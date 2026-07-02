Así fue el recorrido que hizo Gustavo Petro por el Vaticano tras reunirse con el papa León XIV

Tras la audiencia con el papa León XIV, Gustavo Petro recorrió algunos de los lugares más emblemáticos del Vaticano, entre ellos el Palacio Apostólico, los jardines y la Capilla Sixtina - crédito Juan Cano/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplió este jueves 2 de julio de 2026 una agenda protocolaria en el Vaticano, que comenzó con su llegada al Palacio Apostólico, donde fue recibido por la Guardia Suiza Pontificia y por uno de los Gentileshombres de Su Santidad, los funcionarios laicos encargados de acompañar a los jefes de Estado durante las audiencias oficiales con el papa.

Luego de atravesar los salones del Palacio Apostólico, Petro sostuvo una audiencia privada con el papa León XIV, en la que abordaron la situación sociopolítica de Colombia y de la región, así como el impacto de los conflictos armados, el crimen organizado internacional y el cambio climático.

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El presidente Gustavo Petro observó el mosaico de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, durante su recorrido por los jardines del Vaticano - crédito Juan Cano/Presidencia

Finalizado el encuentro con el pontífice, el mandatario colombiano se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, acompañado por el subsecretario para el Sector Multilateral de la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, monseñor Daniel Pacho.

Según informó la Santa Sede, durante las conversaciones “se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede”, destacando la cooperación permanente entre la Iglesia y el Estado para promover la paz, la reconciliación y la unidad nacional.

Después de las reuniones oficiales, Petro realizó un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos del Vaticano. La visita incluyó los jardines vaticanos y la Capilla Sixtina, considerada una de las mayores joyas artísticas del Renacimiento.

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El papa León XIV recibió en audiencia al presidente Gustavo Petro en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde dialogaron sobre la situación de Colombia, la paz y los desafíos de la región - crédito Juan Cano/Presidencia

En la Capilla Sixtina, el presidente pudo apreciar la monumental bóveda pintada por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, un conjunto de frescos de más de 500 metros cuadrados que representa nueve escenas del libro del Génesis. Entre ellas sobresale La creación de Adán, la célebre obra en la que las manos de Dios y del primer hombre están a punto de tocarse y que se convirtió en uno de los símbolos universales del arte occidental.

Durante el recorrido también observó otras escenas como La creación de Eva, El pecado original y la expulsión del paraíso, El diluvio universal y La embriaguez de Noé, además de la arquitectura y la decoración que convierten a la capilla en el lugar donde se celebran los cónclaves para elegir a los pontífices.

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La jornada concluyó con una visita al mosaico de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, ubicado en los jardines del Vaticano, donde el mandatario permaneció algunos minutos antes de saludar a un grupo de fieles y visitantes que lo esperaban a su salida y le solicitaron fotografías y saludos.

Gustavo Petro contempló la bóveda de la Capilla Sixtina, la obra maestra de Miguel Ángel que reúne escenas del Génesis y es uno de los mayores tesoros del arte renacentista - crédito Juan Cano/Presidencia

La audiencia de este jueves fue el segundo encuentro entre Petro y el papa León XIV, luego de que ambos coincidieran en mayo durante la misa que marcó el inicio del pontificado del nuevo líder de la Iglesia católica.