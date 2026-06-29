Colombia

Alias El Negro Sosa fue asesinado a bala en el Malecón del Río, de Barranquilla: autoridades investigan el caso como un posible ajuste de cuentas

Los peritos recolectaron el material balístico durante la inspección y sostienen que la acción fue directa para asegurar la muerte del objetivo, mientras el CTI revisa cámaras del corredor turístico

Guardar
Google icon
Crimen. Foto: Colprensa
La Policía Metropolitana investiga el homicidio de Jhony Pérez Sosa como un posible ajuste de cuentas por antecedentes judiciales o disputas por préstamo informal - crédito Colprensa

Un nuevo hecho de violenciarestami sacudió Barranquilla, cuando Jhony Ernesto Pérez Sosa fue asesinado a balazos en el Malecón del Río, un sector frecuentado por familias y turistas.

La agresión ocurrió en la noche del domingo 28 de junio, en presencia de varios de sus allegados, quienes presenciaron el ataque.

Las autoridades informaron que el crimen se produjo pasadas las 11:20 p. m. en la intersección de la Avenida del Río con la calle 72. Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana, dos hombres armados que circulaban en motocicletas sorprendieron a la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

PUBLICIDAD

Pérez Sosa falleció en el lugar por la gravedad de las heridas, mientras los agresores escaparon rápidamente antes de que llegaran los agentes policiales. Las primeras acciones policiales incluyeron el acordonamiento inmediato del lugar y el despliegue de operativos en los alrededores.

El crimen ocurrió en la calle 68 con avenida del Río, en el barrio San Francisco, donde dos hombres armados interceptaron y atacaron a la víctima - crédito @ZonaJudicial/X
El crimen ocurrió en la calle 68 con avenida del Río, en el barrio San Francisco, donde dos hombres armados interceptaron y atacaron a la víctima - crédito @ZonaJudicial/X

Los agresores, tras disparar de forma directa y sin mediar palabra, escaparon en dos motocicletas tomando rumbo hacia el sector conocido como ‘La Aleta del Tiburón’, una vía frecuente para huir rápidamente hacia áreas residenciales del sur de la ciudad.

La acción, ocurrida cerca de la calle 68 con avenida del Río, dejó una escena marcada por la rapidez y la contundencia: las autoridades hallaron 14 vainillas calibre 9 milímetros junto al cuerpo, un indicio de la decisión de quienes ejecutaron el crimen.

PUBLICIDAD

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección del cadáver y recogió el material balístico, mientras comenzaba la revisión de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el corredor turístico.

El perfil de la víctima y la principal hipótesis

Jhony Ernesto Pérez Sosa, de 31 años, tenía un amplio historial judicial. En el registro del sistema SPOA figuraba como indiciado por delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión, violencia contra servidor público y lesiones personales.

Jhony Pérez Sosa figuraba en el sistema SPOA por delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado, violencia contra servidor público y lesiones personales - crédito @ZonaJudicial/X
Jhony Pérez Sosa figuraba en el sistema SPOA por delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado, violencia contra servidor público y lesiones personales - crédito @ZonaJudicial/X

La Policía confirmó que Pérez Sosa tenía antecedentes judiciales. Según el historial proporcionado por las autoridades, había sido capturado en 2019 por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), bajo la sospecha de pertenecer al grupo de delincuencia común organizada conocido como Los Papalópez, dentro de un proceso por concierto para delinquir.

Además, el registro judicial indicaba cinco anotaciones adicionales por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y de extorsión; lesiones personales y violencia contra servidor público.

El análisis preliminar de la Policía Metropolitana apunta a un ajuste de cuentas como la causa probable del homicidio. Esta hipótesis se sostiene en los antecedentes penales de la víctima y en sus posibles disputas relacionadas con actividades delictivas y préstamos informales. Los investigadores consideran que el ataque buscó asegurar el resultado, dado el número de disparos y la ausencia de confrontación previa.

Después del asesinato, la Policía y la Fiscalía intensificaron la búsqueda de pruebas y testimonios. En el sitio se revisaron cámaras de seguridad instaladas en el sector para identificar a los responsables y reconstruir los minutos previos al ataque.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
El ataque en el Malecón del Río generó desorden entre visitantes en una zona de alto tránsito nocturno de Barranquilla- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Según el reporte oficial, el hecho se suma a una serie de episodios violentos ocurridos en zonas concurridas de Barranquilla. Las autoridades buscan esclarecer si el crimen está relacionado con las actividades económicas de la víctima o con sus antecedentes judiciales.

El homicidio de Pérez Sosa, ocurrido en un espacio público y en horario nocturno, generó preocupación entre los habitantes y visitantes del Malecón del Río, quienes exigieron mayor presencia policial y respuestas sobre la seguridad en la ciudad.

Las cifras oficiales indican que gran parte de los homicidios en Barranquilla tiene como víctimas a personas con antecedentes judiciales o vínculos con estructuras delincuenciales. Muchos de estos crímenes responden a retaliaciones o disputas entre grupos, un fenómeno que se repite en varios sectores de la ciudad y que complica el panorama de seguridad para las autoridades locales.

Temas Relacionados

Asesinato BarranquillaAlias El Negro SosaMalecón del RíoJhony Ernesto Pérez SosaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro llegó a Roma para cumplir agenda diplomática: tendrá una audiencia oficial con el papa León XIV

El presidente colombiano llegó a la capital italiana y sostendrá encuentros con representantes como el sacerdote Luigi Ciotti y autoridades del Vaticano

Gustavo Petro llegó a Roma para cumplir agenda diplomática: tendrá una audiencia oficial con el papa León XIV

Federico Gutiérrez acusó al hgobierno Petro de frenar operativos contra grupos armados durante su gobierno: “Traición a la patria”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que el Gobierno nacional “se arrodilló” y supuestamente le entregó el país a los “bandidos”

Federico Gutiérrez acusó al hgobierno Petro de frenar operativos contra grupos armados durante su gobierno: “Traición a la patria”

Mujer cayó al vacío durante una caminata en Santander y murió: su cuerpo fue rescatado tras 11 horas

Los equipos de rescate confirmaron el fallecimiento de la mujer, de 62 años, luego de precipitarse a un abismo de más de 30 metros en zona rural de Girón

Mujer cayó al vacío durante una caminata en Santander y murió: su cuerpo fue rescatado tras 11 horas

Chontico Día resultados de hoy lunes 29 de junio, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy lunes 29 de junio, esta fue la jugada ganadora

El senador Alfredo Deluque demanda al Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por presunto riesgo fiscal

El recurso presentado por el congresista sostiene que el monto proyectado para el próximo año, en un entorno de intereses al alza, puede ampliar la presión sobre el presupuesto y elevar la carga de la Nación

El senador Alfredo Deluque demanda al Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por presunto riesgo fiscal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Ana Karina Soto se refirió a la salida del aire de ‘Mañana Express’ y lo difícil que fue despedirse de sus compañeros

Ana Karina Soto se refirió a la salida del aire de ‘Mañana Express’ y lo difícil que fue despedirse de sus compañeros

Los lujos que presumió Juliana Guerrero, funcionaria del gobierno Petro, en su paso por el Fan Fest de la FIFA en Miami

Hernán Orjuela y otras figuras del entretenimiento se pronunciaron sobre la publicación de Karol G

Jorge Barón tuvo calle de honor en Miami en el Fan Fest de la FIFA previo al encuentro de Colombia vs. Portugal

“Me siento destruida”: Karina García comparte la experiencia de su tercer embarazo

Deportes

Tour de Francia 2026: tres colombianos ya fueron confirmados para la ‘Grande Boucle’

Tour de Francia 2026: tres colombianos ya fueron confirmados para la ‘Grande Boucle’

Estos son los partidos de los dieciseisavos del Mundial que se podrán ver por señal abierta en Colombia

Colombia vs. Portugal: Lorenzo acertó, el VAR falló y la hinchada cumplió

Cuánto calza Dávinson Sánchez: Él mismo respondió la duda, tras el empate de Colombia vs. Portugal

Cristiano Ronaldo y técnico de Portugal destacaron el partido de la Selección Colombia tras empate en el Mundial 2026: “Es más fuerte”