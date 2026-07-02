Colombia

María Fernanda Cabal se despachó contra Aida Quilcué por criticar millonario préstamo del BID para el empalme con el gobierno de Abelardo de la Espriella: “No engañe”

La exsenadora del Centro Democrático defendió que la ayuda internacional no implica obligaciones financieras futuras

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María Fernanda Cabal y Aída Quilcué
María Fernanda Cabal le contestó a Aida Quilcué por préstamo de 60 millones de dólares para empalme - crédito Colprensa - REUTERS

La reciente confirmación de 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por parte del mandatario electo Abelardo de la Espriella para el proceso de empalme presidencial en Colombia ha generado un cruce de declaraciones entre figuras políticas nacionales.

Aida Quilcué, exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y representante electa del Pacto Histórico, cuestionó públicamente la naturaleza del aporte anunciado por De la Espriella.

Para Quilcué, “un empalme nunca ha requerido ese tipo de financiación”. La dirigente aseguró que esos recursos “no son un regalo”, sino fondos que “se convierten en deuda y abren la puerta a condicionamientos para el país”.

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En su mensaje, Quilcué preguntó: “¿Realmente Colombia necesita esa deuda para una transición institucional que siempre se ha realizado sin esos recursos?”. Su crítica apuntó a la posibilidad de comprometer la autonomía nacional ante organismos multilaterales.

Aida Quilcué cuestionó crédito de 60 millones de dólares anunciado por Abelardo de la Espriella para transición gubernamental - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué cuestionó crédito de 60 millones de dólares anunciado por Abelardo de la Espriella para transición gubernamental - crédito @aida_quilcue/X

La respuesta llegó desde sectores opuestos. María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático, refutó la interpretación de Quilcué y defendió la naturaleza no reembolsable de los fondos.

“Tiene que hacerse revisar Aida. Son 60 millones de dólares no reembolsables. Eso significa que son recursos que no constituyen deuda, no deben devolverse ni generan intereses”, afirmó Cabal.

La exsenadora remarcó: “Esta cooperación técnica no es un préstamo, no engañe”.

El anuncio del presidente electo sobre el apoyo internacional para el empalme ha provocado debate sobre la transparencia, la independencia y los posibles efectos de la asistencia externa en la transición de gobierno.

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Abelardo de la Espriella fijó ejes para el empalme: lucha anticorrupción, reconstrucción institucional y rediseño del Estado

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó los fundamentos que orientarán el empalme de su gobierno. El plan, divulgado el 1 de julio mediante un comunicado oficial por el movimiento Defensores de la Patria, establece cuatro objetivos centrales para la transición y el inicio de la nueva administración.

Abelardo de la Espriella anunció plan de transición con énfasis en transparencia, eficiencia pública y defensa ciudadana - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella anunció plan de transición con énfasis en transparencia, eficiencia pública y defensa ciudadana - crédito Sergio Acero/REUTERS

El primer eje, considerado el más urgente por De la Espriella, es atacar de manera frontal los focos de corrupción. El mandatario fue enfático: “No voy a aceptar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Seré el primero en defender los recursos públicos y cualquiera que esté involucrado en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley. Aquí nadie tiene corona”.

De la Espriella subrayó que la labor del equipo de empalme será identificar y denunciar, sin reservas, cualquier irregularidad detectada en el gobierno saliente.

El segundo objetivo apunta a la reconstrucción de las narrativas y las agendas nacionales. El presidente electo describió este propósito como una revolución política y una contrarrevolución cultural, enfocada en restablecer el orden y recuperar el relato nacional.

Según el comunicado, la meta es revertir la influencia de actores radicales y devolver protagonismo al discurso institucional.

Abelardo de la Espriella prometió transición con reformas profundas y enfoque en el interés público - crédito @defensoresco/X
Abelardo de la Espriella prometió transición con reformas profundas y enfoque en el interés público - crédito @defensoresco/X

La estabilización de la función pública constituye el tercer eje del plan. De la Espriella consideró que el Estado atraviesa una crisis profunda y recalcó la necesidad de garantizar la eficiencia y el servicio a la ciudadanía.

El empalme, según el dirigente, buscará asegurar que las instituciones recuperen su operatividad y respondan a las demandas sociales.

El cuarto objetivo se centra en el rediseño del Estado colombiano para dotarlo de una estructura funcional, ágil y efectiva frente a los problemas reales de la población.

El presidente electo expresó: “Este no va a ser un gobierno para unos pocos ni para los grupos de poder. Es un gobierno del pueblo y para el pueblo colombiano y eso nunca se nos puede olvidar”.

La Oficina de Prensa de la Presidencia electa concluyó el comunicado reiterando el compromiso con la transparencia y el fortalecimiento institucional. El empalme, según la visión de De la Espriella, será el punto de partida para implementar cambios estructurales, defender los recursos públicos y restaurar la confianza ciudadana en el aparato estatal.

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