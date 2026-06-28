Iván Cepeda pidió a la ciudadanía hacer un “homenaje” a Petro el 6 de agosto, un día antes de la posesión de De la Espriella: “Por su labor”

Iván Cepeda aseguró que las elecciones presidenciales fueron desiguales - credito Pablo R. Seco/EFE

Tras su derrota en las urnas, el excandidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, aceptó su curul en el Senado de la República para hacer oposición al Gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Cepeda reconoció los resultados electorales y anunció un recorrido por el país para pronunciarse ante los votantes que lo apoyaron en las elecciones del 21 de junio. El 27 de junio, inició su movilización y llegó a Quibdó, Chocó, donde su candidatura alcanzó el 81% de la votación, el mayor porcentaje logrado en el país. Según afirmó, allí, De la Espriella tuvo un respaldo mucho menor, de apenas un 18%.

PUBLICIDAD

El discurso que dio ante la población, constó, en parte, de una amplia defensa de las reformas sociales que se impulsaron durante la administración del presidente Gustavo Petro. Por eso, instó a la ciudadanía a reunirse el 6 de agosto y destacar las propuestas que el Gobierno Petro promovió durante sus cuatro años de mandato.

Cepeda propuso hacer un homenaje nacional a Petro - crédito Enea Lebrun/Reuters

Quiere que se haga un “homenaje” en todo el país al jefe de Estado saliente, que fue el primer presidente de izquierda de Colombia. Esa movilización nacional tendrá lugar un día antes de la posesión de Abelardo de la Espriella como mandatario.

“Como líder de la oposición, convoco a todo el movimiento social para que el próximo 6 de agosto declaremos nuestra defensa de las reformas sociales construidas en estos años y para que rindamos un homenaje nacional al presidente Gustavo Petro Urrego, por su labor para crear y sacar adelante las reformas sociales”, afirmó el excandidato presidencial.

PUBLICIDAD

De igual manera, se refirió a la contienda electoral en la que se enfrentó a De la Espriella, el abogado de la derecha que promete tener un mandato completamente opuesto al de Petro y al que tendría el mismo Cepeda. De acuerdo con sus declaraciones, las elecciones fueron desiguales, estando él en desventaja, porque hubo injerencia por parte de políticos de otros países, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que respaldó públicamente a Abelardo de la Espriella luego de los resultados de la primera vuelta (31 de mayo).

De la Espriella contó con el respaldo de Donald Trump - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A juicio de Iván Cepeda, se trató de una “intromisión” “desvergonzada”. “Fue una campaña electoral heroica porque fue inmensamente desigual. Abelardo de la Espriella tuvo que ser auxiliado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ser elegido. En ninguna elección que se haya dado en Colombia una potencia extranjera ha tenido una intromisión tan directa y desvergonzada”, afirmó Cepeda.

PUBLICIDAD

De hecho, en declaraciones que dio ante la prensa, el mismo jefe de Estado norteamericano indicó que, desde su perspectiva, el abogado colombiano no tenía muchas posibilidades de ganar los comicios. Sin embargo, dijo que luego de que hizo público su apoyo, salió victorioso.

“Me caía bien. ¿Sabes por qué? Porque yo le caigo bien. No sé. Solía hablar de Trump: ‘Me gusta el presidente Trump’. No sé. ¿Cómo no dejar...? Así que lo apoyé. No lo conocía. Él estaba muy abajo en la lista. No iba a ganar, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Lo apoyé y ganó”, aseveró.

PUBLICIDAD

El mandatario de Estados Unidos aseguró que apoyó a Abelardo de la Espriella porque en más de una oportunidad dijo cosas buenas de él - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Así las cosas, el excandidato presidencial agradeció a la población de Chocó que lo respaldó en las urnas y que contribuyó a que alcanzara más de 12 millones de votos. Aseguró que se centrará en defender las reformas sociales de Petro desde el Congreso de la República.

“Durante este periodo defenderé el legado del progresismo y las reformas sociales, consagraré mi vida a consolidar el gran Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, a recorrer territorios y a acompañar permanentemente las luchas de la gente en su día a día”, sostuvo.