Ana Karina Soto se refirió a la salida del aire de ‘Mañana Express’ y lo difícil que fue despedirse de sus compañeros

La conductora compartió en Instagram el golpe emocional que le dejó la despedida del programa, al que estuvo vinculada desde su arranque y con el que construyó una relación cercana por años - crédito @rastreandofamosos/IG

El Canal RCN inició una renovación de su programación diurna, que provocó la salida de varios formatos conocidos por la audiencia.

Uno de los cambios más recientes afectó a la franja matinal con la despedida de Mañana Express, cuyo cierre fue confirmado por anuncios oficiales que se conocieron en las diferentes redes sociales del canal, como por declaraciones de su presentadora, Ana Karina Soto, y varias publicaciones del equipo de trabajo que integraba el informativo matutino.

El espacio matutino, que se emitía desde las 7:30 a. m. hasta las 9:30 a. m., dejará de formar parte de la parrilla habitual y su equipo se integrará a Noticias RCN de la mañana.

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Versiones extraoficiales señalan que Mañana Express llegaría a su fin el 30 de mayo, aunque el canal no ha emitido información oficial - crédito @ssantivargas/ Instagram

Ana Karina Soto —que integraba el informativo matutino y Buen día, Colombia— expresó en sus InstaStories la tristeza que le generó la decisión: “Con la despedida de Mañana Express, que obviamente para todos fue muy duro despedirnos, fue muy triste”.

La presentadora recordó su recorrido desde el inicio del proyecto: “Yo estuve los cinco años desde que inició el proyecto y era muy lindo poder compartir con tantas personas tan talentosas, tan queridas, tan genuinas, tan amorosas, tan buena onda”.

Según Soto, el programa atravesó distintas etapas y equipos, pero mantuvo un ambiente de respeto y compañerismo: “Empezó un equipo y terminamos otro equipo, pero siempre, siempre se mantuvo la buena onda, el respeto, el amor, el talento, la complicidad”.

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Cómo quedará la mañana de RCN tras los cambios

El programa inició una nueva etapa en televisión, integrándose a las noticias de la mañana - @manana_expressoficial/ Instagram

Además de la parrilla matutina de RCN que sufrirá una transformación a partir de los últimos días de junio, la salida de Mujeres sin filtro en la tarde fue otro de los programas que salieron del aire sin explicación alguna. Así las cosas, el espacio de entretenimiento de las 9:30 a. m. quedará bajo la conducción de Buen Día Colombia, mientras que las primeras horas estarán destinadas a Noticias RCN.

En su mensaje de despedida, Soto hizo hincapié en el vínculo construido con sus compañeros: “Claramente se crea un vínculo viéndose uno todos los días durante tanto tiempo y hay un amor genuino, hay un respeto”.

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La presentadora continuará en el equipo de Buen Día Colombia, aunque admitió que la ausencia de sus colegas será difícil: “No quiere decir que no me afecte, que ya no vaya a estar el parche de Mañana Express todos los días, cómo nos divertíamos, lo bien que la pasábamos”.

La posible salida de Mañana Express ha generado incertidumbre entre los televidentes y el equipo de trabajo en Canal RCN - crédito @manana_expressoficial/ Instagram

RCN optó por fortalecer su propuesta informativa en la mañana y ajustar la oferta vespertina.

Soto resumió el sentimiento general al afirmar: “Como dicen todos, los ciclos se cumplen. Fue un ciclo que vivió Mañana Express con esta primera temporada, con este equipo maravilloso. Yo tuve la oportunidad de estar desde que inició hasta que finalizó esta etapa de Mañana Express”.

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La presentadora adelantó que la próxima temporada del programa llegará con nuevos integrantes y secciones, aunque su participación será distinta: “Van a tener una nueva temporada con nuevas personas, integrantes, secciones y seguramente yo sé que ustedes también van a conectar, pero pues yo lo hablo desde mi experiencia, desde mi corazón, que me van a hacer mucha falta y que los voy a extrañar”.

Ana Karina Soto seguirá formando parte de 'Buen día, Colombia' - crédito @buendiacolombia/IG

Con estos cambios, los espectadores deberán adaptarse a una programación renovada, marcada por la salida de figuras y formatos tradicionales que dieron forma a la pantalla matutina de la televisión nacional.

En la publicación de Ana Karina replicada por la cuenta de entretenimiento Rastreando famosos, los seguidores dejaron sus opiniones como: “Era inexplicable que el noticiero a las 5 de la mañana y otro noticiero en Buen día, era raro”; “Los vamos a extrañar porque tenían buen contenido, diferente a lo que ocurría en noticias”, entre otros.

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