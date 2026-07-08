Colombia

Abelardo de la Espriella comenzó en Cúcuta los empalmes regionales antes de su posesión presidencial: esto se sabe

La ciudad fronteriza fue elegida para definir prioridades urgentes en orden público, reactivación productiva y obras detenidas antes de la posesión del nuevo mandatario el 7 de agosto de 2026

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Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro con dirigentes de Norte de Santander - crédito Gobernación de Norte de Santander
Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro con dirigentes de Norte de Santander - crédito Gobernación de Norte de Santander

Desde Cúcuta, en Norte de Santander, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio inicio a los empalmes regionales, una agenda de 32 encuentros con la que busca fijar las prioridades de su gobierno en cada departamento antes de asumir el cargo el 7 de agosto de 2026.

Durante el encuentro, que se desarrolló el 8 de julio, el futuro mandatario definió las primeras medidas frente a la seguridad, economía e inversión en la frontera con Venezuela.

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