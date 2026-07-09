Enrique Gómez denunció que “el saqueo a la Nueva EPS continúa”, tras la publicación de los estados financieros de la entidad

El líder político cuestionó gastos injustificados y firma de contratos millonarios mientras la atención se deterioró en la EPS - crédito @Enrique_GomezM/X

El abogado y ex precandidato presidencial Enrique Gómez aseguró, a través de una publicación en sus redes sociales, que el “saqueo” a la Nueva EPS por parte del Gobierno Petro no ha cesado, tras conocerse los estados financieros de la entidad sanitaria de 2023 y 2024, que fueron publicados el 6 de julio de 2026.

Según el líder político, el hecho de que la deuda de la Nueva EPS supera los 22 billones de pesos y los estados financieros de 2023 y 2024 fueron presentados con retraso de al menos dos años sin validación adecuada, ratificaría graves señalamientos por el presunto saqueo de la entidad bajo la intervención de la actual administración.

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Enrique Gómez cuestionó el incremento de pasivos en un año en la Nueva EPS - crédito Cristian Bayona/Colprensa - @Enrique_GomezM/X

En un video que publicó en sus redes sociales, Gómez expresó: “El saqueo de Nueva EPS continúa. No se dejen engañar por el señor Jorge Iván Ospina (...) Los estados financieros de 2024, que aparecen mágicamente con dos años de retraso, recién fueron presentados a la Revisoría Fiscal el 6 de julio. De hecho, la revisora, en contradicción a sus deberes y obligaciones legales, los firma afirmando eso, diciendo que no los ha validado. Entonces, ¿para qué los firma?“, cuestionó.

El líder del movimiento político Salvación Nacional señaló directamente al presidente Gustavo Petro y a sus colaboradores por el aumento de la deuda de la Nueva EPS, que se habría duplicado durante la actual administración.

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“La deuda —de 22 billones— es el doble que antes que este desgobierno la recibiera, según esos mismos informes que salen a la luz (...) El pasivo se duplicó”, aclaró, en vista de que las deudas con prestadores de servicios médicos pasaron de 11 billones en 2023 a 22 billones en 2024, de acuerdo con los informes analizados por Gómez.

Esta es la lista publicada de los pasivos en 2024 en la Nueva EPS - crédito captura de pantalla Nueva EPS

“Y lo que se mantiene son las malas prácticas. Se sigue evidenciando cómo Gustavo Petro, sus interventores y los ministros de Salud y superintendentes de Salud saquearon a Nueva EPS, y se mantiene el truco que oculta la realidad de la crisis de la más importante EPS de Colombia”, reiteró.

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Entonces, aludió a los procedimientos contables de la entidad. Sostuvo que durante la gestión del gobierno saliente “no se registran los pasivos de prestación hasta tanto no son auditados y violan principios contables clásicos esenciales para la transparencia de la información financiera”.

“Todo lo demás es carreta. ¿Qué pasó? En 2024 los ingresos aumentaron el 20% y a pesar de ese incremento, como dije ya, el pasivo se duplicó. Y claro, la empresa se sigue derrumbando", continuó.

Esta es la suma de los pasivos a corte de septiembre de 2023 - crédito captura de pantalla Nueva EPS

Agregó que ese “saqueo” estaría justificado con contratos millonarios suscritos bajo la administración de Jorge Iván Ospina, actual gerente interventor de la Nueva EPS. Por ejemplo, un contrato en curso por 70.000 millones de pesos para la compra de software y equipos electrónicos, o gastos elevados en capacitaciones, que, según mencionó, alcanzan cifras entre 2.000 y 10.000 millones de pesos.

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El abogado denunció además que, mientras “el saqueo continúa”, se suspenden servicios de atención y cierran centros hospitalarios vinculados a la Nueva EPS, que comprometen el pago de salarios a médicos y personal asistencial.

Por ende, Enrique Gómez responsabilizó al Gobierno y a sus funcionarios por el deterioro del sistema de salud y el cierre de servicios, en vista de que la situación ha generado “miles de muertes evitables”.

Qué dice el informe de 2024

La presentación evidenció una pérdida de 4,8 billones de pesos y un patrimonio negativo de 11,9 billones, según la información oficial entregada por la entidad.

El balance financiero mostró que las obligaciones duplican los activos y que la situación patrimonial se deterioró respecto al año anterior. De hecho, la Nueva EPS cerró el año con activos por 10,6 billones de pesos frente a pasivos que sumaron 22,5 billones de pesos.

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El principal componente del activo fueron las cuentas por cobrar, que alcanzaron 9,51 billones. Este crecimiento no se tradujo en mayor liquidez, dado que una parte significativa correspondió a recursos pendientes de cobro, conciliación o depuración, de acuerdo con el reporte.

El documento oficial señaló que las reservas técnicas, que representan la mayor parte del pasivo, aumentaron 90% y alcanzaron 21,8 billones. Este rubro está vinculado a obligaciones relacionadas con servicios de salud conocidos, no liquidados o pendientes de reconocimiento definitivo, y su magnitud condiciona la estabilidad financiera de la entidad, tal como consta en los estados financieros.

La Nueva EPS registró ingresos de actividades ordinarias por 22,2 billones, un crecimiento de 18% respecto a 2023. Sin embargo, los costos de prestación de servicios ascendieron a 26,4 billones, cifra que superó ampliamente los ingresos operacionales y dejó una pérdida bruta superior a $4,2 billones antes de otros gastos administrativos y financieros.

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