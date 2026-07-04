Colombia

Alcalde de Barranquilla habló con el presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la inseguridad en la ciudad: “Acordamos reunirnos”

Alejandro Char aseguró que se trata de un tema prioritario que abordará cuando el encuentro tenga lugar. Además, afirmó que con el nuevo Gobierno la capital del Atlántico “dejará de sentirse sola”

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Abelardo de la Espriella y Alejandro Char se reunirán en los primeros días de la próxima semana (del 5 al 11 de julio) - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Colprensa
Abelardo de la Espriella y Alejandro Char se reunirán en los primeros días de la próxima semana (del 5 al 11 de julio) - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Colprensa

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, informó a través de una publicación en su cuenta de X que conversó con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que se posesionará en el cargo el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con el mandatario local, en el diálogo que tuvieron expresó su preocupación por la situación de inseguridad que se vive en la capital del Atlántico. En consecuencia, el alcalde y el presidente electo se reunirán presencialmente para analizar la problemática.

Acordamos reunirnos en los primeros días de la próxima semana para abordar este tema como la principal prioridad. Estoy seguro de que, con el apoyo del Gobierno nacional, Barranquilla por fin dejará de sentirse sola en la lucha por la seguridad de sus ciudadanos”, indicó el mandatario local en la red social.

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De acuerdo con el medio Opinión Caribe, cifras oficiales indican que en el primer semestre de 2026 se registraron 615 asesinatos en Barranquilla, su área metropolitana y los demás municipios del Atlántico. De la totalidad, 331 homicidios se presentaron en la capital. Al parecer, el aumento en estos crímenes respondería a la entrada en operación de una nueva estructura delincuencial.

Ha entrado un nuevo actor criminal a disputar las confrontaciones que ya estaban en curso anteriormente, hablando de las dos estructuras (Pepes y Costeños) que se estaban enfrentando entre sí y hasta en su interior. Ahora hay un tercer actor que se ha desprendido del grupo criminal Los Costeños, se hacen llamar la Nueva Generación. Están bajo el liderazgo criminal de alias El Menor, un sujeto que estaba bajo el mando de Jorge Eliecer Díaz, alias Castor”, explicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, citado por Blu Radio.

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