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Mauricio Molina fue designado como nuevo gerente interventor de Famisanar EPS, confirmó SuperSalud

El acto administrativo precisa que la salida de Germán Gallo no corresponde a una liquidación de la EPS ni a una sanción personal en su contra

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La Procuraduría anunció que inspeccionará la EPS Famisanar debido al elevado número de Pqrs y tutelas en contra de la entidad de salud - crédito Famisanar EPS/Facebook
La Procuraduría anunció que inspeccionará la EPS Famisanar debido al elevado número de Pqrs y tutelas en contra de la entidad de salud - crédito Famisanar EPS/Facebook

La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) removió a Germán Darío Gallo Rojas como interventor de EPS Famisanar y nombró en su lugar a Mauricio Molina Álvarez, en una decisión adoptada el 6 de julio de 2026 y formalizada en la Resolución 2026320030007520-6, expedida por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero.

El relevo se produjo cuando la intervención vigente entró en su tramo final y cuando la autoridad debe reunir insumos técnicos para definir el futuro de la EPS antes del 15 de septiembre de 2026. La decisión estuvo motivada por el deterioro financiero de la entidad, la acumulación de pérdidas y el aumento de tutelas por servicios financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

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El acto administrativo precisa que la salida de Germán Gallo no corresponde a una liquidación de la EPS ni a una sanción personal en su contra - crédito SuperSalud
Entre sus funciones, Molina deberá presentar informes periódicos y entregar uno previo al vencimiento de la intervención- crédito SuperSalud

“ARTÍCULO SEGUNDO. DESIGNAR al doctor MAURICIO MOLINA ÁLVAREZ, como interventor de la EPS FAMISANAR S.A.S., quien ejercerá las funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las normas del SGSSS, el Decreto Ley 663 de 1993, el Decreto 2555 de 2010, la Resolución 2599 de 2016 y demás normas que sean aplicables, para dar cumplimiento a los fines de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la EPS”, puntualiza el decreto.

Entre sus funciones deberá presentar informes periódicos y entregar uno previo al vencimiento de la intervención. Ese documento deberá establecer si la Entidad Promotora de Salud (EPS) puede desarrollar adecuadamente su objeto social, si requiere otras operaciones para mejorar sus condiciones o si debe entrar en liquidación.

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El relevo se produjo en la fase final de la intervención sobre Famisanar

aplicadas tras la intervención, que incluyen el aumento de recursos, optimización de la entrega de medicamentos y la implementación de planes de seguimiento para asegurar la calidad del servicio - crédito Famisanar
El acto administrativo precisa que la salida de Gallo Rojas no corresponde a una liquidación de la EPS ni a una sanción personal contra el funcionario.- crédito Famisanar

Según la resolución, el Comité de Medidas Especiales sesionó el 30 de junio de 2026 para revisar la situación de Famisanar. En esa reunión, la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud expuso que la EPS seguía mostrando un deterioro progresivo de su situación financiera.

El acto administrativo precisa que la salida de Gallo Rojas no corresponde a una liquidación de la EPS ni a una sanción personal contra el funcionario. La decisión se enmarca en las facultades de la Supersalud para remover y designar agentes interventores en entidades sometidas a medidas especiales, explica el documento.

La autoridad optó por un mecanismo excepcional de designación después de revisar la situación de la EPS y la gestión de la intervención. Lo que resolvió fue cambiar el liderazgo del proceso, no anticipar una definición jurídica sobre la continuidad de Famisanar.

El escrito asocia el deterioro con varios factores: acumulación de pérdidas, incremento de anticipos sin mecanismos efectivos de seguimiento y control, incumplimiento de condiciones financieras y de solvencia, y aumento de tutelas relacionadas con la prestación de servicios financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y con asuntos administrativos.

Coosalud, Famisanar y Savia Salud muestran deterioro en endeudamiento y patrimonio

Famisanar se enfrenta a un escenario de crisis económica y reputacional - crédito Famisanar y Luisa Gonzalez/REUTERS
Famisanar se enfrenta a un escenario de crisis económica y reputacional - crédito Famisanar y Luisa Gonzalez/REUTERS

La Contraloria General de la República reporta en un comunicado un deterioro del endeudamiento en varias EPS intervenidas. En Savia Salud, el indicador pasó de 4,41 a 11,73, lo que representa un aumento de 166%.

En Famisanar EPS S.A.S., el indicador pasó de 1,00 a 4,08 a diciembre de 2025. El órgano de control precisó que un nivel inferior a 0,70 se considera bueno, entre 0,70 y 1,0 aceptable, y por encima de 1,0 crítico, por lo que el cambio reportado ubica a la entidad en una condición de alto riesgo financiero.

En Coosalud, los pasivos subieron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025, de acuerdo con el autorreporte cargado por las EPS intervenidas a la Super Salud. Para la autoridad encargada de cuidar el dinero público, esa variación muestra un deterioro progresivo y mayores obligaciones frente a la red prestadora y otros acreedores.

La situación patrimonial también se agravó en Famisanar. La EPS pasó de un patrimonio de -$2,1 billones al inicio de la intervención a -$3,3 billones a finales de 2025.

La Contraloría agregó que la rentabilidad operacional de las EPS analizadas es negativa. Ese resultado reduce su capacidad para sostener la prestación del servicio en condiciones de calidad y oportunidad.

El deterioro no se limita a los balances financieros. El ente de control también reportó niveles críticos en la entrega oportuna de medicamentos en las EPS intervenidas, un indicador que conecta la crisis contable con el acceso efectivo de los usuarios a la atención.

Ese vínculo también aparece en el frente judicial. Según el comunicado, ninguna de las ocho entidades en intervención —Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Capresoca— alcanza el cumplimiento pleno de las tutelas que protegen el derecho fundamental a la salud.

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