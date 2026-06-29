Abatido alias Ñeque durante acción militar en Cauca: era buscado por EE. UU. y acusado de amenazar al presidente Gustavo Petro

Una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía en el corregimiento de Tacueyó, Cauca, dejó cuatro integrantes de una estructura armada muertos, incluido alias Ñeque, señalado por el Ministerio de Defensa como mano derecha de alias Marlon y acusado de amenazas contra el presidente Gustavo Petro - crédito Ministerio de Defensa

Una operación militar en Cauca dejó cuatro muertos en el área de Tacueyó, corregimiento de Toribío, entre ellos alias Ñeque, identificado por el Ministerio de Defensa como mano derecha de alias Marlon y señalado por amenazas contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

Alias Ñeque murió la mañana del 29 de junio de 2026 en una acción de las Fuerzas Armadas y la Policía contra una estructura armada ilegal vinculada a alias Iván Mordisco. En esa operación también murieron otros tres integrantes del grupo, mientras las autoridades mantenían el envío de tropas a la zona.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el operativo buscó neutralizar a los principales líderes de esas estructuras armadas que operan en Cauca. También señaló que se ordenó el despliegue de todas las capacidades institucionales para enfrentar ese tipo de amenazas.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el operativo buscó neutralizar a los principales líderes de esas estructuras armadas que operan en Cauca - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Sánchez dijo que “entre los neutralizados se encuentra alias Ñeque, identificado como mano derecha de alias Marlon y señalado por amenazas contra el presidente de la República”. Agregó que “ningún integrante de grupos armados ilegales está por encima de la ley”.

¿Quién era alias Ñeque dentro de la estructura armada?

De acuerdo con la información oficial, alias Ñeque era la mano derecha de alias Marlon, ya abatido. El Ministerio de Defensa lo ubicó dentro de una estructura vinculada a alias Mordisco.

El caso ganó visibilidad por el señalamiento de amenazas contra el presidente Gustavo Petro. Sánchez, además, pidió a la ciudadanía manejar la información con responsabilidad y colaborar con la Fuerza Pública.

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El ministro indicó que estos resultados también contaron con apoyo de programas de recompensas. Además, invitó a la población a comunicarse a la línea 157 para prevenir cualquier acción violenta.

El Ministerio de Defensa ubicó a alias Ñeque dentro de una estructura vinculada a alias Mordisco - crédito Ministerio de Defensa

Los procesos y cargos que enfrentaba alias Ñeque

Contra alias Ñeque se ofrecía una recompensa de USD 5 millones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las autoridades también indicaron que estaba solicitado en extradición.

La información oficial menciona acusaciones federales en Estados Unidos contra Juan Diego Palta Montero, alias “Neque o Juaco”, por las que era solicitado en extradición. Entre ellas, figuran un cargo por intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y otro por conspiración para participar en narcoterrorismo.

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También aparecen un cargo por conspiración para fabricar y distribuir cocaína con fines de importación ilegal, otro por distribución de cocaína con fines de importación ilícita y otro por conspiración para poseer armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos para promover un delito de tráfico de drogas.

Las órdenes de captura y la ofensiva oficial en Cauca

En Colombia, alias Ñeque tenía una orden de captura con fines de extradición de Estados Unidos por tráfico de drogas, porte de armas y concierto para delinquir. Además, registraba la orden de captura 001, vigente hasta el 19 de enero de 2027, por concierto para delinquir, homicidio agravado, tráfico, fabricación y porte de armas y terrorismo.

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Esa orden fue emitida por el Juzgado Dos Penal municipal ambulante con funciones de control de garantías de Popayán. También tenía otra orden por concierto para delinquir agravado, expedida por el Juzgado Primero Penal municipal ambulante con función de control de garantías de Popayán.

Alias Ñeque tenía otra orden de captura por concierto para delinquir agravado, expedida por el Juzgado Primero Penal municipal ambulante con función de control de garantías de Popayán - crédito Ministerio de Defensa

A eso se sumaba una orden por homicidio agravado emitida por el Juzgado 13 Penal municipal con funciones de control de garantías de Cali. Además, figuraba otra por concierto para delinquir agravado y por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, expedida por el Juzgado 01 Penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Pasto.

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Las autoridades también reportaron procesos judiciales por homicidio, concierto para delinquir agravado por extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Tras el operativo, la Fuerza Pública mantenía las acciones en esa zona del departamento y seguía con el envío de tropas.