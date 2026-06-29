Costa de Marfil conoció su rival en caso de llegar a los octavos de final del Mundial 2026: un duro reto

Costa de Marfil superó por primera vez la fase de grupos de una Copa del Mundo y ahora quiere llegar a los octavos - crédito Brian Snyder/REUTERS

Arrancaron los dieciseisavos de final y se dieron los primeros clasificados, con Canadá y Brasil obteniendo su respectivo boleto con un triunfo en los últimos minutos ante Sudáfrica y Japón, respectivamente, y posicionándose en los octavos para esperar a sus nuevos rivales.

Costa de Marfil ya sabe cuál será su camino en la siguiente fase del campeonato, a la que llegó luego de pasar la ronda de grupos por primera vez en su historia con cuatro puntos, por encima de Ecuador y detrás de Alemania, y le apunta a hacer historia en el torneo.

Sin embargo, los africanos no la tendrán fácil porque se enfrentarán a nada menos que Noruega, uno de los clubes goleadores del certamen y liderado por Erling Haaland, una de las estrellas del Mundial 2026 y autor de cuatro tantos en la fase de grupos, así que aspira a ampliar su registro en dieciseisavos.

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El próximo rival de Costa de Marfil

La FIFA no necesita de nuevos sorteos para definir las llaves en las fases finales, pues las estableció desde diciembre de 2025, cuando anunció a los seleccionados en la ronda de grupos, y así es como el Mundial 2026 dejó algunas sorpresas con respecto a los futuros partidos.

Se conoció que Brasil sería el próximo rival de Costa de Marfil en los octavos de final, en caso de que los elefantes den la sorpresa ante Noruega en los dieciseisavos, luego de que eliminara a Japón por marcador de 2-1 en Houston el lunes 29 de julio, con gol al último minuto de Gabriel Martinelli.

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La Canarinha pasó dificultades en el compromiso frente a los asiáticos porque se fueron arriba en el marcador con la anotación de Kaishü Sano, a los 29 minutos, pero en el segundo tiempo apareció Casemiro para el empate a los 56′ y, en el tiempo de reposición, Martinelli le dio la clasificación al técnico Carlo Ancelotti.

Si Costa de Marfil avanza a octavos, enfrentará a Brasil el domingo 5 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, desde las 3:00 p. m., y es probable que, con la mayoría de la Verdeamarela ,porque ya llenaron una vez el escenario deportivo en la fase de grupos.

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Brasil volvió a generar dudas en el Mundial 2026, pero se instaló en octavos de final y espera por Costa de Marfil o Noruega - crédito Phil Noble/REUTERS

Otro dato es que ambas escuadras se volverían a ver en una Copa del Mundo, pues solo jugaron una vez en Sudáfrica 2010, el 20 de junio en el Soccer City de Johannesburgo, por el grupo G y con triunfo para la Canarinha por 3-1 gracias al doblete de Luis Fabiano, anotación de Elano y el descuento de Didier Drogba.

El reto de frenar a los vikingos

Los marfileños ya saben lo que es medirse a un rival complicado, pues perdieron por 2-1 contra Alemania, pese a abrir el marcador, y superaron en un amistoso a Francia por ese mismo marcador días antes del inicio de la Copa del Mundo, así que cuentan con experiencia para el reto.

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Noruega es uno de los conjuntos más goleadores en la Copa Mundial de la FIFA, pues en sus tres partidos hizo ocho anotaciones, cuatro de ellas en manos de su estrella Erling Haaland, el cual está a dos tantos de Lionel Messi, el máximo artillero en el certamen por el momento.

Noruega volvió a una Copa del Mundo después de 28 años y es reconocida por su poder goleador - crédito Dylan Martínez/REUTERS

Sin embargo, los vikingos también sufrieron siete goles encajados, cuatro en el mismo compromiso contra Francia en la última jornada por 4-2, y el resto fueron de Senegal e Irak, así que tiene problemas en la parte defensiva y eso le daría una oportunidad a los africanos, quienes confían en el talento de hombres como Franck Kessié para hacerles daño a los europeos y llegar a los octavos de final.

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