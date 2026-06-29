Futbolistas reaccionan a la publicación de Johan Mojica al finalizar la fase de grupos del Mundial 2026: Mbappé se robó la atención

El futbolista provocó las reacciones de sus compañeros como de su equipo, respaldando la emoción de la fase de grupos - crédito REUTERS/Amanda Perobelli

La publicación de Johan Mojica tras clasificar a Colombia como líder del grupo K del Mundial a la siguiente fase de la Copa del Mundo reunió en cuestión de horas una avalancha de reacciones del fútbol colombiano e internacional.

El lateral del RCD Mallorca escribió: “Primer objetivo cumplido ✅ Somos primeros de grupo. Ahora recuperar y seguir preparándonos para lo que se viene. Gracias, Colombia por ese apoyo tan hermoso de principio a fin”.

La publicación acumuló comentarios de figuras del fútbol colombiano de distintas generaciones, desde leyendas hasta compañeros de selección, todos con el mismo tono de celebración y aliento de cara a la siguiente fase.

PUBLICIDAD

Falcao, el comentario con más impacto

Jugadores de la Selección Colombia reaccionaron a la publicación de Johan Mojica - crédito @johanmojica/IG

El más aplaudido fue el de Radamel Falcao, con 12.900 “me gusta”. El histórico delantero escribió: “Vamos hermanito... ¡Esto apenas empieza! 🔥 Dios te bendiga!”. Mojica le respondió de inmediato: “Ya entendió Primito 👌🫂❤️🇨🇴”.

El intercambio entre los dos futbolistas concentró 37 respuestas adicionales de otros usuarios, lo que lo convirtió en el hilo más activo de toda la publicación.

Jhon Córdoba y los compañeros de selección

Jhon Córdoba también dejó su huella con un escueto pero efusivo “Mi nene! 🔥”, que reunió 1.193 “me gusta”. El delantero colombiano fue uno de los primeros en reaccionar.

Deiver Machado (machadodeiver), lateral y compañero en la selección, respondió con emojis de manos en oración y fuego, un gesto que acumuló 936 reacciones.

Por su parte, Samu Costa (samucosta6) escribió “Te quiero ❤️❤️”, a lo que Mojica respondió directamente: “Yo a ti mi hermanito ❤️🫂”. El mensaje del centrocampista sumó 2.322 “me gusta”.

PUBLICIDAD

Cuadrado, Rodallega y más voces del fútbol colombiano

El cuadro futbolero en el que juega el colombiano también le dedicó un mensaje - crédito @johanmojica/IG

Juan Cuadrado apareció con un mensaje directo: “Dale mi águila 🦅”, que reunió 2.306 “me gusta”. El veterano extremo colombiano, con larga trayectoria en Europa, se sumó así al coro de apoyo.

Hugo Rodallega (rodallega20) optó por un lacónico “Buenos modales 🔥”, con 528 reacciones. El comentario de Juan Mojica P. (juanmojicap), con 6.550 “me gusta”, fue el segundo más popular de toda la publicación: “Le hiciste sacar la única sonrisa a Cristiano ayer 🥹🫂😄🇨🇴🌎”.

Mbappé se suma desde afuera

La reacción internacional más llamativa llegó de Kylian Mbappé (kyliiann.mbappe), cuyo comentario —una fotografía de Mojica con la camiseta de Colombia— acumuló 12.000 “me gusta”, la cifra más alta de toda la sección de comentarios.

PUBLICIDAD

Kylian Mbappé respondió a la publicación de Johan Mojica - crédito @johanmojica/IG

El delantero francés no escribió texto alguno: publicó la imagen del lateral colombiano con el dorsal 17 como única respuesta, un gesto que generó 71 respuestas de otros usuarios y se convirtió en uno de los momentos más virales de la publicación.

El propio club reaccionó

El RCD Mallorca no fue ajeno a la celebración. La cuenta oficial del club balear (rcdmallorcaoficial) respondió con dos emojis de cabra —símbolo de “el mejor”—, un gesto que cosechó 599 “me gusta” y que Mojica marcó como favorito.

Los partidos que se podrán ver en señal abierta

El avance de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ha sorprendido tras la eliminación de nueve selecciones, como Haití y Uruguay, solo después de dos jornadas. Colombia logró imponerse como líder del grupo K y se prepara para enfrentar a Ghana el 3 de julio, en el último partido de esta ronda, que será transmitido por señal abierta en el país.

PUBLICIDAD

Durante estos días, los aficionados en Colombia podrán ver los partidos más relevantes a través de los canales RCN y Caracol Televisión. Los encuentros destacados incluyen Brasil vs. Japón, Alemania vs. Paraguay, Francia vs. Suecia, Inglaterra vs. República Democrática del Congo, España vs. Austria y Portugal vs. Croacia.

La ronda de dieciseisavos se disputa a partido único. Si hay empate, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, penales. Solo los ganadores avanzan a los octavos de final, donde equipos como Argentina, Francia, España e Inglaterra se perfilan como favoritos para pelear el título.