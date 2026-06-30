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Técnico de la República Democrática del Congo se quita presión del juego ante Inglaterra: “No tenemos mucho qué perder”

Sébastien Desabre afirmó que su equipo ha logrado mucho en el Mundial 2026 y la exigencia está del lado de los británicos en los dieciseisavos

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Sébastien Desabre, técnico de RD Congo, se siente satisfecho por el trabajo de su equipo en el Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
Sébastien Desabre, técnico de RD Congo, se siente satisfecho por el trabajo de su equipo en el Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo como novedad la clasificación de mejores terceros, un formato que no se veía desde Estados Unidos 1994, y le dio oportunidad a algunas selecciones de poca historia y reconocimiento para entrar en la pelea por el título.

Una de ellas fue la República Democrática del Congo, que quedó cruzada con Inglaterra en la ronda definitiva, pero los africanos se sienten tranquilos porque no cuentan con la obligación de pasar de instancia, como es el caso de los británicos por el nivel de la plantilla y la obligación de un título.

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Eso fue lo que dio a entender el técnico Sébastién Desabre, en rueda de prensa previa al encuentro en Atlanta, donde RD Congo apunta a la misma hazaña de Marruecos y Paraguay, los cuales partieron en sus respectivas llaves como “fáciles de ganar” y terminaron por encima de las poderosas Países Bajos y Alemania, respectivamente.

“La presión recae sobre la Selección inglesa”

En charla con los medios en Atlanta, el técnico de los congoleños destacó algunos de los logros de su equipo en el certamen de la FIFA, pese a que aún le quedan los dieciseisavos de final: “Volver a la Copa del Mundo después de 52 años de ausencia ya era un logro y un paso adelante”.

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“Conseguir el primer punto en el primer partido, marcar el primer gol, eso fue otro paso. Marcar tres goles en un partido y ganar un partido en la Copa del Mundo fue un paso adicional. Clasificarse para los dieciseisavos de final fue otro paso más”, añadió Sébastién Desabre.

Sébastien Desabre quedó en la historia por la segunda clasificación de RD Congo a una Copa del Mundo, bajo su actual nombre y la primera en el siglo XXI - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
Sébastien Desabre quedó en la historia por la segunda clasificación de RD Congo a una Copa del Mundo, bajo su actual nombre y la primera en el siglo XXI - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El francés dejó claro que la República Democrática del Congo se siente tranquila para enfrentar a Inglaterra, pues “no tenemos mucho que perder mañana, pero también lo tomamos como una fuente de motivación, porque si estamos aquí, es porque nos lo merecemos”.

La presión, por supuesto, recae sobre la selección inglesa, porque deben continuar por el camino previsto según sus objetivos”, mencionó el entrenador, al recordar que cuentan con una de las mejores plantillas del Mundial 2026 y no gana un trofeo oficial desde la copa de 1966.

Inglaterra lleva los últimos dos mundiales terminando en semifinales y cuartos - crédito Mike Segar/REUTERS
Inglaterra lleva los últimos dos mundiales terminando en semifinales y cuartos - crédito Mike Segar/REUTERS

Desabre afirmó que “haremos todo lo posible para clasificarnos, y eso es lo que les dije a los jugadores, y los jugadores se lo dicen a sí mismos: esta es una oportunidad magnífica para lograr otra hazaña en lugar de simplemente venir aquí a conocer a la competencia”.

“Practicamos los penaltis”

Uno de los puntos que Sébastién Desabre tocó en la rueda de prensa fue la ilusión de los aficionados en Estados Unidos y en África por ver a su equipo avanzar de ronda, más allá de las dificultades: “La cantidad de personas para quienes el fútbol es la vida en nuestro país y en otros países africanos significa que mis jugadores tienen muchas esperanzas y sueños sobre sus hombros”.

Estoy seguro de que estos chicos se han ganado el cariño de mucha gente gracias a su motivación, su determinación y su capacidad de adaptación ante la presión”, señaló el francés, quien ya hizo historia por devolver a la escuadra a una Copa del Mundo, en la vía del Torneo de Repechaje.

RD Congo está dispuesto a llevar la serie ante Inglaterra a los penales, como Paraguay y Marruecos lo consiguieron - crédito Annegret Hilse/REUTERS
RD Congo está dispuesto a llevar la serie ante Inglaterra a los penales, como Paraguay y Marruecos lo consiguieron - crédito Annegret Hilse/REUTERS

El entrenador de RD Congo también explicó que está preparado para todo, incluso pelear el triunfo desde los 12 pasos: “Practicamos los penaltis porque somos profesionales, y es una posibilidad de ganar el partido con un penalti”.

“Trabajamos en eso y ganamos contra Nigeria (en la fase de clasificación) en la tanda de penaltis. Además, ganamos en Egipto, no en la última Copa Africana de Naciones, sino en la de Costa de Marfil, y tenemos muchas posibilidades en la tanda de penaltis”, finalizó.

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