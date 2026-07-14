Gobierno Petro aseguró que dejará en desarrollo más de 1.500 kilómetros de corredores férreos: así avanzan los 12 proyectos en Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro impulsa una reactivación férrea con más de 1.500 kilómetros de corredores en obras, factibilidad o estructuración en Colombia - crédito Gobernación de Risaralda

El Gobierno de Gustavo Petro dejará una ambiciosa política de reactivación férrea, con más de 1.500 kilómetros de corredores en obras, factibilidad o estructuración, según el balance oficial del Ministerio de Transporte.

De acuero con la cartera de Tranporte, la apuesta busca modernizar la red ferroviaria nacional y reducir la dependencia del transporte por carretera, para así mismo consolidarse como un eje estratégico para la integración logística, la competitividad y la reactivación económica de Colombia.

El proyecto emblemático de este periodo es la APP La Dorada – Chiriguaná, que une el centro del país con la Costa Caribe y ya ha comenzado a mostrar resultados históricos en el transporte de carga. Además, se avanza en corredores fundamentales como Bogotá-Belencito, el Regiotram de Occidente en la sabana de Bogotá, la estructuración del corredor interoceánico Pacífico-Caribe, y proyectos de modernización regional como el Tren de Zipaquirá.

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El mapa férreo de la reactivación

El balance del Ministerio de Transporte muestra 12 iniciativas entre obras, estudios y estructuración con la meta de bajar la dependencia de las carreteras y mejorar la competitividad logística del país - crédito Ministerio de Transporte

Actualmente, Colombia cuenta con 12 proyectos ferroviarios activos o en estructuración, bajo la supervisión directa del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI):

1. Corredor Férreo del Atlántico

En operación y mantenimiento desde septiembre de 1999.

Contrato vigente hasta marzo de 2030.

2. Corredor Férreo Albania - Fundación

Etapa: Exploratoria de prefactibilidad.

Inversión estimada: $11.485 millones.

Plazo de estudios: 5 meses.

3. Corredor Férreo Interoceánico (Pacífico-Caribe)

Prefactibilidad completada (222 km).

Valor de estudios: $5.722 millones.

Entrega de prefactibilidad a la ANI: junio de 2026.

Próximos pasos: publicación de pliegos para factibilidad en agosto de 2026.

Este corredor busca posicionar a Colombia como eje logístico regional.

El Ministerio de Transporte y la ANI supervisan 12 proyectos ferroviarios que buscan modernizar la red férrea y reducir la dependencia del transporte por carreter - crédito Ministerio de Transporte

4. Corredor Férreo del Pacífico (Buenaventura - Palmira)

Prefactibilidad terminada en 2025.

En estructuración: estudios de factibilidad e intervención en 120 km.

Inversión en consultoría e interventoría: $61.025 millones.

Contrato de administración y mantenimiento vigente hasta agosto de 2026.

5. Corredor Férreo Yumbo – Caimalito – La Felisa

Estudios de viabilidad técnica, social y ambiental (301 km).

Inversión en consultoría e interventoría: $29.273 millones.

Obra pública en licitación (499 km, $296.815 millones).

Inicio de obra: segundo semestre del 2026.

6. Corredor Férreo Villavicencio - Férreo Central

Prefactibilidad en marcha.

Alternativas de trazado: entre 337 y 392 km.

Inversión en estudios: $5.426 millones.

7. Corredor Férreo Villavicencio – Puerto Gaitán

Factibilidad en desarrollo para 193 km.

Inversión en consultoría/interventoría: $60.550 millones.

Estudios por tramos hasta enero de 2027.

Fecha estimada de adjudicación: entre marzo y junio de 2028.

El Regiotram de Occidente avanza en construcción con 39,6 kilómetros y 17 estaciones, y reducirá el viaje entre Facatativá y Bogotá de tres horas a 45 minutos - crédito Gobernación de Cundinamarca

8. Regiotram de Occidente

En construcción: 39,6 km, 17 estaciones.

Inversión: $1,91 billones.

Inicio de operación: octubre de 2027.

Reducirá el viaje Facatativá-Bogotá de tres horas a 45 minutos.

9. Tren de Zipaquirá

En contratación, 48,9 km, 17 estaciones.

Inversión: $17,3 billones.

Prepliegos de licitación publicados en julio de 2026.

Beneficiará a más de 187.000 personas diarias.

10. Corredor Férreo Bogotá – Belencito

Licitación de obra pública en estructuración (278 km).

Contrato interadministrativo con FINDETER para modernización (53 km).

Inversión total: más de $445.000 millones.

11. Corredor Férreo Conexión Férreo Central

Factibilidad en desarrollo (448 km).

Inversión en consultoría/interventoría: $102.609 millones.

Fecha estimada de adjudicación: febrero de 2029.

12. APP La Dorada – Chiriguaná

Concesión adjudicada en abril de 2025 (526 km).

Inversión total: $3,39 billones.

Transporte de carga superó el millón de toneladas anuales tras la adjudicación (récord histórico).

El corredor férreo Bogotá-Belencito avanza en su modernización con una licitación en estructuración y una inversión total superior a 445.000 millones de pesos - crédito Ministerio de Transporte/Colprensa

Impacto del proyecto ferroviario

El corredor interoceánico Pacífico-Caribe es uno de los proyectos de mayor impacto, con 222 km para unir los dos océanos y transformar la posición logística de Colombia. “El corredor interoceánico puede transformar la posición estratégica de Colombia frente al comercio global y convertir al país en un eje logístico clave para América Latina”, destacó la ministra de Transporte.

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La APP La Dorada – Chiriguaná se convirtió en la primera gran concesión ferroviaria de carga general en 25 años. Antes de la adjudicación, el corredor movilizaba unas 224.000 toneladas anuales; en 2026, superó el millón de toneladas.

En la actualidad, solo el 10% de la carga nacional se mueve por tren, mientras que el 84% sigue en carretera, lo que eleva los costos logísticos y limita la competitividad. Por ello, el Gobierno Petro y el ministerio han impulsado una estrategia integral de intermodalidad y han apostado por fortalecer la gobernanza férrea, la innovación tecnológica y la formación de talento especializado en el sector.

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La estrategia de intermodalidad del Gobierno Petro busca aumentar la participación del tren en la carga nacional, que hoy representa solo el 10% frente al 84% de la carretera - crédito: ANI

El Regiotram de Occidente y el Tren de Zipaquirá modernizarán la movilidad urbana y regional, integrando a Bogotá con la Sabana y reduciendo tiempos de viaje.

El balance de los cuatro años del saliente gobierno, muestra una política férrea que trasciende la coyuntura y deja proyectos en marcha para las próximas décadas, con inversión histórica, cooperación internacional y la meta de que el tren recupere su papel estratégico en la economía y la integración nacional.