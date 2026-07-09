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Cuánto cuesta independizarse en Colombia en 2026: por qué los gastos son tan altos y por qué hay que pensarlo más de dos veces

Tomar la decisión de mudarse implica enfrentar gastos que pocos anticipan y exige estrategias diferentes para mantener el control financiero durante la transición

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Pesos colombianos-Colombia
Arriendo, servicios públicos, alimentación y transporte son los gastos más fuertes para una personas que se independiza - crédito Colprensa

Independizarse en Colombia exige hoy un ahorro. Una persona que quiera vivir sola en una ciudad principal de Colombia necesita reunir entre $4.450.000 y $7.800.000 para cubrir el arranque de la mudanza. Luego debe disponer de entre $2.000.000 y $3.100.000 al mes para vivienda, servicios, alimentación y transporte, según un análisis de Colfondos.

El aumento de quienes viven solos aparece como telón de fondo de esa estimación. La última Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indica que los hogares conformados por una sola persona ya llegan al 20,2% del total nacional.

Colfondos planteó el cálculo en motivo a la conmemoración del Día de la Independencia, que se celebra el 20 de julio. La entidad advirtió que salir de la casa familiar requiere planeación previa para evitar que la mudanza se convierta en una carga financiera. Los especialistas en gestión patrimonial de Colfondos aseguraron que “la diferencia entre independizarse con tranquilidad o endeudarse desde el primer mes suele estar en la capacidad de ahorrar antes de mudarse”.

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Para el trimestre octubre - diciembre 2020 la tasa de desempleo para las mujeres fue 18,7% y para los hombres 10,2%. (COLPRENSA – RAUL PALACIOS)
Cifras del Dane revelan que en el país hay más de 3,4 millones de hogares unipersonales (personas que no comparten techo con nadie)- crédito Raúl Palacios/Colprensa

Cuáles son los gastos iniciales de independizarse

El primer bloque de gastos lo forman el primer mes de arriendo y los trámites relacionados con el contrato. Ese rubro se mueve entre $1.000.000 y $1.500.000, de acuerdo con la estimación. A ese desembolso se suma el trasteo dentro de la misma ciudad, con valores de entre $150.000 y $300.000. Otro bloque del análisis añade que, si la mudanza es a larga distancia, ese costo podría subir a alrededor de $1.500.000 o $2.000.000.

La compra de electrodomésticos básicos también absorbe una parte alta del presupuesto inicial. Un bloque del análisis ubica ese gasto entre $2.000.000 y $3.500.000 para elementos como nevera y lavadora.

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Otro bloque eleva esa cuenta cuando incluye nevera, lavadora y estufa. En ese caso, la inversión puede oscilar entre $3.500.000 y $5.000.000, según las marcas.

Por supuesto, el mobiliario y el menaje del hogar son clave y completan la adecuación básica de la vivienda. Colfondos estima para ese frente un gasto de entre $1.300.000 y $2.500.000.

Cuánto cuesta vivir solo mes a mes

Después de instalarse, una persona debe cubrir un presupuesto mensual que va de $2.000.000 a $3.100.000. Ese monto agrupa arriendo, servicios públicos, alimentación y transporte.

Pedir domicilios es uno de los gastos hormiga que más impactan el bolsillo de los colombianos - crédito Henry Romero/Reuters
Pedir domicilios es uno de los gastos hormiga que más impactan el bolsillo de los colombianos - crédito Henry Romero/Reuters

Colfondos sostuvo que es necesario que la vivienda no absorba más de 30% de los ingresos. La entidad advirtió que “para no asfixiarse financieramente, aplique la regla de oro: su vivienda no debe superar el 30% de sus ingresos. Además, evite la ilusión de pedir domicilios a diario; cocinar en casa y planificar su mercado será vital para no agotar su quincena en la primera semana”.

La sugerencia apunta a recortar gastos que suelen pasar desapercibidos en el día a día. Entre ellos figuran los pedidos frecuentes de comida y los desembolsos que se pueden evitar con compras planeadas y cocina en casa.

Cómo cambia el presupuesto según la ciudad

El costo de vivir solo no se comporta igual en todo el país:

  • Bogotá: residir en zonas más alejadas puede bajar el valor del arriendo, pero obliga a destinar cerca de $150.000 mensuales al transporte público.
  • Medellín: vivir cerca del sistema integrado suele encarecer el costo de la vivienda, según la descripción incluida en el análisis.
  • Cali y Barranquilla: el uso de motocicleta aparece como una salida frecuente de movilidad.

Dicho esquema implica un gasto cercano a $250.000 al mes entre combustible, parqueaderos y obligaciones como el Soat. Colfondos también alertó sobre el efecto de depender de taxis o aplicaciones de transporte. El rubro puede superar los $350.000 mensuales y desajustar el presupuesto sin que muchas personas lo detecten a tiempo.

El pago del arriendo debe ser primordial para una persona que se independiza - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El pago del arriendo debe ser primordial para una persona que se independiza - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Qué se recomienda para no endeudarse

Colfondos sostuvo que la clave está en preparar la mudanza antes de ejecutarla. Dicho proceso incluye ahorro anticipado, un fondo de emergencia y el uso de herramientas como las cesantías para metas de vivienda. El fondo recomendado debe equivaler a entre tres y seis meses de gastos básicos. La idea es contar con respaldo para atender reparaciones, urgencias médicas u otros imprevistos sin recurrir a créditos.

Al respecto, la vicepresidenta comercial y de servicio al cliente de Colfondos, Paola Orozco, amplió la idea con un enfoque de largo plazo. “La independencia financiera también implica construir patrimonio, ya que destinar una parte de los ingresos al ahorro voluntario permite prepararse para metas futuras como comprar vivienda, estudiar o emprender”, afirmó.

Colfondos añadió que 35% de los retiros de cesantías se destina a la compra o mejora de vivienda. La entidad planteó el dato como una señal de que independizarse no solo pasa por pagar la mudanza y el mes a mes, sino por convertir parte del ingreso en respaldo para proyectos futuros.

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