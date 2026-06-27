Shakira confirmó a Lele Pons que sigue soltera y rechazó rumores de un romance con Manuel García-Rulfo

Shakira negó los rumores de noviazgo con Manuel García-Rulfo y confirmó que sigue soltera - crédito Composición fotográfica/AP/Noticiero El salvador/Deuxmoi

Shakira ha desmentido públicamente los rumores de romance con el actor mexicano Manuel García-Rulfo, confirmando que sigue completamente soltera y sin planes de iniciar una relación sentimental.

Las especulaciones comenzaron a mediados de junio de 2026, cuando ambos artistas fueron captados juntos por los paparazzi en Los Ángeles. Durante su encuentro, compartieron una cena en el exclusivo Sunset Tower Hotel de Beverly Hills y, posteriormente, disfrutaron de una noche de baile en el club de salsa cubana El Floridita.

A pesar del revuelo mediático que generaron estas imágenes, la cantante colombiana aclaró su situación en una reciente participación en el pódcast Suite 305 conducido por Lele Pons y que la tuvo a ella como la primera invitada del clclo.

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En la conversación, grabada en la habitación de un hotel en Miami, Shakira confirmó que actualmente no tiene pareja. La razón, según sus propias palabras, no es falta de interés sino de tiempo. “Por eso no tengo novio, no tengo nada... No hay tiempo de nada”, dijo entre risas.

Además, explicó entre risas que los días en que los niños están con su padre, Gerard Piqué, los aprovecha exclusivamente para programar reuniones intensas, describiéndose a sí misma como una persona “dedicada e intensa” que vuelca toda su energía en dos frentes: sus hijos, Milan y Sasha, y su carrera musical. Cuando los niños están con ella, se entrega por completo a la maternidad. “Menos mal los niños están con el papá ahora mismo. Cuando se van aprovecho para trabajar”, contó.

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La cantante destacó que sus hijos son su principal prioridad, pero cuando están con Piqué, tiene tiempo para enfocarse en su carrera musical - crédito Backgrid/The Grosby Group

Ese ritmo no deja margen para mucho más. “Cuando se van aprovecho para trabajar. Entonces me lleno de trabajo todos los días, a toda hora. Casi no duermo para poder adelantar y cuando vengan, poder estar de lleno con ellos”, explicó. Y con humor, respondió a quienes imaginan una vida glamorosa de soltera: “La gente debe pensar: ‘Se la pasa rico soltera’. Pero es trabajar, trabajar, trabajar”.

La charla con la venezolana también dejó una confesión inesperada sobre sus ambiciones fuera de la música. Ante la pregunta de Pons sobre qué le gustaría hacer en el futuro, Shakira respondió sin dudar: “Me gustaría estudiar medicina”.

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La artista explicó que quienes la conocen la llaman “médica empírica” por su tendencia a diagnosticar a los demás. “Siempre estoy como diagnosticando: ‘Tú lo que tienes es esto’. Tengo una farmacia en mi casa. Mis amigos vienen donde mí y me preguntan qué les pasa, y por lo general acierto”, relató. Su conclusión fue tajante: “Yo tenía que ser médico, yo no tenía que ser cantante”.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Con dos fechas en el Intuid Dome de Inglewood los días 13 y 14 de junio, Shakira reanudó su gira mundial en Estados Unidos en plena disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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El año comenzó para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

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Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovecha su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en el espectáculo de medio tiempo en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

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A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)