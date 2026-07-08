José Manuel Restrepo, vicepresidente de Abelaro de la Espriella, pidió a Gustavo Petro que respete la voluntad popular: “Tiene que abandonar la Casa de Nariño”

José Manuel Restrepo afirmó que Gustavo Petro pone en riesgo la democracia al rechazar victoria de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/REUTERS

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, se refirió a la crisis política que desataron unas recientes declaraciones del jefe de Estado saliente, Gustavo Petro, quien estaría impulsando un desconocimiento del resultado electoral en el que el abogado Abelardo de la Espriella quedó elegido como el nuevo mandatario de los colombianos.

En una entrevista concedida a Noticias RCN, Restrepo afirmó que “hoy no es un día normal, es un día en donde el presidente saliente desconoce la democracia” y calificó la situación como un límite grave para la institucionalidad.

Según el dirigente, el país enfrenta un intento de golpe de Estado por parte del actual mandatario, quien se niega a aceptar la victoria de Abelardo de la Espriella. Además, cuestionó que Petro y sus aliados buscan mantener la continuidad de un gobierno que “no fue elegido democráticamente”.

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El vicepresidente electo subrayó que la decisión del pueblo fue clara, con una mayoría de casi 13 millones de votos a favor de De la Espriella, respaldada por la Registraduría Nacional y validada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El exministro de Hacienda le respondió al presidente Petro por sus críticas a la gestión del Gobierno de Iván Duque - crédito Presidencia

“Es inconcebible que un presidente de la República desborde la línea de la democracia desconociendo esa elección y diciendo abiertamente que el presidente es quien perdió la elección. Eso no puede ser aceptable en una democracia, rompe con la institucionalidad”, sostuvo Restrepo.

El dirigente enfatizó la gravedad de la situación, señalando que la reacción del Ejecutivo saliente puede interpretarse como un llamado a la “resistencia constitucional” por parte de la ciudadanía y de todos los actores institucionales.

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Restrepo fue enfático: “Sí, se está intentando configurar un golpe de Estado en cabeza de Petro y de Cepeda”, en referencia al senador Iván Cepeda. El vicepresidente electo insistió en que se pretende desconocer el resultado electoral y mantener en el poder a un gobierno que la ciudadanía no eligió.

Al ser consultado sobre el camino a seguir, Restrepo instó a que “todas las instituciones, el sector empresarial y los actores internacionales” respalden la decisión del pueblo colombiano.

El vicepresidente electo llamó a “rodear al presidente electo, valorar y reconocer la decisión democrática” y desconocer cualquier acción del gobierno saliente que cuestione el resultado confirmado por el CNE.

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José Manuel Restrepo y Gustavo Petro. Archivo Infobae

Restrepo también advirtió sobre las consecuencias materiales que puede acarrear la negativa de Gustavo Petro a reconocer a De la Espriella. “Eso podría significar que no hubiese un reconocimiento como debería ser de un presidente electo. Naturalmente, eso es gravísimo porque es un atentado a la democracia”.

Para el vicepresidente electo, la única salida es que el gobierno saliente “retorne a la democracia, vuelva al espíritu de la constitución política y cumpla la ley”.

La incertidumbre sobre la transición presidencial se agudiza ante la proximidad del 7 de agosto, fecha prevista para la posesión de Abelardo de la Espriella.

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Consultado sobre un posible escenario en el que Gustavo Petro permanezca en la Casa de Nariño pese al resultado electoral, Restrepo expresó su confianza en que “toda la institucionalidad va a rodear y reconocer a Abelardo de la Espriella”.

El dirigente remarcó que a partir del 7 de agosto, “solamente habrá un presidente de la República, se llama Abelardo de la Espriella y el señor Gustavo Petro tiene que abandonar la casa de Nariño”.

Gustavo Petro confrontó a José Manuel Restrepo y aseguró que su administración disminuyó la pobreza en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Esto dijo José Manuel Restrepo sobre el proceso de empalme

El proceso de empalme también fue tema central en la conversación. El ministro de Hacienda del gobierno saliente Germán Ávila afirmó que hubo un empate con un ganador, a lo que Restrepo respondió que tal afirmación resulta “absolutamente absurda”.

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Según el vicepresidente electo, “aquí lo que hubo fue una victoria de Abelardo de la Espriella”, y sugirió que la diferencia podría haber sido aún mayor, mencionando la posible existencia de prácticas irregulares como la compra de votos en algunas regiones del país.

Restrepo aclaró que la comisión de empalme no será una mera formalidad diplomática. El objetivo, según manifestó, es “recoger información, construir una verdad y compartirla con el pueblo colombiano”.

El vicepresidente electo sostuvo que “en este gobierno se han cometido hechos que no son positivos para el país y vamos a hacer público esos hechos”. Añadió que el empalme tendrá un enfoque anticorrupción y se encargará de denunciar cualquier irregularidad detectada en la administración saliente.

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