El Día del Orgullo también cuenta la historia de Colombia: del matrimonio igualitario a la primera marcha en Bogotá

El domingo 28 de junio de 2026 la marcha se desarrollará desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de Bolívar en conmemoración de la lucha por los derechos de las personas Lgbti+ - crédito Colprensa-Mariano Vimos

El Día del Orgullo en Colombia se conmemora el 28 de junio con datos oficiales sobre la población Lgbti+ y los hogares de parejas del mismo sexo, junto con referencias a la legalización del matrimonio igualitario en 2016 y a las primeras marchas en Bogotá.

Las estimaciones de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE para 2025 sitúan la población de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero mayor de edad por encima de 433.000 personas. A la vez, un registro de base censal indicó que en 2018 se identificaron 48.483 hogares conformados por parejas del mismo sexo: 21.721 correspondían a parejas de hombres y 26.762 a parejas de mujeres.

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El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 también registró 14.369 hogares de parejas del mismo sexo con hijos e hijastros. Esa presencia fue mayor en los hogares de parejas de mujeres.

Qué muestran los datos oficiales sobre las familias diversas

La Secretaría de Integración social compartió algunas imágenes del encuentro de diversidades - crédito @integracionbta/X

Los datos del DANE muestran que la diversidad familiar forma parte de la estructura demográfica del país. El registro de hogares de parejas del mismo sexo y la estimación sobre población adulta Lgbti+ aparecen en la conmemoración como respaldo estadístico de una realidad social.

Esa lectura se refuerza con el reconocimiento institucional del derecho a conformar una familia en condiciones de igualdad. Los materiales consultados señalan que la Corte Constitucional ha reconocido a las personas de sexualidad diversa esa posibilidad, dentro de un marco que también incluye la protección de sus derechos sexuales y reproductivos.

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Cómo se incorporó el matrimonio igualitario a ese proceso

Uno de los hitos que sostienen la conmemoración es la Sentencia SU-214 de la Corte Constitucional. Esa decisión reconoció que las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio civil en igualdad de condiciones frente a las parejas heterosexuales.

Los materiales de memoria citados presentan ese derecho como el resultado de décadas de lucha de las personas de los sectores sociales LGBT. El aniversario de esa decisión aparece ligado a una idea central: los avances jurídicos no surgieron de forma aislada, sino de una trayectoria de vida cotidiana, organización y exigencia de igualdad.

"Nada que curar", en rechazo a las llamadas 'terapias de conversión', tema de conversación que ha hecho eco en el Congreso de la República - crédito EFE/ Carlos Ortega

La memoria del Orgullo en Colombia también se reconstruye desde las calles. Otra fuente ubica el inicio de la lucha organizada de las personas de los sectores sociales Lgbti+ en el país el 7 de abril de 1977. Ese mismo recuento fija la primera Marcha por el Orgullo Homosexual en Bogotá y en Colombia el 28 de junio de 1983. También registra una segunda marcha el 27 de junio de 1996.

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La Plaza de Bolívar será el punto final de una de las movilizaciones más concurridas de Bogotá, cuando la Marcha Distrital de la Ciudadanía Lgbti+ celebre su trigésima edición. El evento, que inicia a las 10:00 a.m. en la carrera 7 con calle 59, se distingue cada año por su despliegue de expresiones artísticas y culturales a lo largo del trayecto.

En paralelo, la jornada del domingo 28 de junio también será escenario de la Contramarcha Lgbti+, cuya salida está prevista para la misma hora desde el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, ubicado en la avenida Calle 26 con carrera 19b. Esta manifestación, que cumple seis años en la ciudad, nació como una respuesta crítica y alternativa frente a la convocatoria distrital.

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La marcha distrital del orgullo Lgbti+ en Bogotá se desarrollará el domingo 28 de junio, mismo día en que se conmemora esta fecha a nivel mundial - crédito REUTERS/John Vizcaino

Ambas marchas coincidirán en su horario, pero difieren en sus enfoques. Mientras la movilización principal se ha consolidado como una fiesta diversa y multitudinaria, la contramarcha reivindica la necesidad de rescatar el sentido político y conmemorativo de la fecha.

Los organizadores de la contramarcha subrayan que su ruta y su formato buscan mantener la autonomía del movimiento, evitando agendas institucionales o intereses empresariales.

Quienes deseen asistir deben tener en cuenta los puntos de partida y las rutas propuestas, ya que cada convocatoria tiene su propio recorrido y mensaje.

Cada año, la marcha principal reúne a más de 150.000 personas que, con trajes, carrozas y música, llenan de colores las calles de la ciudad. Por su parte, la contramarcha se caracteriza por priorizar discursos, performance y acciones que ponen en el centro la denuncia y la memoria histórica de la lucha gay en Bogotá.

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'Yo marcho trans' la marcha que se llevará a cabo el 4 de julio en favor de la comunidad trans - crédito @angeladeangele/IG

La ciudad también se prepara para una nueva edición del Festival por la Igualdad, un evento que desde hace años articula más de 30 actividades en torno a la diversidad sexual y de género. La agenda, que comenzó el 13 de junio y se extenderá hasta el 17 de julio, reúne propuestas culturales, sociales y ambientales que buscan visibilizar las luchas y las expresiones de la comunidad LGBTIQ+.

Entre los eventos destacados figura la undécima versión de la marcha “Yo Marcho Trans”, que tendrá lugar el sábado 4 de julio en el sector de Engativá. Este año, la consigna elegida es “Somos todes el polvo de las mismas estrellas”, un llamado a la igualdad y la dignidad para las personas trans y no binarias.

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Según informaron las organizaciones sociales convocantes, los detalles sobre el punto de encuentro y el horario se comunicarán en los días previos a la jornada.