me di cuenta de que había fallecido”.

PUBLICIDAD

El testigo afirmó haber escuchado a Guerrero decir: “Intenté detenerme”. Al preguntar al agente que disparó si estaba orgulloso de lo que hizo, este respondió: “Él trató de atropellarme”. Boucher también observó a una joven llorando en la acera tras el operativo.

El video se convirtió en pieza clave para la investigación que se adelanta por parte de las autoridades norteamericanas, luego de lo que pasó en una de las cales de Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos AP | Reuters

Sobre la actitud de los agentes, describió: “Mi impresión es que están condicionados para cumplir una misión, casi como robots. No vi ninguna emoción en ellos”, y señaló que solo el funcionario que disparó parecía afectado.

Boucher expresó que considera un deber contar lo que presenció: “Es mi trabajo y mi deber contar lo que vi, porque en el pasado han disparado incluso contra ciudadanos estadounidenses y luego han mentido sobre lo ocurrido. ICE ha mentido y yo no voy a hacerlo”. Además, transmitió que la mayoría de los estadounidenses no apoya las políticas migratorias radicales y lamentó que en el caso de Guerrero, “cualquier cambio llegue demasiado tarde”.

Congresista republicana María Elvira Salazar criticó a ICE

El fallecimiento de Joan Sebastián Durán Guerrero generó críticas dentro del Partido Republicano.

“Se están equivocando”: La representante republicana María Elvira Salazar criticó los procedimientos de ICE tras la muerte del joven colombiano Joan Guerrero en Maine - crédito

María Elvira Salazar, congresista estadounidense de origen cubano, condenó la manera en que se llevan a cabo estos procedimientos y planteó la necesidad de revisar los protocolos que sigue la agencia migratoria. Sostuvo que el enfoque aplicado por las fuerzas de inmigración en el último año se alejó de los compromisos asumidos y señaló: “De la manera que las fuerzas de inmigración de este país en el año pasado, sobre todo, se comportaron, se le fue la mano”.

Salazar remarcó que la política de deportaciones debería centrarse en personas con antecedentes penales graves, diferenciando esos casos de quienes trabajan y no tienen historial delictivo: .“El presidente prometió que iba a deportar a la gente que tenía récords criminales graves”, dijo, y agregó que esa línea debía diferenciarse de la actuación sobre quienes trabajan y no tienen historial delictivo.

Expresó que transmitió sus objeciones al presidente de Estados Unidos y cuestionó que se produzcan detenciones que considera equivocadas.

Además, definió su postura como parte de una discusión interna en el Partido Republicano, destacando la importancia de respetar a la comunidad hispana. Por último, atribuyó responsabilidad directa al ICE por el procedimiento realizado y reclamó cambios en los criterios que emplea la agencia en sus operativos.

Temas Relacionados

Álvaro UribeJoan DuránColombiano asesinadoICEColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Tras dos jornadas con terreno llano, la alta montaña regresa a la ronda francesa entre Dole como punto de partida, y su llegada a Belfort

Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

El documento firmado por Marco Rubio que abrió la puerta a la deportación de ‘Beto’ Coral de Estados Unidos a Colombia

El escrito invocó razones de política exterior, señaló al activista como aliado del presidente colombiano Gustavo Petro y sirvió de base para impulsar su salida del país norteamericano

El documento firmado por Marco Rubio que abrió la puerta a la deportación de ‘Beto’ Coral de Estados Unidos a Colombia

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 17 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 17 de julio

Así reaccionaron figuras políticas a la deportación de ‘Beto’ Coral: “Gran refuerzo para la oposición”

El activista fue recibido por familiares y funcionarios de Migración Colombia bajo un protocolo especial de seguridad definido por las autoridades. Su salida de las instalaciones de la terminal aerea se concretó después de completar los trámites migratorios en el Aeropuerto Internacional El Dorado

Así reaccionaron figuras políticas a la deportación de ‘Beto’ Coral: “Gran refuerzo para la oposición”

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

El cuadro “Verdolaga” contará con la presencia de Lucas González en el banquillo técnico, siendo su primera experiencia en uno de los equipos más grandes del país

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con paseo en Times Square en Nueva York junto a los Ghetto Kids: estarán en la final del Mundial 2026

Shakira sorprendió con paseo en Times Square en Nueva York junto a los Ghetto Kids: estarán en la final del Mundial 2026

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

El futbolista paraguayo que eliminó a Alemania del Mundial eligió a Cartagena como destino para descansar

Deportes

Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Tour de Francia EN VIVO - Etapa 13: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Jhon Durán interesa al Barcelona FC y al Benfica como refuerzo para el ataque: el delantero habría sido ofrecido al cuadro español

Tadej Pogačar, líder del Tour de Francia 2026, le envió emotivo mensaje a Fernando Gaviria tras su retiro de la competencia: “Es una lástima”

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio