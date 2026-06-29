Tour de Francia 2026: tres colombianos ya fueron confirmados para la ‘Grande Boucle’

Los tres pedalistas colombianos estarán en la partida de la carrera ciclística, que comenzará en Barcelona (España) - crédito XDS Astana Team - Instagram/Caja Rural - Instagram

El sábado 4 de julio de 2026, comenzará la edición número 113 del Tour de Francia, una de las carreras más importantes en el ciclismo del mundo.

La carrera, que consta de 21 etapas, partirá desde Barcelona (España), siendo la tercera vez que la ‘Grande Boucle’ inicia desde territorio ibérico, y finalizará el 26 de julio en París con el circuito de Montmartre.

En el listado oficial, ya aparecen tres colombianos que se enfrentarán nuevamente al reto de la competición más exigente del planeta.

Inicialmente, se destacan el huilense Harold Tejada y el antioqueño Sergio Higuita, que fueron incluidos en la nómina del equipo kazajo XDS Astana Team, que fue confirmada en sus redes sociales.

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La nomina está liderada por los colombianos Sergio Higuita y Harold Tejada - crédito XDS Astana Team/X

Junto a los dos corredores colombianos estarán Davide Ballerini, Aaron Gate, Max Kanter, Mike Teunissen, Simone Velasco y Nicolás Vinokurov, que llega tras proclamarse campeón nacional de ruta en Kazajistán.

De otro lado, se contempla el regreso del antioqueño Fernando Gaviria, que llega en representación del equipo español Caja Rural - Seguros RGA, y que competirá por las etapas con llegada masiva.

Gaviria, ganador de dos etapas en el Tour de 2018, llega después de una temporada en la que acumuló 13 top 10 y varios segundos puestos. El colombiano terminó segundo en la Ronde van Limburg y también rozó la victoria en etapas disputadas en Omán y Hungría.

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El equipo español cuenta con la presencia de Fernando Gaviria - crédito Caja Rural-Seguros RGA/X

Junto a Gaviria, el conjunto ibérico completó su lista con el neerlandés Alex Molenaar, el australiano Sebastian Berwick, el checo Jakub Otruba, el italiano Stefano Oldani y los españoles Joel Nicolau, José Félix Parra y Abel Balderstone; todos ellos debutarán en la carrera más importante del mundo.

Favoritos del Tour de Francia 2026

La ronda francesa cuenta con un repertorio de grandes favoritos que se disputarán el título en la carretera.

Inicialmente, se encuentra el esloveno Tadej Pogacar, del equipo UAE Team Emirates XRG, que busca su quinto título y así llegar al selectivo club de máximos ganadores, donde se encuentran los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Mercks y el español Miguel Induraín.

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Tadej Pogacar busca ganar su quinto Tour de Francia - crédito REUTERS/Benoit Tessier

Posteriormente, se destaca la presencia del danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, que viene de ganar la Vuelta a España 2025 y el Giro de Italia 2026, logrando la triple corona del ciclismo mundial.

El ciclista europeo va en búsqueda de obtener su tercer tour, ya que en las últimas dos ediciones se ha ubicado por detrás de Pogacar en los Campos Elíseos.

Jonas Vingegaard, del equipo Visma - Lease a Bike, viene de ganar el Giro de Italia - crédito REUTERS/Jennifer Lorenzini

Del mismo modo, se encuentran el belga Remco Evenepoel y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que tienen serias aspiraciones a buscar el podio en la Grand Boucle. Ambos ya saben lo que es estar en el acto final del Tour de Francia, pero quieren dar la sorpresa y quitar la hegemonía del esloveno y el danés.

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Por último, se destacan el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) y el mexicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), que se disputarán la camiseta blanca como el mejor joven de la carrera.

El ciclista francés es uno de las jóvenes promesas de la edición francesa - crédito Europa Press

Recorrido del Tour de Francia 2026

La edición 113° del Tour de Francia incluirá seis etapas llanas, cinco intermedias, ocho de montaña, una contrarreloj individual y una contrarreloj por equipos, con un acumulado de 54.303 metros de desnivel positivo. El trazado comenzará con etapas en Cataluña antes de entrar con rapidez en la primera gran zona de exigencia.

El primer examen para la clasificación general aparecerá en la sexta etapa, entre Pau y Gavarnie-Gèdre. Serán 186,2 kilómetros con más de 4.000 metros de desnivel y el paso por el Col du Tourmalet antes del final en alto.

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Después del primer día de descanso, la etapa 10 entre Aurillac y Le Lioran propondrá otro punto de selección. Ese recorrido de 166 kilómetros rozará también los 4.000 metros de desnivel en un circuito que, de acuerdo con la publicación, está llamado a abrir nuevas diferencias entre los aspirantes.

El Tour de Francia 2026 tendrá 54.303 metros de desnivel positivo, ocho etapas de montaña y dos contrarreloj - crédito REUTERS/Benoit Tessier

Tras la segunda jornada de descanso llegará la única contrarreloj individual de la carrera: 26 kilómetros con salida en Évian-les-Bains, un esfuerzo que puede alterar la general antes del bloque decisivo en los Alpes.

La última semana terminará con tres jornadas consecutivas en esa cordillera y con las etapas 19 y 20 finalizando en la cima del mítico Alpe d’Huez.

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