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Bogotá anunció más de 600 empleos: 357 vacantes son para quienes buscan su primer trabajo, conozca cómo participar

Las empresas aliadas ofrecen 604 puestos esta semana, con 357 cupos para aspirantes sin trayectoria previa y opciones para primer empleo, reinserción laboral y distintos niveles de formación educativa

La oferta de empleo en Bogotá incluye oportunidades para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La oferta de empleo en Bogotá incluye oportunidades para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años - crédito Secretaría de Desarollo Económico
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Quienes buscan trabajo en Bogotá tendrán acceso a más de 600 vacantes ofrecidas esta semana por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con oportunidades para quienes buscan su primer empleo, desean reincorporarse al mercado laboral o carecen de experiencia previa.

Empresas aliadas han puesto a disposición 604 puestos de trabajo dirigidos a diferentes perfiles formativos y poblaciones, de los cuales 357 no requieren experiencia. La oferta incluye oportunidades para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años, lo que permite un acceso más amplio al mercado laboral.

Según informó la entidad distrital, los puestos están distribuidos en varios niveles educativos: la mayoría corresponde a educación básica primaria, con 200 empleos disponibles, seguida por formación universitaria con 189, educación media con 115, formación técnica con 80 y tecnológica con 20.

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Las vacantes en Bogotá se distribuyen por nivel educativo, con 200 empleos para básica primaria y 189 para formación universitaria - crédito Secretaría de Desarollo Económico
Las vacantes en Bogotá se distribuyen por nivel educativo, con 200 empleos para básica primaria y 189 para formación universitaria - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Perfiles requeridos y tipos de vacante

Entre los cargos ofertados se encuentran operarios de producción, asesores comerciales, auxiliares de laboratorio clínico y odontología, técnicos administrativos, auxiliares de archivo, desarrolladores de software, analistas de tecnología y recursos humanos, profesionales de nómina y contaduría, bacteriólogos, jefes de enfermería y perfiles especializados en soporte tecnológico, entre otros.

La distribución de la demanda laboral responde tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes ya cuentan con experiencia y desean nuevas oportunidades, explicó la secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe.

Hay oportunidades para diferentes trayectorias laborales: 357 vacantes no exigen experiencia, 74 requieren seis meses, 83 un año, 10 dieciocho meses, 55 dos años, 16 tres años, 6 cuatro años, y se incluye una vacante con seis años de experiencia. López Uribe destacó que esta diversidad permite que la “ruta de empleo atienda tanto a quienes están buscando su primer trabajo como a quienes ya cuentan con experiencia y buscan una nueva oportunidad”.

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Los empleos pueden tener salarios de hasta nueve salarios mínimos - crédito Alcaldía de Bogotá
Los perfiles requeridos en las vacantes de Bogotá abarcan operarios de producción, asesores comerciales, desarrolladores de software, bacteriólogos y jefes de enfermería - crédito Alcaldía de Bogotá

Un componente diferencial de la convocatoria es la priorización de poblaciones específicas: 504 vacantes están destinadas a jóvenes y mujeres, 70 a personas con discapacidad y 30 a mayores de 50 años. Las categorías pueden superponerse, por lo que una misma vacante puede estar dirigida a varios grupos poblacionales.

Ferias, unidades móviles y canales de postulación

Durante la semana del 18 al 22 de agosto de 2026, la Unidad Móvil de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá estará presente en la localidad de Suba, específicamente en el Centro Comercial Plaza Imperial (avenida carrera 104 #148-07, entrada 1, frente al Portal Suba de TransMilenio), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir asesoría personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

El jueves 20 de agosto, se realizará una Feria de Empleo en la Agencia de Empleo de Bogotá (carrera 13 No. 27-00, Edificio Bochica, local 12, localidad de Santa Fe), dirigida a profesionales, técnicos y tecnólogos. La jornada se desarrollará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, en alianza con 12 empresas, abre 203 vacantes laborales para distintos niveles de formación - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La Unidad Móvil de Empleo estará en Plaza Imperial de Suba del 18 al 22 de agosto de 2026 para registrar hojas de vida y apoyar la postulación a vacantes - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes y postularse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como seguir el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, donde se actualizan continuamente nuevas oportunidades laborales y convocatorias.

Convocatoria para Gestores del Orden en la Secretaría de Seguridad

Paralelamente, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia recordó que hasta la medianoche del martes 18 de agosto está abierta la convocatoria pública para seleccionar y contratar a más de 1.000 Gestores del Orden de Bogotá. Estos cargos conformarán la planta temporal de la entidad y comprenden vacantes para auxiliares administrativos, profesionales universitarios y técnicos operativos.

Para participar, los aspirantes deben acreditar experiencia relacionada o cursos de educación informal según el cargo, presentando diplomas o certificados expedidos por instituciones reconocidas en Colombia. Para el cargo de auxiliar administrativo se requiere al menos haber cursado hasta noveno grado de educación básica secundaria y presentar el respectivo certificado de estudios. En los demás casos, se exige el diploma o acta de grado de bachiller, pregrado o posgrado, según corresponda.

Los Gestores del Orden acompañan a la ciudadanía en zonas priorizadas de Bogotá y desarrollan acciones preventivas sobre convivencia, espacio público y cultura ciudadana - crédito Secretaría de Seguridad
Los Gestores del Orden acompañan a la ciudadanía en zonas priorizadas de Bogotá y desarrollan acciones preventivas sobre convivencia, espacio público y cultura ciudadana - crédito Secretaría de Seguridad

Los sueldos ofrecidos, según el nivel del cargo, oscilan entre $2.763.139 y $4.404.470. Toda la información del proceso, fases y requisitos se puede consultar en la página web de la Secretaría de Seguridad (www.scj.gov.co), en el banner de Gestores del Orden, sección Fase III, y a través de la plataforma de Servicio Público de Empleo.

La entidad enfatizó que la convocatoria no requiere intermediarios y que toda información oficial será publicada únicamente en los canales institucionales. El proceso es riguroso, transparente y objetivo; solo podrán integrarse quienes aprueben todas las etapas.

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