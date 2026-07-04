Identifican el origen de la falla que tiene suspendida la operación del TransMiCable en Bogotá: “Como cuando un computador no enciende”

El sistema sigue suspendido hasta nueva orden, luego del trabajo de reemplazo del componente afectado - crédito @LaRolita/X

Se conocen nuevos detalles de la falla técnica que ocasionó la suspensión generalizada del servicio de TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, desde la madrugada del viernes 3 de julio de 2026.

Desde la Operadora Distrital de Transporte (ODT) La Rolita se informó, a través de un comunicado oficial, que el equipo técnico identificó el origen de la falencia. Luego de un análisis, el diagnóstico determinó que se debió a un fallo fortuito de una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia. El componente afectado es altamente especializado y su baja disponibilidad en el mercado y de importación ha dificultado el reemplazo inmediato.

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De acuerdo con la información oficial de TransMilenio S.A., operadores de la ODT activaron sus protocolos de seguridad y realizaron una gestión prioritaria con proveedores internacionales para asegurar la llegada de la tarjeta de reemplazo.

“Logramos asegurar una tarjeta de reemplazo que estará disponible hoy en horas de la tarde. Una vez llegue el repuesto, nuestro equipo técnico procederá con su instalación y realizará todas las pruebas y verificaciones necesarias. Solo cuando tengamos la certeza de que el sistema cumple con todas las condiciones de seguridad y confiabilidad, restableceremos la operación comercial”, explicó Alberth Barrera, gerente de mantenimiento.

Esta fue la falla técnica que originó la suspensión del servicio de TransMiCable - crédito La Rolita

“Para una mejor comprensión, esta situación se asemeja a cuando un computador deja de encender; antes de cambiar cualquier elemento, el técnico primero revisa el origen de la falla: la fuente de poder, la memoria, las conexiones y los demás componentes para identificar qué está ocurriendo”, se aclaró en el comunicado oficial.

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El proceso de diagnóstico requirió descartar otras posibles causas antes de proceder con el reemplazo, siguiendo los protocolos establecidos para sistemas que transportan a miles de personas. “La seguridad siempre estará por encima de la rapidez”, aseguró Barrera, quien enfatizó la importancia de un análisis minucioso previo a cualquier intervención.

Como parte de la contingencia, la ODT desplegó su equipo de guías sociales y personal de abordaje en las cuatro estaciones del sistema para atender a los usuarios durante el horario habitual de servicio. Además, desde la entidad se recomendó a la ciudadanía consultar los canales oficiales de la ODT y TransMilenio S.A. para mantenerse informados sobre la evolución de la situación.

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TransMiCable reanudará sus servicios apenas puedan realizar el remontaje de los componentes que fallaron - crédito La Rolita - TransMilenio

Desde el inicio de la operación, la ODT ha registrado un indicador de disponibilidad operacional superior al 98%, cumpliendo con los estándares contractuales y garantizando un servicio oportuno y seguro.

La operadora destacó que, tras asumir la operación, logró reducir en un 97% el promedio de detenciones cortas diarias del sistema, pasando de 32 a entre dos y ninguna, lo que ha mejorado la experiencia de viaje de los usuarios.

También se agradeció la comprensión de la ciudadanía y se reiteró el compromiso con la seguridad y la calidad del servicio, con es respaldo de un equipo técnico altamente capacitado y con aval del fabricante para responder a cualquier eventualidad operativa.

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Durante la suspensión, el sistema de transporte masivo reforzó el componente TransMiZonal para facilitar la movilidad de los usuarios en la zona.

TransMiCable es la manera más efectiva de transporte público para los sectores altos de Ciudad Bolívar - crédito Alcaldía de Bogotá

El sistema, que conecta a más de 700.000 habitantes y transporta hasta 3.600 pasajeros por hora y sentido, se considera un eje clave de conectividad en el sur de la capital, especialmente los residentes de los barrios encumbrados de las zonas altas de la localidad de Ciudad Bolívar, desde la avenida Boyacá a la altura del Portal El Tunal.

Las autoridades, por su parte, mantienen vigilancia y asistencia en las estaciones de esta zona de la capital, a la vez que los residentes buscan alternativas de transporte hasta que finalicen las labores técnicas. No se ha informado una fecha estimada para la reanudación del servicio.

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