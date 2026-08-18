Abelardo de la Espriella habló con Marco Rubio sobre la posible suspensión de aranceles de Estados Unidos a Colombia: “Existe toda la disposición”

El Gobierno de Estados Unidos manifestó disposición para avanzar en el trámite necesario para analizar la suspensión temporal de las tarifas comerciales aplicadas a las mercancías provenientes de Colombia, según informó el presidente colombiano - crédito montaje Infobae creado kittl.com

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El presidente Abelardo de la Espriella informó el martes 18 de agosto de 2026 que sostuvo una conversación telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la que volvió a plantear la suspensión temporal de los aranceles aplicados a los productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense.

El jefe de Estado señaló que existe disposición del Gobierno de Estados Unidos para avanzar en el trámite requerido y anunció el desplazamiento del ministro de Comercio a Washington.

A través de una publicación en X, De la Espriella describió el diálogo con Rubio como “muy fructífero” y explicó que durante la conversación también abordó la asistencia que Colombia ha recibido de Estados Unidos después del terremoto registrado el lunes 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

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“Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, señaló.

La solicitud de suspensión temporal también fue planteada por De la Espriella a Donald Trump el 15 de agosto, durante una conversación en la que abordó las consecuencias económicas del terremoto ocurrido el 10 de agosto en Chocó - crédito Juan David Duque/REUTERS

Y agregó: “He dado instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje hoy mismo a Washington y se ponga personalmente al frente de este tema. Le agradecí al secretario Rubio todo el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas. También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos”.

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Y finalizó su mensaje diciendo: “Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el secretario Marco Rubio habló hoy con el presidente Abelardo de la Espriella, y aseguró que ya “ha destinado $26,5 millones en asistencia humanitaria de emergencia, desplegado equipos de búsqueda y rescate y realizado vuelos C-130 para apoyar la recuperación de Colombia”.

El Gobierno colombiano busca que la suspensión temporal de los aranceles contribuya a reducir las presiones económicas sobre los empresarios, mientras el país afronta las consecuencias de la emergencia y adelanta las labores de reconstrucción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La solicitud ante Trump después del terremoto

El nuevo contacto con un alto funcionario estadounidense se produjo después de la conversación que De la Espriella sostuvo el sábado 15 de agosto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esa llamada, el mandatario colombiano abordó la emergencia ocasionada por el terremoto y las dificultades económicas que, según explicó, enfrenta el país tras el desastre.

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Según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 a. m. del 18 de agosto, el terremoto había dejado 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas. El evento había afectado a 15 departamentos y 472 municipios.

De acuerdo con el mensaje publicado entonces por el jefe de Estado, uno de los asuntos planteados a Trump fue la suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos destinados al mercado estadounidense.

Además, De la Espriella también agradeció la asistencia entregada por Estados Unidos para atender la emergencia y señaló que el Gobierno colombiano debía afrontar, de manera paralela, las labores de respuesta y reconstrucción y las dificultades económicas asociadas a la situación.

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El mandatario colombiano indicó que Trump expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto y manifestó solidaridad con las familias afectadas, y explicó que durante la llamada expuso la situación económica que, según sus declaraciones, debía enfrentar el Gobierno mientras avanzaba la atención de la emergencia.

En ese contexto, planteó la necesidad de adoptar medidas que facilitaran las condiciones para las empresas colombianas afectadas por las consecuencias del desastre: “Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”.

Aranceles pasaron del 10% al 12,5%

La emergencia ocasionada por el terremoto se convirtió en uno de los argumentos utilizados por el Gobierno colombiano para solicitar la suspensión temporal de los aranceles, aunque la controversia comercial entre ambos países ya estaba en curso antes del desastre - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La petición de De la Espriella se desarrolla mientras Colombia enfrenta un incremento de las tarifas aplicadas por Estados Unidos a sus productos, que pasaron del 10% al 12,5%. La discusión sobre este ajuste ya estaba en marcha antes del terremoto y estaba relacionada con medidas frente a la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

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El Ministerio de Comercio y el Gobierno nacional habían preparado una propuesta orientada a buscar que Estados Unidos reversara el incremento. Entre las medidas contempladas se encuentra la prohibición, mediante decreto, de la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

La propuesta también contempla entregar nuevas herramientas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para investigar y detener el ingreso de mercancías cuando existan sospechas razonables de que fueron producidas bajo esas condiciones.

Por esa razón, el debate comercial entre los dos países no comenzó con el terremoto. La emergencia, sin embargo, pasó a formar parte de los argumentos expuestos por el Gobierno colombiano para solicitar una suspensión temporal de las tarifas. Ahora, la decisión del Gobierno colombiano de enviar al ministro de Comercio a Washington busca dar continuidad a las gestiones diplomáticas y comerciales relacionadas con la solicitud. De la Espriella ordenó a Mauricio Gómez viajar este mismo martes a la capital estadounidense y ponerse personalmente al frente del proceso.

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