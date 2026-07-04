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Dueño de Millonarios sí está dispuesto a vender, pero puso condiciones: “No tengo prisa”

El máximo accionista del club aclaró las versiones sobre la situación contractual del club, pues se encuentra en negociación con un grupo inversor

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Millonarios
Millonario sigue a la expectativa por lo que pasará en la parte institucional, ante un posible cambio de dueños - crédito Millonarios FC

Millonarios causó sensación en el fútbol colombiano por la noticia de una negociación con un grupo inversor norteamericano, con fondos qataríes, que compraría el paquete accionario de Amber Capital, el dueño de la institución desde 2015 con el 86% y consiguió cinco títulos hasta ahora.

En medio de las versiones de una venta segura, el máximo accionista de los azules salió a aclarar la posición de su empresa, pues el equipo debió salir a aclarar que, por el momento, no se ha vendido la parte de la entidad extranjera y cualquier cambio se hará saber por los canales oficiales.

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Por lo pronto, la plantilla del técnico Fabián Bustos avanza en la pretemporada para los amistosos frente a Colo Colo y Universitario, pero con solo una cara nueva para el segundo semestre de 2026 y dos posibles refuerzos a punto de firmar, además de que se busca un segundo portero, un lateral derecho y un volante.

“Ahora le va bien y genera beneficios”

La venta de Millonarios volvió al centro de la atención después de que Joseph Oughourlian, accionista mayoritario del club, confirmó a L’Équipe que ha recibido ofertas, aunque aclaró que no ha tomado una decisión y que no tiene prisa para vender.

El empresario francés posee 86,1% de las acciones de Millonarios a través de Amber Capital. En declaraciones recogidas por L’Équipe, señaló que, por ahora, está abierto a cualquier negociación y a aceptar una oferta, siempre y cuando sea buena y cumpla con sus condiciones.

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Joseph Oughourlian
Joseph Oughourlian, director de Amber Capital y máximo accionista de Millonarios, también es dueño del Lens de Francia - crédito Stephanie Lecocq/Reuters

Oughourlian dijo al diario francés: “Compré el club en quiebra en 2015, ahora le va bien y genera beneficios. No tengo prisa, y dependerá del precio y de la seriedad de los compradores”.

Qué se sabe de la oferta por Millonarios

La versión tomó fuerza en Colombia después de lo dicho el jueves 2 de julio en el programa ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio, ya que el periodista Néstor Morales dijo que habló directamente con Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva del club bogotano y representante de Amber Capital.

Morales afirmó en el programa que la supuesta venta del club, la cual tuvo fuerza por medios como La FM y Caracol Radio, además del periodista Antonio Casale, no se ha concretado y, por el momento, no ha pasado de ser una oferta que se discute en la mesa con las partes.

Silueta de hombre de negocios de espaldas, camiseta azul de Millonarios FC con escudo, bandera del equipo y público difuminado en las graderías de un estadio.
Millonarios cambiaría de dueños en los próximos meses por una oferta cercana a los 80 millones por el 86% de las acciones, que pertenecen a Amber Capital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“No, no es cierto. Sí existe una oferta, pero también las ha habido en el pasado. Una cosa es recibir una oferta, que efectivamente puede estar alrededor de los 70 u 80 millones de dólares, y otra muy distinta es que el negocio esté cerrado. Hoy ese negocio no se ha cerrado y, por lo tanto, Millonarios no ha sido vendido”.

Primer “refuerzo”

Millonarios aún no confirma contrataciones para el segundo semestre de 2026, pero informó que Daniel Ruiz regresó al club y se integrará a la pretemporada para la Liga BetPlay. El diario agregó que el CSKA Moscú no ejecutó la opción de compra tras su cesión.

Ruiz disputó siete partidos oficiales en Rusia, fue titular en cinco y no marcó goles ni dio asistencias. Esta será su tercera etapa en el club luego de los ciclos 2021-2022, 2023-2025 y ahora para esta segunda etapa de la temporada.

Daniel Ruiz
Daniel Ruiz empezó a entrenar con Millonarios y, por ahora, jugará el segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

La plantilla ya tuvo las salidas de Diego Novoa, Jorge Cabezas Hurtado, Álex Castro y Nicolás Giraldo. Además, señaló que el debut de Millonarios está previsto para el sábado 25 de julio frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la primera jornada de la Liga BetPlay, y a la espera del rival de octavos en Copa Colombia entre Junior y el Barranquilla.

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