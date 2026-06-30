Yan Diomandé demostró confianza en que Costa de Marfil pueda dar la sorpresa ante Noruega: “En el fútbol no hay verdades absolutas”

Costa de Marfil enfrentará a Noruega en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Yan Diomandé y Emerse Faé atendieron a los medios de comunicación - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Yann Diomandé y el entrenador Emerse Faé comparecieron ante los medios en Dallas el lunes 29 de junio en la previa del partido de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que disputarán el próximo martes ante Noruega, en Dallas E

El encuentro, previsto para la 01:00 p. m. (ET), llega en un momento histórico para los Elefantes que, por primera vez en su historia, superan la fase de grupos en una Copa del Mundo, finalizando segundos detrás de Alemania y superando a Ecuador, que avanzó como mejor tercera a las rondas de eliminación.

Faé fue directo al definir el espíritu que exige para el partido contra los Vikingos Rojos, remarcando que deben estar preparados para enfrentar a un combinado que “no vendrá a hacernos regalos ni a mirarnos jugar”.

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“Habrá que estar en condiciones de responder a ese duelo que nos espera y, sea cual sea el desarrollo del partido, estar listos desde el principio hasta el final”, apuntó.

El entrenador no escondió el respeto que le genera el rival. Describió a los noruegos como “un equipo muy bien organizado defensivamente, con individualidades, pero también un buen colectivo, que mete mucha intensidad y es muy pragmático, que no necesita cinco o seis ocasiones para marcar”.

Sobre Erling Haaland, prefirió no extenderse: “Ni siquiera necesito hablar de él porque todo el mundo lo conoce, incluso mejor que yo. Es un jugador de clase mundial, con mucha energía, y cuando lo ves jugar se nota que está realmente orgulloso de jugar por su país.” Faé también destacó que lo vio contra Senegal “dando muchos consejos a sus compañeros, dando ejemplo. Es un referente para sus compañeros”.

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Faé destacó que Erling Haaland es un jugador de clase mundial y un referente para sus compañeros en Noruega - crédito John Sibley/REUTERS

Aun así, el técnico marfileño dejó en claro que su equipo no buscará limitarse a contener las arremetidas de Noruega, y de Haaland en particular: “Somos un equipo que sabe jugar, que va a responder al impacto físico y que va a intentar tener el control del juego e imponer nuestro propio ritmo”, afirmó. Y con humor, respondió a la pregunta de un periodista noruego sobre qué espera del rival: “Si pudieran dejarnos pasar a octavos, sería muy amable de su parte. Pero sé que no lo harán”.

Diomandé, figura del equipo con apenas 19 años, habló con la misma calma que proyecta dentro del campo. “Siempre es bueno enfrentarse a los grandes. Haaland es un gran jugador, pero no es el único que puede hacernos daño. Tienen muchos jugadores de calidad a los que prestaremos atención. Vamos a intentar reducir el riesgo al máximo”, señaló el extremo de RB Leipzig.

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Uno de los momentos más personales de la conferencia llegó cuando le preguntaron sobre la carta que publicó antes del torneo en The Players’ Tribune, dirigida a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años. “Estoy orgulloso de mí mismo. Desde hace mucho tiempo he pasado por muchas cosas, muchos problemas con la familia, con personas cercanas. Estoy orgulloso de estar aquí hoy y jugar por mi país”, dijo Diomandé. “El Mundial es la competición más grande del mundo. Jugar un Mundial por tu país es siempre lo que he querido, y por eso quiero darlo todo.”

Sobre el ambiente en el vestuario, el jugador restó dramatismo. “En este tipo de partidos no hay mucho que decir. Son partidos que motivan sin siquiera hablar de ello, con los jugadores de calidad que tienen enfrente”, explicó.

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Yann Diomandé sostuvo que Costa de Marfil prestará atención a Haaland y al resto de los jugadores de calidad de Noruega - crédito Kevin Sousa/IMAGIN IMAGES vía Reuters

Cuando le preguntaron a Diomandé su opinión sobre la decisión del entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, de rotar a su plantilla de cara al partido ante Francia y reservar fuerzas para el cruce de segunda ronda, este se mostró pragmático: “En el fútbol no hay verdades absolutas. Puedes alinear tu mejor equipo en los tres partidos de grupo y ganar en la segunda ronda, o puedes perder en la segunda ronda. No hay verdades absolutas. Creo que la única verdad la conoceremos mañana”, manifestó.

Faé, por su parte, fue tajante sobre el formato del partido. “No hay escenario ideal. Es un dieciseisavo de final, eliminación directa. Hay que ganar, punto. No se trata de ir ganando ni de encajar un gol. Hay que ganar”. Y sobre la táctica, prefirió guardar la respuesta para mañana: “Dicen que la noche da consejos. Veremos qué consejo me da esta noche”.

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La pregunta sobre si el hecho histórico de haber superado la fase de grupos genera menos presión recibió una respuesta medida del entrenador. “¿Hay más presión? No. ¿Hay menos presión? Tampoco. Es algo bueno para el país, bueno para los jugadores, bueno incluso para mí. Pero eso no cambiará nada en nuestra manera de afrontar el partido de mañana”, señaló Faé.

El entrenador de Costa de Marfil afirmó que su equipo buscará responder al impacto físico de Noruega y controlar el juego - crédito James Lang/IMAGN IMAGES via Reuters

Diomandé también fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Paris Saint-Germain. El jugador respondió que no tiene acceso a redes sociales durante el torneo. “Es una oportunidad para mí jugar el Mundial. Es cada cuatro años, así que hay que aprovecharlo. Voy a quedarme concentrado en hacer historia con mi país”. Se limitó a decir que su agente se encarga de las negociaciones.

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El ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega enfrentará en octavos de final a Brasil, que el lunes derrotó a Japón por 2-1 con un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 96. El partido de octavos de final está previsto para el domingo 5 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.