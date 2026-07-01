Reprograman el partido de Camila Osorio en Wimbledon contra las hermanas Williams: todos los detalles

Camila Osorio aseguró su lugar en la segunda ronda de Wimbledon en sencillos, y espera por su debut en dobles ante las hermanas Serena y Venus Williams - crédito Luke Mayes

Camila Osorio avanzó a la segunda ronda de Wimbledon 2026 con una victoria sólida ante la suiza Simona Waltert por 6-2 y 6-1, resuelta en menos de una hora sobre el césped de la cancha 6 del All England Club. La cucuteña, número 68 del ranking WTA, no le dio opciones a su rival, ubicada en el puesto 90, en lo que fue el primer cruce entre ambas en el circuito.

Desde el primer juego, Osorio impuso condiciones con un saque efectivo y golpes potentes desde el fondo de la cancha, aprovechando los errores de la europea. En la mañana del miércoles 1 de julio, la cucuteña celebró este triunfo con una sencilla publicación en su cuenta de Instagram: “Una arepita y a segunda ronda en Wimbledon. Nos vemos mañana”, escribió, sumando algunas fotos casuales y otras del partido ante Waltert.

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Camila Osorio celebró su victoria en primera ronda del Abierto de Wimbledon con una publicación en sus redes sociales - crédito @_camilaosorio_/Instagram

Ahora, la colombiana espera ahora a la checa Linda Nosková, actual número 9 del ranking y cabeza de serie, que superó a la alemana Ella Seidel con parciales de 4-6 y 3-6. Osorio y Nosková se han medido en dos ocasiones: en 2023, la colombiana se impuso en el WTA 500 de Lyon, pero en los playoffs de la Billie Jean King Cup de noviembre de 2025, Nosková fue ampliamente superior con un doble 6-2.

La checa llega además con el título del WTA 500 de Berlín en el bolsillo, donde derrotó a la estadounidense Jessica Pegula. El partido entre ambas está programado para este jueves 2 de julio a las 10:30 a. m., hora colombiana.

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Osorio superó en primera ronda a Simona Waltert, y se enfrentará a la checa Linda Nosková, actual número 9 del ranking y cabeza de serie en Wimbledon - crédito Luke Mayes

Esto motivó un cambio en el itinerario de Osorio, pues se suponía que su primer partido del torneo en la categoría de dobles femenino se iba a disputar ese día. No obstante, se confirmó desde la organización del All England Cup que dicho encuentro se corrió para el viernes 3.

Este partido no será uno más en su carrera deportiva. Y es que, haciendo pareja con la argentina Solana Sierra, Osorio se medirá a las hermanas Serena y Venus Williams. La dupla norteamericana, que no competía junta desde hace cuatro años, obtuvo una wildcard para el torneo y llega con un palmarés de seis títulos de dobles en el abierto inglés, siendo el último de ellos en 2016.

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Serena Williams y su hermana Venus hicieron su regreso a Wimbledon gracias a la invitación recibida por la organización - crédito Geoff Burke/Imagn Images

El mismo día del triunfo de Osorio ante Waltert, Serena disputó su partido de primera ronda en sencillos ante la australiana Maya Joint en la cancha central del complejo londinense, que se saldó con derrota en tres parciales para la estadounidense.

El sueño de Mejía llegó a su fin

Nicolás Mejía cerró su participación en Wimbledon tras caer derrotado en segunda ronda ante Michael Zhengpor - crédito @nicomejia00/Instagram

El otro colombiano que seguía en competencia, Nicolás Mejía, quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda tras caer ante el estadounidense Michael Zheng por parciales de: 6-7(4), 7-6(10), 6-1 y 6-4.

El bogotano, número 165 del mundo, llegó al encuentro luego de superar tres rondas clasificatorias y ganar en primera ronda al paraguayo Daniel Vallejo. Ante Zheng, el primer parcial se definió en un tiebreak que Mejía resolvió a su favor por 7-4 tras una hora de juego. El segundo fue aún más disputado: el estadounidense niveló con un tiebreak de 10-8, que alargó el parcial por 74 minutos.

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A partir de allí, Zheng tomó el control del partido: en el tercer parcial fue ampliamente superior y cerró con un 6-1, mientras que en el cuarto Mejía opuso más resistencia y tuvo tres oportunidades de quiebre, pero cedió su saque en el décimo juego para el 6-4 definitivo.

A pesar de la eliminación, el bogotano completó una destacada actuación en su primer Grand Slam. Gracias a los puntos obtenidos en Londres, Mejía escalará 25 posiciones en el ranking para ubicarse en el número 140 del mundo.