James Rodríguez deja atrás al ‘Pibe’ y Rincón: ya es el colombiano con más partidos en mundiales

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia contra Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 27 de junio de 2026. James Rodríguez, de Colombia, remata a puerta. REUTERS/Paul Childs

James Rodríguez alcanzó un registro histórico con la Selección Colombia al convertirse en el futbolista colombiano con más partidos disputados en Mundiales. El capitán llegó a 11 encuentros mundialistas durante el empate 0-0 frente a Portugal, resultado con el que la Tricolor cerró su participación en el Grupo K en Miami.

La información publicada por Forbes Colombia señala que el partido se jugó este sábado en el estadio Hard Rock de Miami, donde James fue titular y permaneció en el campo durante 76 minutos. El volante fue reemplazado por Juan Fernando Quintero en la parte final del compromiso, después de liderar al equipo colombiano ante una selección portuguesa encabezada por Cristiano Ronaldo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia's James Rodriguez applauds fans as he is substituted off REUTERS/Amanda Perobelli

Con este registro, James superó a Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y a Freddy Rincón, dos referentes históricos del fútbol colombiano con quienes estaba igualado en 10 partidos mundialistas. Valderrama y Rincón alcanzaron esa cifra tras participar con la Selección Colombia en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

James superó a Valderrama y Rincón

El nuevo récord confirma la continuidad de James como una de las figuras más importantes de Colombia en la historia reciente de los Mundiales. Según el reporte, el mediocampista disputó cinco partidos en Brasil 2014, tres en Rusia 2018 y completó su tercer encuentro en la edición con sede en Canadá, Estados Unidos y México.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia's Kevin Castano comes on as a substitute to replace James Rodriguez REUTERS/Amanda Perobelli

El capitán colombiano todavía podría ampliar la marca. Colombia enfrentará a Ghana el próximo 3 de julio en Kansas City, por los dieciseisavos de final, partido en el que James tendría la posibilidad de llegar a 12 encuentros mundialistas con la camiseta de la Tricolor.

El registro llega en medio de una campaña en la que el equipo nacional avanzó a la siguiente fase y en la que James sigue ocupando un rol central dentro del funcionamiento del grupo. Además de portar la cinta de capitán, el volante ha sido una de las voces encargadas de analizar el rendimiento del equipo después de cada compromiso.

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Tras el empate frente a Portugal, James lamentó que Colombia no pudiera concretar las opciones de gol. “Jugamos un partidazo contra un rival grande; lo dije en el partido pasado, que contra rivales que dejan jugar es más cómodo para nosotros, lamentablemente nos faltó el gol”, afirmó el futbolista.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo and Colombia's James Rodriguez walk onto the pitch before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

Ghana, el próximo reto de Colombia

El capitán también valoró el nivel del rival europeo y destacó que el equipo colombiano compitió de buena manera. “Hicimos un partido bueno en todas las líneas, nos hemos medido contra un rival grande que tiene jugadores de gran experiencia, que tienen historia y juegan en equipos grandes”, dijo James sobre Portugal.

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Ahora la mirada de Colombia está puesta en Ghana, rival de la Tricolor en los dieciseisavos de final. James advirtió que será un partido difícil por las características físicas del equipo africano y pidió mantener la calma durante los días previos al encuentro.

“Ghana es un equipo duro, con jugadores de gran físico, parecidos a los de República del Congo. Será muy duro, aunque tenemos cinco días para recuperarnos. Falta todavía, habrá que estar tranquilos y preparar ese partido de la mejor manera”, puntualizó el mediocampista.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia's James Rodriguez reacts IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

La actuación también mantiene vigente su liderazgo dentro de un grupo que busca competir con personalidad en las rondas decisivas.

El récord de James llega en un momento clave para la Selección Colombia, que sigue con vida en el Mundial y ahora buscará avanzar en una fase decisiva. Su marca no solo lo deja por encima de dos leyendas como Valderrama y Rincón, sino que también refuerza su lugar como uno de los nombres más influyentes del fútbol colombiano en la máxima competencia internacional.

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