David Alonso se llevó la victoria en la últuma curva del Gran Premio de los Países Bajos de Moto2

David Alonso se redimió de un mal inicio en el Gran Premio de Países Bajos de Moto2 y se alzó con su primera victoria de la temporada 2026 en una pista que, de acuerdo con sus propias palabras, no es de sus favoritas.

El piloto colombiano del Aspar Team se impuso en el trazado de Assen, que con su triunfo en su temporada de debut en 2025 en el Gran Premio de Hungría en 2025, constituyen sus dos victorias en la categoría.

Alonso tuvo que lidiar con problemas de rendimiento en su moto, que le dificultaron defender el liderato - crédito Omar Havana/REUTERS

La carrera tuvo un desarrollo accidentado para Alonso. Aunque aseguró la pole position a expensas del español Alberto Ferrández, perdió la punta en la salida. Recuperó el liderato en la sexta vuelta, luego de una intensa lucha con su compañero de equipo Daniel Holgado, y se mantuvo al frente hasta que Manuel González lo superó en la vuelta 17. Poco después, Senna Agius también lo adelantó, y Alonso cayó a la tercera posición mientras su Kalex mostraba una clara baja de rendimiento.

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Hubo que esperar hasta las vueltas finales para ver una notable remontada por parte del colombiano, campeón de la Moto3 de 2024. Primero pasó al australiano Senna Agius y luego se lanzó en busca del liderato que ostentaba Manuel González.

Alonso superó en la última curva a Senna Agius y Manuel González en una dramática definición, por milésimas de segundo - crédito Omar Havana/REUTERS

Los tres llegaron a la última vuelta peleando codo a codo por cruzar primero la meta. En la mitad del giro, a Alonso se le descolgó una pierna y estuvo a punto de terminar en el suelo, pero se recompuso y siguió sin perder la pista a sus contrincantes, aguantando hasta la chicana final, cuando Alonso hizo una maniobra notable: tomó el exterior, igualó a González, y lo superó en la última curva para cruzar la línea con apenas 0,024 segundos de ventaja, desatando la locura en las tribunas por la dramática definición.

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“No lo puedo creer. Toda la temporada peleando y que la primera victoria sea en Assen, que es una pista que me cuesta y no es de mis favoritas”, manifestó Alonso luego de la carrera. “Empujé desde el viernes. No me importa el campeonato, no me importa nada, quiero hacer las cosas bien y disfrutar y darle alegrías al equipo y a la gente que me ayuda. Traté de estar más relajado que en Brno. Traté de respirar y disfrutar la última vuelta que fue más de Moto3. Gané en la última curva como si fuera hombre de hielo. Estoy feliz, además Colombia terminó primero en su grupo del mundial”, añadió Alonso, lanzando un guiño a la Tricolor que por estos días disputa el Mundial de Fútbol.

Alonso reconoció que la de Países Bajos no era una de sus pistas preferidas, pero se sentía contento de redimirse luego de perder la carrera anterior en República Checa, en la última curva - crédito Manuel Tormo Sánchez cortesía David Alonso

El triunfo tuvo un sabor especial por el contexto de la semana anterior. En Brno, Alonso lideraba el GP de la República Checa y ya se preparaba para celebrar, pero en la última curva de la vuelta final fue superado por Iván Ortolá. De este modo, dicha derrota quedó saldada siete días después con la misma situación, esta vez a su favor.

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Agius terminó tercero, a 0,234 segundos del ganador, ratificando la que fue una de las definiciones más vibrantes del año en la categoría.

Con este resultado, Alonso acumula 20 victorias mundialistas y 30 podios en 74 carreras, entre su paso por Moto3 y la actual temporada en Moto2. En el campeonato, se ubica cuarto a 69,5 puntos de González, el segundo clasificado en Assen. La próxima carrera de la temporada será el 12 de julio en Alemania, en el circuito de Sachsenring.

A la par, el futuro de Alonso viene siendo noticia durante las últimas semanas, pues viene siendo vinculado a rumores de que podría llegar a la máxima categoría, el MotoGP, para juntarse con Fabio Quartararo para la temporada 2027.

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