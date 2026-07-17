Colombia

Así reaccionaron figuras políticas a la deportación de ‘Beto’ Coral: “Gran refuerzo para la oposición”

El activista fue recibido por familiares y funcionarios de Migración Colombia bajo un protocolo especial de seguridad definido por las autoridades. Su salida de las instalaciones de la terminal aerea se concretó después de completar los trámites migratorios en el Aeropuerto Internacional El Dorado

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El activista Beto Coral aseguró que las autoridades de Estados Unidos han violado todos sus derechos - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X
El activista Beto Coral aseguró que las autoridades de Estados Unidos han violado todos sus derechos - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X

El activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como “Beto” Coral, llegó a Bogotá en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) con 93 colombianos deportados desde Estados Unidos la noche del 17 de julio de 2026, sobre las 10:00 p. m. El Boeing 737 aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).

Al salir por la puerta 6 del aeropuerto militar, el activista fue recibido por familiares y funcionarios de Migración Colombia bajo un protocolo especial de seguridad definido por las autoridades. Su salida de la terminal aérea se concretó después de completar los trámites migratorios en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

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Su retorno desató reacciones inmediatas en redes sociales, entre ellas la del exsenador Gustavo Bolívar, que afirmó: “Quisieron callarlo y lo han convertido en un símbolo nacional”.

Además, celebró el regreso de Coral al país con un mensaje en el que también aludió a la recepción oficial: “Bienvenido a tu país @Betocoralg. Lo recibió la Canciller de Colombia y @DCoronell ha transmitido en vivo su llegada. Un gran refuerzo para los 4 años de oposición que se avecinan”.

Su retorno desató reacciones inmediatas en redes, entre ellas la del exsenador Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X
Su retorno desató reacciones inmediatas en redes, entre ellas la del exsenador Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo también se pronunció al respecto y en su cuenta de X escribió: “Me alegra mucho saber que @Betocoralg está nuevamente en libertad, espero que muy pronto pueda repatriar a su familia. Beto es hoy un símbolo de dignidad y también un aviso del peligro que representa @ABDELAESPRIELLA para la pluralidad democrática. ¡Bienvenido a casa Beto!”.

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El representante electo a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy reaccionó a la llegada del activista: “Beto fue víctima de una injusticia y del autoritarismo. Fue encarcelado, separado de su hijo y familia en Estados Unidos solo por defender sus causas e ideas”. En el mismo mensaje, agregó: “No podemos permitir que @ABDELAESPRIELLA y la extrema derecha aplauda con complicidad la persecución y el maltrato. Estamos con Beto y seguimos más fuertes”.

El senador Antonio Correa recordó que tenía prevista una conversación pública con Coral el día en que fue capturado: “El día en que capturaron teníamos un encuentro en redes para conversar sobre la actualidad política y analizar, con argumentos, lo que estaba ocurriendo en Colombia. Ese diálogo quedó en pausa”. Luego añadió: “Habrá tiempo para retomar esa conversación pendiente y seguir promoviendo una política seria, democrática, respetuosa y sustentada en ideas, porque el debate nunca debe ser reemplazado por el silencio ni por la persecución. ¡Aquí estamos, Beto! Colombia te espera”.

El activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como “Beto” Coral, llegó a Bogotá en un vuelo de la FAC con 93 colombianos deportados desde Estados Unidos la noche del 17 de julio de 2026, sobre las 10:00 p. m. El Boeing 737 aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) - crédito @AntonioJCorreaJ/X @CarlosCarrilloA/X @DanielMonroyH/X
El activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como “Beto” Coral, llegó a Bogotá en un vuelo de la FAC con 93 colombianos deportados desde Estados Unidos la noche del 17 de julio de 2026, sobre las 10:00 p. m. El Boeing 737 aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) - crédito @AntonioJCorreaJ/X @CarlosCarrilloA/X @DanielMonroyH/X

Por qué fue capturado Beto Coral

La detención de Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, en Phoenix (Arizona), desató un debate inmediato sobre el trasfondo de su captura y el alcance político del caso.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el colombiano permaneció cerca de diez años en el país luego de que venciera la visa B1/B2 con la que había ingresado en 2015. La entidad precisó que la estancia legal permitida era de seis meses, mientras que Coral tramitaba una solicitud de asilo político que aún no había recibido aprobación formal.

La captura fue ejecutada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), siguiendo las directrices migratorias vigentes. Los agentes federales justificaron la acción en la irregularidad migratoria del influenciador.

El propio Coral expresó su desconcierto ante la detención: “Fui detenido sin una explicación clara”. A esto sumó una acusación directa: “Abelardo De La Espriella había anunciado públicamente el arresto dos horas antes”, denunció el activista a través de su cuenta en X.

Regresa a Colombia el activista Beto Coral tras ser deportado de EEUU - crédito Europa Press
Regresa a Colombia el activista Beto Coral tras ser deportado de EEUU - crédito Europa Press

El episodio rápidamente se trasladó al terreno político en Colombia. Sectores cercanos al presidente Gustavo Petro, e incluso el mandatario, calificaron el hecho como un acto de persecución. Relacionaron la detención con el contexto de la campaña electoral en su país.

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