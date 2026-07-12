Colombia

Alerta en La Guajira por reaparición de alias Bendito Menor junto a su pareja: “Estamos melos, sin miedo”

En las imágenes difundidas, el líder de las Acsn muestra confianza y control territorial, pese a la captura anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella

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Nuevo video revela movilidad de ‘Bendito Menor’ pese a orden de captura - crédito @JACOBOSOLANOC/X

La aparición pública de Naim Pérez Toncel, alias Bendito Menor, ha reavivado la preocupación en La Guajira y reforzado las alertas de las autoridades sobre la presencia de grupos armados ilegales en la región.

En un video difundido a través de redes sociales, el líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) se deja ver junto a su pareja, conocida como alias Bebecita, mientras recorre en motocicleta una zona costera del norte colombiano. El material muestra el mar Caribe como telón de fondo y la vegetación típica de esta parte del país.

Según denuncias de habitantes y reportes de organismos de seguridad, alias Bendito Menor transita sin obstáculos entre Riohacha y municipios de la Alta Guajira. Usuarios señalaron en X que realiza patrullajes, efectúa cobros extorsivos y lanza amenazas contra pobladores y rivales vinculados a actividades ilícitas.

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La presencia del jefe paramilitar genera inquietud, pues se exhibe con libertad incluso después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lo incluyera en la lista de criminales a quienes se les ha dado plazo de desmovilización hasta el 7 de agosto, bajo amenaza de persecución y captura.

Alias Bendito Menor apareció con la novia en La Guajira - crédito @JACOBOSOLANOC/X
Alias Bendito Menor apareció con la novia en La Guajira - crédito @JACOBOSOLANOC/X

La reciente grabación ha sido calificada por analistas como un acto de desafío abierto frente a la orden presidencial. En la pieza audiovisual, Pérez Toncel afirmó: “Estamos melos, sin miedo”, frase que refleja su confianza en el control territorial que ejerce y la impunidad con la que opera.

El líder de las Acsn ya había protagonizado una caravana motorizada por las calles de Riohacha tras un partido de la selección Colombia en el Mundial, lo que fue interpretado como una provocación y muestra de poder ante la comunidad y las autoridades.

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El seguimiento a los movimientos de alias Bendito Menor revela que cruza retenes, visita talleres mecánicos, recoge cobros y coordina acciones con sus colaboradores antes de desplazarse hacia la Alta Guajira.

Las autoridades han intensificado las labores de inteligencia y han ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que conduzca a su captura. Los investigadores trabajan en verificar la fecha y ubicación exactas del video para desplegar operativos que permitan ubicarlo y neutralizar sus actividades.

Las autoridades ofrecen una recompensa de $1.000.000.000 por información de su paradero - crédito Naim Pérez/ Facebook
Las autoridades ofrecen una recompensa de $1.000.000.000 por información de su paradero - crédito Naim Pérez/ Facebook

La circulación de las imágenes ha sido puesta en conocimiento de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que mantienen vigilancia sobre los corredores utilizados por el grupo armado.

Los habitantes de la zona han advertido sobre el temor que persiste debido a la capacidad de movilización y la influencia de la banda en los negocios ilegales de la región.

Esto dijo Abelardo de la Espriella sobre alias Bendito Menor: “Rufián”

El martes 7 de julio de 2026, la difusión de un video donde alias Bendito Menor, jefe de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), apareció en una caravana por las calles de Riohacha tras la eliminación de Colombia en el Mundial de Fútbol, generó preocupación y respuestas inmediatas desde el gobierno electo.

En las imágenes, el cabecilla se muestra acompañado por su pareja, conocida como ‘Bebecita’, desplazándose sin restricciones en plena vía pública, lo que ha sido interpretado como una provocación directa a las autoridades locales y nacionales.

Abelardo de la Espriella ordenó captura inmediata de alias Bendito Menor - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella ordenó captura inmediata de alias Bendito Menor - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta oficial de X, ordenando a su ministro de Defensa designado, general Jorge Eduardo Mora López, que “Bendito Menor” se convierta en uno de los principales objetivos del nuevo gobierno.

“Este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, indicó De la Espriella, subrayando que quienes rechacen el sometimiento serán perseguidos con todo el rigor de la ley.

La respuesta del general Mora fue inmediata, asegurando al mandatario electo que la instrucción se cumplirá a cabalidad y advirtiendo que los días del jefe paramilitar están contados.

“Su orden será acatada y cumplida a cabalidad, a este bandido le quedan pocos días”, publicó el funcionario en X.

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