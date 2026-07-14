Colombia

Gobierno Petro aseguró que dejará en desarrollo más de 1.500 kilómetros de corredores férreos: así avanzan los 12 proyectos en Colombia

El Ministerio de Transporte aseguró que la estrategia busca modernizar la red nacional y recortar la dependencia de las carreteras, con 12 iniciativas en marcha y otras en diseño o evaluación técnica

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El Gobierno de Gustavo Petro impulsa una reactivación férrea con más de 1.500 kilómetros de corredores en obras, factibilidad o estructuración en Colombia - crédito Gobernación de Risaralda
El Gobierno de Gustavo Petro impulsa una reactivación férrea con más de 1.500 kilómetros de corredores en obras, factibilidad o estructuración en Colombia - crédito Gobernación de Risaralda

El Gobierno de Gustavo Petro dejará una ambiciosa política de reactivación férrea, con más de 1.500 kilómetros de corredores en obras, factibilidad o estructuración, según el balance oficial del Ministerio de Transporte.

De acuero con la cartera de Tranporte, la apuesta busca modernizar la red ferroviaria nacional y reducir la dependencia del transporte por carretera, para así mismo consolidarse como un eje estratégico para la integración logística, la competitividad y la reactivación económica de Colombia.

El proyecto emblemático de este periodo es la APP La Dorada – Chiriguaná, que une el centro del país con la Costa Caribe y ya ha comenzado a mostrar resultados históricos en el transporte de carga. Además, se avanza en corredores fundamentales como Bogotá-Belencito, el Regiotram de Occidente en la sabana de Bogotá, la estructuración del corredor interoceánico Pacífico-Caribe, y proyectos de modernización regional como el Tren de Zipaquirá.

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El mapa férreo de la reactivación

El balance del Ministerio de Transporte muestra 12 iniciativas entre obras, estudios y estructuración con la meta de bajar la dependencia de las carreteras y mejorar la competitividad logística del país - crédito Ministerio de Transporte
El balance del Ministerio de Transporte muestra 12 iniciativas entre obras, estudios y estructuración con la meta de bajar la dependencia de las carreteras y mejorar la competitividad logística del país - crédito Ministerio de Transporte

Actualmente, Colombia cuenta con 12 proyectos ferroviarios activos o en estructuración, bajo la supervisión directa del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI):

1. Corredor Férreo del Atlántico

  • En operación y mantenimiento desde septiembre de 1999.
  • Contrato vigente hasta marzo de 2030.

2. Corredor Férreo Albania - Fundación

  • Etapa: Exploratoria de prefactibilidad.
  • Inversión estimada: $11.485 millones.
  • Plazo de estudios: 5 meses.

3. Corredor Férreo Interoceánico (Pacífico-Caribe)

  • Prefactibilidad completada (222 km).
  • Valor de estudios: $5.722 millones.
  • Entrega de prefactibilidad a la ANI: junio de 2026.
  • Próximos pasos: publicación de pliegos para factibilidad en agosto de 2026.
  • Este corredor busca posicionar a Colombia como eje logístico regional.
El Ministerio de Transporte y la ANI supervisan 12 proyectos ferroviarios que buscan modernizar la red férrea y reducir la dependencia del transporte por carreter - crédito Ministerio de Transporte
El Ministerio de Transporte y la ANI supervisan 12 proyectos ferroviarios que buscan modernizar la red férrea y reducir la dependencia del transporte por carreter - crédito Ministerio de Transporte

4. Corredor Férreo del Pacífico (Buenaventura - Palmira)

  • Prefactibilidad terminada en 2025.
  • En estructuración: estudios de factibilidad e intervención en 120 km.
  • Inversión en consultoría e interventoría: $61.025 millones.
  • Contrato de administración y mantenimiento vigente hasta agosto de 2026.

5. Corredor Férreo Yumbo – Caimalito – La Felisa

  • Estudios de viabilidad técnica, social y ambiental (301 km).
  • Inversión en consultoría e interventoría: $29.273 millones.
  • Obra pública en licitación (499 km, $296.815 millones).
  • Inicio de obra: segundo semestre del 2026.

6. Corredor Férreo Villavicencio - Férreo Central

  • Prefactibilidad en marcha.
  • Alternativas de trazado: entre 337 y 392 km.
  • Inversión en estudios: $5.426 millones.

7. Corredor Férreo Villavicencio – Puerto Gaitán

  • Factibilidad en desarrollo para 193 km.
  • Inversión en consultoría/interventoría: $60.550 millones.
  • Estudios por tramos hasta enero de 2027.
  • Fecha estimada de adjudicación: entre marzo y junio de 2028.
El Regiotram de Occidente avanza en construcción con 39,6 kilómetros y 17 estaciones, y reducirá el viaje entre Facatativá y Bogotá de tres horas a 45 minutos - crédito Gobernación de Cundinamarca
El Regiotram de Occidente avanza en construcción con 39,6 kilómetros y 17 estaciones, y reducirá el viaje entre Facatativá y Bogotá de tres horas a 45 minutos - crédito Gobernación de Cundinamarca

8. Regiotram de Occidente

  • En construcción: 39,6 km, 17 estaciones.
  • Inversión: $1,91 billones.
  • Inicio de operación: octubre de 2027.
  • Reducirá el viaje Facatativá-Bogotá de tres horas a 45 minutos.

9. Tren de Zipaquirá

  • En contratación, 48,9 km, 17 estaciones.
  • Inversión: $17,3 billones.
  • Prepliegos de licitación publicados en julio de 2026.
  • Beneficiará a más de 187.000 personas diarias.

10. Corredor Férreo Bogotá – Belencito

  • Licitación de obra pública en estructuración (278 km).
  • Contrato interadministrativo con FINDETER para modernización (53 km).
  • Inversión total: más de $445.000 millones.

11. Corredor Férreo Conexión Férreo Central

  • Factibilidad en desarrollo (448 km).
  • Inversión en consultoría/interventoría: $102.609 millones.
  • Fecha estimada de adjudicación: febrero de 2029.

12. APP La Dorada – Chiriguaná

  • Concesión adjudicada en abril de 2025 (526 km).
  • Inversión total: $3,39 billones.
  • Transporte de carga superó el millón de toneladas anuales tras la adjudicación (récord histórico).
Imagen de referencia. Los estudios técnicos del tren interoceánico de Gustavo Petro en Colombia estarán listos en el primer semestre de 2026, según la Upit - crédito Ministerio de Transporte/Colprensa
El corredor férreo Bogotá-Belencito avanza en su modernización con una licitación en estructuración y una inversión total superior a 445.000 millones de pesos - crédito Ministerio de Transporte/Colprensa

Impacto del proyecto ferroviario

El corredor interoceánico Pacífico-Caribe es uno de los proyectos de mayor impacto, con 222 km para unir los dos océanos y transformar la posición logística de Colombia. “El corredor interoceánico puede transformar la posición estratégica de Colombia frente al comercio global y convertir al país en un eje logístico clave para América Latina”, destacó la ministra de Transporte.

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La APP La Dorada – Chiriguaná se convirtió en la primera gran concesión ferroviaria de carga general en 25 años. Antes de la adjudicación, el corredor movilizaba unas 224.000 toneladas anuales; en 2026, superó el millón de toneladas.

En la actualidad, solo el 10% de la carga nacional se mueve por tren, mientras que el 84% sigue en carretera, lo que eleva los costos logísticos y limita la competitividad. Por ello, el Gobierno Petro y el ministerio han impulsado una estrategia integral de intermodalidad y han apostado por fortalecer la gobernanza férrea, la innovación tecnológica y la formación de talento especializado en el sector.

Fotografía de archivo del tren en el Valle del Cauca. (Crédito: ANI)
La estrategia de intermodalidad del Gobierno Petro busca aumentar la participación del tren en la carga nacional, que hoy representa solo el 10% frente al 84% de la carretera - crédito: ANI

El Regiotram de Occidente y el Tren de Zipaquirá modernizarán la movilidad urbana y regional, integrando a Bogotá con la Sabana y reduciendo tiempos de viaje.

El balance de los cuatro años del saliente gobierno, muestra una política férrea que trasciende la coyuntura y deja proyectos en marcha para las próximas décadas, con inversión histórica, cooperación internacional y la meta de que el tren recupere su papel estratégico en la economía y la integración nacional.

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