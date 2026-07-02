Tres menores quedaron bajo custodia tras ser hallados en un apartamento de Medellín mientras consumían sustancias estupefacientes

El video documenta una operación policial en la que tres adolescentes provenientes de Bogotá fueron rescatados de un hotel en el centro de la ciudad - crédito @Marovaan/X

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó sobre el reciente rescate de tres menores de edad originarios de Bogotá, localizados en el interior de un hotel en el centro de Medellín. La operación derivó en la clausura temporal del establecimiento, luego de que agentes detectaran irregularidades operativas durante una inspección de vigilancia enfocada en prevenir vulneraciones de derechos.

Las autoridades hallaron a los adolescentes, uno de 14 años y dos de 16, en una habitación del sector de La Candelaria y sin la compañía de padres o representantes legales. Según los primeros reportes técnicos, los jóvenes se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes junto a varios adultos.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, la Policía activó de inmediato los protocolos de restablecimiento de derechos. Los adolescentes fueron trasladados a la comisaría de familia y a la unidad de permanencia en justicia, donde permanecen bajo custodia de las autoridades competentes.

La intervención se da en medio de los operativos de vigilancia permanente implementados en Medellín para proteger a niños y adolescentes de situaciones de riesgo. En lo que va del año, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha logrado la protección de 1.153 menores ante comisarías y defensorías de familia, mientras que 257 adolescentes han sido aprehendidos por conductas relacionadas con la violencia intrafamiliar y el tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

Las autoridades hallaron a los adolescentes, uno de 14 años y dos de 16, en una habitación del sector de La Candelaria, sin la compañía de padres o representantes legales - crédito Policía de Medellín

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, explicó los detalles del procedimiento: “Nuestros uniformados ubicaron a estos tres adolescentes al interior de una habitación consumiendo sustancias psicoactivas”.

La medida de cierre temporal aplicada al hotel tiene una vigencia de 10 días y se fundamenta en los artículos 87 y 88 de la Ley 1801 de 2016, que regula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El objetivo, según la institución, es exigir a los administradores hoteleros el cumplimiento estricto de las normas de registro de huéspedes menores de edad, sobre todo durante la temporada de vacaciones escolares.

PUBLICIDAD

Las autoridades subrayaron que el cumplimiento de estos controles es clave para impedir escenarios que atenten contra la integridad de los menores. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó la actuación policial y reiteró en sus redes sociales el compromiso institucional con las rutas de protección.

Rescatan a menor de 3 años abandonada en una vivienda de Los Mártires

La niña estaba bajo llave y sin la supervisión de un adulto responsable, según el reporte oficial - crédito Mebog

El rescate de una niña de tres años en la localidad de Los Mártires durante la madrugada del lunes festivo 29 de junio dejó al descubierto la capacidad de respuesta de las autoridades y la importancia de la vigilancia comunitaria. La menor fue hallada sola y bajo llave en una vivienda, hecho que motivó una rápida intervención policial y la colaboración del Cuerpo Oficial de Bomberos.

PUBLICIDAD

El caso se originó cuando varios vecinos escucharon voces de auxilio provenientes de una casa. Con la autorización de un residente, los agentes ingresaron y localizaron a la niña sin compañía de un adulto. La intervención permitió que la menor fuera trasladada al Centro Especializado Revivir, donde se inició el proceso de verificación de su estado y el restablecimiento de sus derechos.

El operativo se desarrolló en medio de labores de vigilancia rutinarias en la localidad, según confirmó el teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales. “La Policía Nacional, a través de sus diferentes zonas de atención de la localidad de Mártires, logra el rescate de un menor de aproximadamente tres años”, explicó el oficial, quien detalló que la alerta fue emitida por la comunidad al escuchar las voces de auxilio.

PUBLICIDAD

La madre, identificada como una ciudadana de nacionalidad extranjera, dijo que dejó sola a su hija mientras asistía a una reunión social - crédito Mebog

La madre de la niña, identificada como una ciudadana extranjera, declaró ante las autoridades que dejó a su hija sola mientras asistía a una reunión social. Este testimonio fue recogido por los organismos de seguridad como parte del proceso de investigación y protección de la menor.

La Policía de Infancia y Adolescencia, junto con los bomberos, coordinó la atención inmediata, asegurando que la niña quedara bajo la supervisión de la autoridad administrativa competente. El proceso busca garantizar el bienestar y la integridad de la menor mientras se determina la situación legal y familiar.