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Colombia vs. Portugal: así le fue al partido más esperado de la fase de grupos del Mundial 2026 en el rating de la televisión nacional

El empate sin goles le dio a los dirigidos por Néstor Lorenzo el liderado del Grupo K, a expensas del cuadro luso capitaneado por Cristiano Ronaldo

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El partido entre Colombia y Portugal terminó en empate sin goles y le dio el liderato de su grupo en el Mundial 2026 a la Tricolor - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters
El partido entre Colombia y Portugal terminó en empate sin goles y le dio el liderato de su grupo en el Mundial 2026 a la Tricolor - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters

Con una demanda de boletería sin precedentes que lo marcó como el partido más esperado de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el partido entre Colombia y Portugal era el escenario propicio para que los canales nacionales se disputaran las preferencias en el rating de la televisión colombiana.

Pese al empate sin goles en el marcador final, el encuentro fue de ida y vuelta durante los 90 minutos en una noche de calor extremo en Miami.

El gol anulado a Dávinson Sánchez por fuera de lugar fue la gran polémica de la jornada - crédito Paul Childs/REUTERS
El gol anulado a Dávinson Sánchez por fuera de lugar fue la gran polémica de la jornada - crédito Paul Childs/REUTERS

Colombia generó las ocasiones más claras, y hasta vio anulado un gol por fuera de lugar al minuto 88, cuando Dávinson Sánchez anotó de cabeza, tras la revisión del VAR. Diogo Costa, portero del Porto y del combinado luso, fue figura del encuentro con varias intervenciones determinantes.

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Con el resultado, Colombia terminó el Grupo K con siete puntos y enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final. Portugal, segundo con cinco unidades, medirá fuerzas ante Croacia en la siguiente ronda. A la par, los canales privados sacaron sus propias cuentas luego de que la firma Kantar Ibope Media diera a conocer los resultados de medición en la televisión nacional.

El partido entre Colombia y Portugal tuvo una menor cantidad de televisores prendidos, de acuerdo con las cifras de Kantar Ibope Media - crédito @RatingColombia /X
El partido entre Colombia y Portugal tuvo una menor cantidad de televisores prendidos, de acuerdo con las cifras de Kantar Ibope Media - crédito @RatingColombia /X

Según dio a conocer la cuenta Rating Colombia, citando los reportes de la citada firma, la transmisión del partido fue el programa más visto de la televisión colombiana el sábado 27 de junio, generando una audiencia combinada de 23,51 puntos de rating entre los dos canales privados con derechos de transmisión, Caracol Televisión y Canal RCN.

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El partido entre Colombia y Uzbekistán se metió entre los más vistos de la historia del seleccionado nacional, marcando un directo contraste con el descenso en cifras que generó el partido ante Portugal - crédito Ashtin Barker/AP
El partido entre Colombia y Uzbekistán se metió entre los más vistos de la historia del seleccionado nacional, marcando un directo contraste con el descenso en cifras que generó el partido ante Portugal - crédito Ashtin Barker/AP

Un dato revelador es que esta cifra fue inferior a la registrada en los dos partidos anteriores de la Tricolor en la fase de grupos, ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, que marcaron cifras combinadas de 31,8 y 33,2 puntos.

Pese a lo anterior, una vez más la transmisión del partido a través del Gol Caracol encabezó la medición del día con 18,71 puntos de rating, lo que le situó como el programa más visto de la jornada. Como contrapartida, la señal de Fútbol RCN alcanzó 4,80 puntos con la transmisión del mismo partido, lo que lo ubicó en el quinto lugar del Top 10.

La diferencia entre ambos canales se mantuvo amplia, tal y como viene sucediendo en los partidos de la Tricolor en lo corrido de 2026: en esta oportunidad, Caracol casi cuadruplicó en audiencia a su competidor directo.

En la medición aparecieron varios programas de Caracol que aprovecharon el arrastre generado por el partido de la Selección Colombia. El programa Sábados Felices ocupó el segundo lugar con 6,40 puntos en su franja de las 8:44 p. m. a las 10:14 p. m., y repitió en el séptimo puesto con 3,30 puntos en el bloque de 10:14 p. m. a 11:15 p. m. Noticias Caracol del mediodía se ubicó tercera con 5,34 puntos, seguida de la previa del partido en la señal del Gol Caracol con 5,07 puntos. Adicionalmente, el programa La Red apareció sexto con 3,55 puntos.

RCN logró sumar otros dos programas a lo más visto: Retrato Hablado, y la emisión del medidía de Noticias RCN, que aparecieron en el octavo y noveno lugar con 2,52 y 2,26 puntos, respectivamente. El décimo puesto fue para Así va la Copa Mundial, de Caracol, con 1,91 puntos.

En el debut ante Uzbekistán, el 17 de junio, el Gol Caracol registró 25,73 puntos; mientras que ante la República Democrática del Congo, el 23 de junio, la marca fue de 25,31 puntos, por lo que en el partido ante Portugal el descenso en la cantidad de televisiores prendidos fue de 7 puntos. Esto lleva a que el partido ante Ghana el próximo viernes 3 de julio sea decisivo para determinar si se trata de una tendencia a la baja o una excepción a la regla.

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