Manifestaciones de obreros del Metro de Bogotá afectan la movilidad en la ciudad: hay seis estaciones de Transmilenio sin servicio

El cierre total de la estación Calle 45 – American School Way permite continuar con la infraestructura de la Línea 1 del Metro en la troncal Caracas - crédito TransMIlenio

En la mañana del miércoles 8 de julio de 2026 se presentan manifestaciones en la avenida Caracas con calle 60, por parte de algunos obreros del metro de Bogotá, lo que afecta la movilidad en el sector.

Cerca de las 7:17 a. m., TransMilenio informó en sus canales oficiales: “A la hora manifestantes bloquean la troncal Caracas. Flota troncal realiza desvíos por la calle 76 al oriente para tomar NQS al sur y en la calle Calle 26 al occidente para tomar NQS en sentido sur norte”.

La entidad agregó que las estaciones que no están prestando el servicio, tras el incidente son: Calle 76, Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Calle 45, Temporal Calle 34. De esta manera, los desvíos son: Hacia el sur: desde Calle 76 al oriente NQS sur; hacia el norte: desde Calle 26 al occidente NQS norte.

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Usuarios afectados: 28.725

⚠️A la hora continúa la afectación en la troncal Caracas Centro.

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