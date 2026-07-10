Petro criticó anuncio de la nueva ministra de de Transporte de Abelardo de la Espriella sobre las tarifas de peajes: “El beneficiario es el concesionario”

Petro expresó su inconformidad con la política del próximo gobierno sobre los peajes - crédito Colprensa

El próximo gobierno de Abelardo de la Espriella revisará las tarifas diferenciales de los peajes, pero no ordenará rebajas sin estudiar antes su efecto sobre la financiación, el mantenimiento y la ejecución de las obras viales, una línea que empezará a aplicarse desde el 7 de agosto de 2026 en el Ministerio de Transporte.

La ministra designada para esta cartera, Elsa Noguera, dijo en entrevista con Red+ Noticias que las decisiones sobre peajes tendrán sustento técnico y jurídico, después de que la cartera saliente adoptara tarifas diferenciales en algunos corredores del país, entre ellos la Autopista del Café.

La funcionaria entrante fijó además un límite explícito a eventuales recortes. “Desde ya anunciamos que no se tomarán decisiones populistas que se disfracen de sociales. Bajar un peaje de 12.000 pesos a 800 pesos es claramente dejar desfinanciada la infraestructura de mantenimiento”, afirmó.

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Elsa Noguera explicó que las decisiones sobre peajes tendrán sustento técnico y jurídico - crédito Colprensa

Noguera no cerró la puerta a modificar tarifas diferenciales, pero condicionó cualquier ajuste a un análisis previo sobre su viabilidad financiera, contractual y jurídica. La revisión también deberá medir el impacto sobre las concesiones y sobre los recursos necesarios para conservar las carreteras.

La titular de la cartera designada sostuvo que una disminución en el valor de un peaje no puede resolverse sin definir cómo se compensarán los ingresos que respaldan la operación, la conservación o la terminación de las vías. Esa evaluación incluirá la posibilidad de que los cambios provoquen reclamaciones o demandas contra el Estado.

Las tarifas diferenciales suelen diseñarse para favorecer a usuarios o comunidades que transitan con frecuencia por una carretera. La posición anunciada por Noguera plantea que esos alivios solo podrán mantenerse o ajustarse si no comprometen el dinero previsto para sostener la infraestructura.

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Gustavo Petro se quejó de las propuestas que impulsará Elsa Noguera

El mandatario saliente sostuvo que la política que liderará Elsa Noguera afecta la economía regional y el bolsillo de los colombianos - crédito @petrogustavo/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, expresó su desdén con respecto al abordaje de los peajes para el siguiente cuatrienio. En su criterio, las propuestas de Elsa Noguera, ministra de Transporte designada, afectan la economía regional.

“Esto significa volver a los peajes en toda la zona cafetera y poner más peajes aún. La mayoría electoral parece querer seguir pagando más peajes y desvertebrar su propia economía regional”, escribió en su cuenta de X. En efecto, explicó que no favorecerán a los colombianos, sino a las empresas.

“El beneficiario de esta política que propone Elsa Noguera es el concesionario, que será el mismo actual y quien se perjudica es todo el pueblo de la zona cafetera”. Incluso, Petro señaló que el reto en materia vial es mejorar su efectividad y reducir su precio para la población.

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“El sistema de concesiones viales no es eficiente y es muy costoso para el pueblo Colombiano, se convierte en fondos presupuestales que quedan en fondos financieros de los bancos”, sostuvo el mandatario saliente.

Cabe recordar que el presidente Petro oficializó el 3 de junio de 2026 la reducción de tarifas en peajes de Autopistas del Café, una medida que llevará varias casetas de la concesión de $17.800 a $700 para ciertos vehículos en 2026 y que el Gobierno presenta como parte de su decisión de no prorrogar concesiones, sino revertirlas al Estado para que el mantenimiento vial se financie con el presupuesto nacional.

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Presidente Gustavo Petro anunció la implementación de peajes de $700 pesos en casetas de Autopistas del Café - crédito Invías

La definición llega después de los bloqueos registrados desde el 15 de mayo en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento, en el Eje Cafetero. Las protestas reclamaban por el costo del cobro, que alcanzaba los $17.800 para vehículos particulares, camperos, camionetas y buses, y por el futuro del contrato del corredor vial, cuya terminación está prevista para 2027.

Petro hizo el anuncio desde Tarapacá, en Caldas, durante una intervención en la que vinculó la rebaja con el impacto económico que, a su juicio, generan esos cobros sobre la movilidad regional. La tarifa preferencial beneficiará a transportadores de municipios de Caldas, Risaralda y Quindío.

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“Quitamos el valor de estos peajes, 17.000, más o menos, depende de los vehículos, que hoy cuesta 700”, afirmó el mandatario. También precisó que su solicitud inicial fue que “costara cero”.