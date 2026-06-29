Alias El Negro Sosa fue asesinado a bala en el Malecón del Río, de Barranquilla: autoridades investigan el caso como un posible ajuste de cuentas

La Policía Metropolitana investiga el homicidio de Jhony Pérez Sosa como un posible ajuste de cuentas por antecedentes judiciales o disputas por préstamo informal - crédito Colprensa

Un nuevo hecho de violenciarestami sacudió Barranquilla, cuando Jhony Ernesto Pérez Sosa fue asesinado a balazos en el Malecón del Río, un sector frecuentado por familias y turistas.

La agresión ocurrió en la noche del domingo 28 de junio, en presencia de varios de sus allegados, quienes presenciaron el ataque.

Las autoridades informaron que el crimen se produjo pasadas las 11:20 p. m. en la intersección de la Avenida del Río con la calle 72. Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana, dos hombres armados que circulaban en motocicletas sorprendieron a la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

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Pérez Sosa falleció en el lugar por la gravedad de las heridas, mientras los agresores escaparon rápidamente antes de que llegaran los agentes policiales. Las primeras acciones policiales incluyeron el acordonamiento inmediato del lugar y el despliegue de operativos en los alrededores.

El crimen ocurrió en la calle 68 con avenida del Río, en el barrio San Francisco, donde dos hombres armados interceptaron y atacaron a la víctima - crédito @ZonaJudicial/X

Los agresores, tras disparar de forma directa y sin mediar palabra, escaparon en dos motocicletas tomando rumbo hacia el sector conocido como ‘La Aleta del Tiburón’, una vía frecuente para huir rápidamente hacia áreas residenciales del sur de la ciudad.

La acción, ocurrida cerca de la calle 68 con avenida del Río, dejó una escena marcada por la rapidez y la contundencia: las autoridades hallaron 14 vainillas calibre 9 milímetros junto al cuerpo, un indicio de la decisión de quienes ejecutaron el crimen.

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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección del cadáver y recogió el material balístico, mientras comenzaba la revisión de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el corredor turístico.

El perfil de la víctima y la principal hipótesis

Jhony Ernesto Pérez Sosa, de 31 años, tenía un amplio historial judicial. En el registro del sistema SPOA figuraba como indiciado por delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión, violencia contra servidor público y lesiones personales.

Jhony Pérez Sosa figuraba en el sistema SPOA por delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado, violencia contra servidor público y lesiones personales - crédito @ZonaJudicial/X

La Policía confirmó que Pérez Sosa tenía antecedentes judiciales. Según el historial proporcionado por las autoridades, había sido capturado en 2019 por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), bajo la sospecha de pertenecer al grupo de delincuencia común organizada conocido como Los Papalópez, dentro de un proceso por concierto para delinquir.

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Además, el registro judicial indicaba cinco anotaciones adicionales por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y de extorsión; lesiones personales y violencia contra servidor público.

El análisis preliminar de la Policía Metropolitana apunta a un ajuste de cuentas como la causa probable del homicidio. Esta hipótesis se sostiene en los antecedentes penales de la víctima y en sus posibles disputas relacionadas con actividades delictivas y préstamos informales. Los investigadores consideran que el ataque buscó asegurar el resultado, dado el número de disparos y la ausencia de confrontación previa.

Después del asesinato, la Policía y la Fiscalía intensificaron la búsqueda de pruebas y testimonios. En el sitio se revisaron cámaras de seguridad instaladas en el sector para identificar a los responsables y reconstruir los minutos previos al ataque.

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El ataque en el Malecón del Río generó desorden entre visitantes en una zona de alto tránsito nocturno de Barranquilla- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Según el reporte oficial, el hecho se suma a una serie de episodios violentos ocurridos en zonas concurridas de Barranquilla. Las autoridades buscan esclarecer si el crimen está relacionado con las actividades económicas de la víctima o con sus antecedentes judiciales.

El homicidio de Pérez Sosa, ocurrido en un espacio público y en horario nocturno, generó preocupación entre los habitantes y visitantes del Malecón del Río, quienes exigieron mayor presencia policial y respuestas sobre la seguridad en la ciudad.

Las cifras oficiales indican que gran parte de los homicidios en Barranquilla tiene como víctimas a personas con antecedentes judiciales o vínculos con estructuras delincuenciales. Muchos de estos crímenes responden a retaliaciones o disputas entre grupos, un fenómeno que se repite en varios sectores de la ciudad y que complica el panorama de seguridad para las autoridades locales.

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