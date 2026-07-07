Abogado de Nicolás Petro amplió denuncia contra Lucy Laborde y volvió a cuestionar a la Fiscalía: “¿El nuevo fiscal será objetivo o siguen en campaña?”

La defensa de Nicolás Petro cuestionó que las declaraciones de Day Vásquez hayan servido para imputar a su cliente, pero no hayan dado lugar a investigaciones contra otras personas mencionadas en ese testimonio - crédito @HombreJurista/X - @nicolaspetrob/Instagram

El abogado de Nicolás Petro Burgos, Alejandro Carranza, anunció que amplió la denuncia penal presentada contra la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien lideró el juicio contra el hijo mayor del presidente saliente Gustavo Petro.

El pronunciamiento se produjo a través de su cuenta de X, donde además planteó nuevos cuestionamientos sobre las actuaciones de la Fiscalía dentro del proceso y se refirió a la reciente salida de la funcionaria del ente acusador.

Carranza sostuvo que la ampliación de la denuncia fue presentada ante el despacho del fiscal delegado ante el tribunal, designado especialmente para investigar presuntos delitos atribuidos a Laborde. En el mismo mensaje insistió en que la actuación de la Fiscalía ha sido inconsistente frente a las declaraciones rendidas por Daysuris del Carmen Vásquez dentro del proceso penal.

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Cuestionamientos al proceso

El abogado preguntó si el funcionario que asuma el caso actuará con objetividad y reiteró sus críticas sobre la forma en que la Fiscalía ha conducido la investigación contra Nicolás Petro - crédito Colprensa

En su publicación, el defensor aseguró que “A Nicolás Petro lo imputaron injustamente por supuesto tráfico de influencias, pero, según Daysuris del Carmen Vásquez, ese tráfico lo realizaba ella, no Nicolás, y lo realizaba sobre Elsa Noguera, madrina del hijo de Vásquez y Pedro Name”.

Carranza también recordó que, según su versión, los recursos relacionados con ese contrato ya habían sido incluidos dentro del primer proceso penal adelantado contra su defendido. En ese sentido manifestó: “Cabe destacar que este tema de los recursos de ese contrato ya se le había imputado a Nicolás en el primer proceso penal que ella, la fiscal Laborde y el exfiscal Burgos filtraron presuntamente“.

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En ese sentido, confirmó: “(...) amplié la denuncia penal contra la Fiscal Lucy Marcela Laborde A Betancourt, quien realizó la imputación y doble incriminación contra Nicolás”.

Las preguntas sobre otras personas mencionadas en la declaración de Day Vásquez

El juicio contra Nicolás Petro permanece suspendido mientras instancias superiores resuelven la apelación relacionada con la exclusión de varias pruebas dentro del proceso penal - @lauraojedae/Instagram

En su publicación, Carranza afirmó que mantiene interrogantes sobre la ausencia de investigaciones penales respecto de otras personas que, según él, fueron mencionadas por Daysuris del Carmen Vásquez durante su declaración.

“Como defensa de Nicolás Petro, no dejo de preguntarme dónde está la compulsa de copias penales ante los fiscales competentes contra la progenitora de Daysuris del Carmen, su expareja y padre de su hijo Pedro Name, y por supuesto a la comadre, la señora Elsa Noguera, por haberse repartido un contrato supuestamente“, señaló.

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A continuación aclaró que su planteamiento no implica atribuir responsabilidad penal a su cliente. “(...) me sorprende la lógica de la Fiscalía. Daysuris del Carmen afirmó haber hecho negocios con Elsa Noguera, usar a su propia madre para esos fines y repartirse dinero con Pedro Name”.

Carranza añadió que, pese a esas afirmaciones, únicamente Nicolás Petro fue objeto de imputación por parte de la Fiscalía. En ese contexto preguntó: “Entonces, ¿las afirmaciones de Daysuris del Carmen son creíbles y suficientes cuando se usan contra Nicolás, pero imperceptibles e increíbles cuando se trata de investigar a la familia de Daysuris, a Pedro Name y a su comadre Noguera?”.

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Finalmente, el abogado cerró su pronunciamiento con nuevos interrogantes sobre el rumbo que tendrá el proceso tras la salida de la fiscal Laborde: “¿Además de Elsa Noguera, quién más del gobierno entrante está involucrado en estos casos desatados y orquestados por Daysuris del Carmen, Fiscalía? Será que el nuevo fiscal que entre será objetivo, ¿o siguen en campaña?”.

La salida de Lucy Laborde del caso Nicolás Petro

La salida de Lucy Laborde de la Fiscalía se produjo mediante una resolución administrativa que dio por terminado su nombramiento provisional - crédito captura pantalla audiencia/Rama Judicial

Los pronunciamientos de Carranza se conocieron luego de que la Fiscalía General de la Nación declarara la terminación de la provisionalidad de la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien venía dirigiendo el juicio penal contra Nicolás Petro Burgos. La decisión quedó consignada en la Resolución No. 30000-03611 del 6 de julio de 2026, firmada por el director ejecutivo de la entidad, Alejandro Giraldo López.

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La salida de Laborde coincidió además con una reciente decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, que negó una solicitud de arresto correccional por cinco días presentada por la Fiscalía contra Nicolás Petro y su abogado Alejandro Carranza, luego de que estos no asistieran presencialmente a audiencias preparatorias alegando limitaciones económicas derivadas de la inclusión de Petro en la denominada Lista Clinton.

En esa misma providencia, el juez ordenó compulsar copias disciplinarias contra la entonces fiscal del caso al considerar que, durante una diligencia reservada, habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la exhibición de fotografías e imágenes del hijo menor de edad de Nicolás Petro, situación que dio lugar a la apertura de las actuaciones correspondientes.

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Actualmente, el juicio contra el exdiputado del Atlántico permanece suspendido de manera temporal mientras instancias superiores resuelven la apelación relacionada con la exclusión de varias pruebas consideradas relevantes dentro del proceso.