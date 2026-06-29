Los lujos que presumió Juliana Guerrero, funcionaria del gobierno Petro, en su paso por el Fan Fest de la FIFA en Miami

Los lujos que presume Juliana Guerrero en su viaje a Miami al Mundial 2026 - crédito jguerrero112/Instagram

La aparición de Juliana Guerrero, exfuncionaria bajo investigación judicial por presunta falsedad en documento público con sus títulos universitarios, generó controversia durante el Mundial de Fútbol de 2026.

La joven compartió en su cuenta personal de Instagram una serie de fotografías en el Fan Fest de la ciudad del sol durante el partido entre Colombia y Portugal, en medio de una ola de cuestionamientos por su situación legal y su vínculo previo con el gobierno de Gustavo Petro.

Guerrero, originaria de Valledupar, enfrenta una investigación por presunta falsificación de títulos universitarios. A pesar de este contexto, decidió acudir al evento deportivo en Estados Unidos y publicó imágenes en sus redes sociales, donde se la observa con la bandera nacional y la camiseta suplente del equipo.

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El celular de Juliana Guerrero, que alcanza los 10 millones de pesos - crédito Captura de pantalla

Las publicaciones fueron replicadas por el periodista Jacobo Solano, quien también compartió un video en el que la joven camina hacia la zona de aficionados.

La participación de Guerrero en el Fan Fest coincidió con el empate sin goles entre Colombia y Portugal. En sus redes, comentó la anulación de un gol a Dávinson Sánchez, comparando la jugada con el recordado tanto de Mario Yepes en Brasil 2014. Su frase “¿Será este el gol de Yepes del mundial? ¡No me echen la sal!!” alimentó la conversación digital y multiplicó las críticas.

Sin embargo, algo que llamó la atención entre los detractores de la joven fue el atuendo y los lujos que presumió durante su participación en el evento: tenis de la marca Adidas vl court 3.0 cuyo precio asciende a los $350.000 pesos.

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Juliana Guerrero presumió el bolso Chanel de 28 millones de pesos de segunda mano - crédito Captura de pantalla

Otro de los accesorios que llamó la atención en la publicación de Guerrero fue el bolso, de la casa de modas Chanel y cuyo precio de segunda mano varía entre los 20 y los 28 millones de pesos, dependiendo de la referencia. A juzgar por la foto de la joven, está en los 24 millones de pesos.

El celular, un iPhone 17 Pro Max, cuyo valor arranca en los 7 millones de pesos y depende de su almacenaje, hasta los 9,4 millones de pesos. La camiseta de la Selección Colombia corresponde a una edición especial con un costo en redes sociales de $140.000 pesos.

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En total, Juliana Guerrero llevaba solamente en su outfit para ese evento unos $34.000.000 de pesos.

Las sandalias que llevaba Juliana Guerrero de la marca Hermés - crédito Captura de Pantalla

En su más reciente publicación, la delegada del gobierno de Gustavo Petro en la Universidad Popular del Cesar llamó la atención por su preferencia por prendas de vestir de lujo —accesorios que personas del común no se pueden permitir— como unas sandalias en color miel de la firma Hermès que cuestan 635 euros.

La defensa de Gustavo Petro a Juliana Guerrero

La defensa del presidente Gustavo Petro hacia Juliana Guerrero se mantiene firme tras la imputación de la Fiscalía por presunta falsedad en la obtención de su título universitario.

En declaraciones a Caracol Radio, el mandatario sostuvo que “no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad”, en referencia a la Fundación Universitaria San José, y subrayó que el caso debe resolverse en el ámbito judicial.

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Las sandalias de la firma Hermès de Juliana Guerrero que no pasan desapercibidas - crédito @soy_juliana_g/IG

Según Petro, Guerrero fue solo activista y asesora del Ministerio del Interior, y nunca funcionaria ni viceministra, ya que la ley exige tener 25 años para ese cargo y ella tenía 21.

El presidente admitió que fue un error exponerla públicamente en televisión, lo que derivó en rumores y ataques personales, además de amenazas de muerte denunciadas por la joven y su familia.

La Fiscalía sostiene que Guerrero no cumplió los requisitos legales para obtener el título y que nunca asistió a clases ni presentó exámenes, motivo por el cual la universidad anuló el diploma. Petro insistió en que la joven no ocupa cargos públicos y que la responsabilidad de esclarecer los hechos recae exclusivamente en la justicia, no en el Ejecutivo.

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