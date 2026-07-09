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Irene Vélez respondió a las criticas por su visita a Bucaramanga y defendió la actuación del Gobierno en Santurbán

La funcionaria aseguró que la presencia del Ministerio de Ambiente en Santander estuvo relacionada con procesos judiciales, participación ciudadana y garantías para el desarrollo de la concertación sobre el futuro del ecosistema

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La ministra de Ambiente, Irene Vélez, afirmó que la agenda en Bucaramanga respondió a compromisos institucionales y no a reuniones ocultas-crédito REUTERS/Luisa González
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, afirmó que la agenda en Bucaramanga respondió a compromisos institucionales y no a reuniones ocultas-crédito REUTERS/Luisa González

La discusión alrededor de la delimitación del Páramo de Santurbán volvió a tomar fuerza tras la visita de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, a Bucaramanga el jueves 9 de julio. El encuentro con líderes ambientales y actores sociales de la región estuvo marcado por preocupaciones sobre seguridad, participación ciudadana y el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con este ecosistema estratégico.

Durante su paso por el departamento de Santander, la funcionaria aseguró que la presencia del Gobierno nacional en el territorio responde a responsabilidades institucionales y descartó que existieran reuniones reservadas o agendas diferentes a las anunciadas oficialmente. Sus declaraciones llegaron luego de que surgieran cuestionamientos sobre el propósito de la visita. “La clandestinidad es para los ilegales. Nosotras somos Gobierno y hemos hecho de la participación y la transparencia un principio de gestión. Nuestra presencia en Bucaramanga responde al cumplimiento de deberes institucionales concretos y no a agendas ocultas”, afirmó la jefe de la cartera ambiental a través de su cuenta de X.

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La ministra de Ambiente, Irene Vélez, afirmó que la agenda en Bucaramanga respondió a compromisos institucionales y no a reuniones ocultas-crédito @IreneVelezT/X
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, afirmó que la agenda en Bucaramanga respondió a compromisos institucionales y no a reuniones ocultas-crédito @IreneVelezT/X

La ministra explicó que la actuación del Gobierno está relacionada con los procesos judiciales vigentes en torno a Santurbán, especialmente aquellos que buscan garantizar la protección del ecosistema y la participación de las comunidades en las decisiones ambientales.

Según Vélez, “en Santurbán existen actuaciones judiciales en curso, en las que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán participa como accionante, entre ellas, el proceso de delimitación participativa ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 y la acción popular relacionada con la protección del bosque altoandino y de las áreas adyacentes al ecosistema de páramo. En ambos escenarios, el @MinAmbienteCo tiene el deber de actuar con transparencia, atender los requerimientos judiciales, escuchar a los accionantes y garantizar que las decisiones públicas se adopten con soporte técnico, jurídico y participación efectiva”.

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Dentro de los compromisos que destacó la funcionaria están la protección del sistema hídrico que abastece a los habitantes de Santander, el cumplimiento de la orden judicial para avanzar en la delimitación de los ecosistemas de alta montaña y la aplicación de las garantías establecidas para el acceso a la información y la protección de quienes defienden el territorio.

Fotografía de archivo del páramo de Santurbán. (Crédito: Colprensa)
El Páramo de Santurbán continúa siendo escenario de debate por la delimitación del ecosistema y la protección del recurso hídrico de la región -Crédito Colprensa

En ese sentido, el Ministerio señaló que sus actuaciones están relacionadas con los principios del Acuerdo de Escazú, que establece garantías para la participación ciudadana y la protección de líderes ambientales en los procesos relacionados con decisiones sobre el medioambiente.

Uno de los temas que generó mayor atención durante la reunión fue la situación de seguridad de los participantes en la próxima mesa de concertación sobre la delimitación del páramo. Integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán expresaron sus preocupaciones por las condiciones de orden público que podrían afectar el desarrollo del encuentro.

Frente a estas alertas, el Ministerio de Ambiente indicó que la información recibida será revisada dentro de los canales institucionales correspondientes. La entidad aseguró que busca que el proceso de participación avance bajo condiciones adecuadas, con garantías para todos los actores involucrados y sin factores que puedan limitar la intervención de las comunidades.

El Ministerio de Ambiente aseguró que revisará las alertas relacionadas con las condiciones de orden público antes del próximo encuentro-crédito @IreneVelezT/X
El Ministerio de Ambiente aseguró que revisará las alertas relacionadas con las condiciones de orden público antes del próximo encuentro-crédito @IreneVelezT/X

El proceso de delimitación del Páramo de Santurbán continúa siendo uno de los debates ambientales más importantes del país debido a la importancia del ecosistema para el abastecimiento de agua y la conservación de la biodiversidad. La zona es escenario de discusiones entre autoridades, organizaciones ambientales, comunidades y otros sectores interesados en el futuro del territorio.

La próxima mesa de concertación será clave para retomar el diálogo después de la reunión que no logró avances significativos el pasado sábado 4 de julio. Aunque de manera extraoficial se mencionó que el nuevo encuentro podría realizarse el 18 de julio, hasta el momento no se confirma oficialmente la fecha ni el lugar donde se desarrollará. Mientras se define esa nueva jornada de diálogo, el Ministerio insiste en que continuará acompañando el proceso bajo criterios técnicos y jurídicos, mientras los sectores ambientales esperan que se mantengan las garantías necesarias para participar en las decisiones que definirán el futuro del páramo.

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