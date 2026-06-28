Los resultados de partidos golpean al mercado de valores tras derrotas en Mundial de Fútbol, dice estudio

Las pérdidas de partidos de fútbol suelen golpear las variables económicas de un país - crédito Alberto Boal/EFE

La selección Colombia cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con un empate sin goles frente al equipo de Portugal, en el estadio de Miami, en un duelo que definía el liderazgo del Grupo K, durante la noche del 27 de junio de 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró dominio en varios pasajes del partido y generó las opciones más claras frente a un rival que contó con la presencia de Cristiano Ronaldo, aunque el astro portugués tuvo poca participación y no logró marcar diferencias. Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el gol anulado a Dávinson Sánchez en los minutos finales, tras una posición adelantada señalada por el juez de línea.

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Sin embargo, aunque Colombia exhibió solidez defensiva y generó constantes llegadas, los resultados en los partidos de fútbol no solo alteran el curso de la selección nacional en la Copa del Mundo, sino que pueden llegar a afectar la economía, en particular, la bolsa de valores.

Un estudio académico internacional confirmó que las derrotas de las selecciones nacionales de fútbol en torneos relevantes generan caídas significativas en las bolsas de valores de sus países al día siguiente.

La investigación, realizada por los académicos Alex Edmans (MIT), Diego García (Dartmouth College) y Øyvind Norli (Norwegian School of Management), analizó más de 1.160 partidos internacionales de selecciones entre 1973 y 2004, y encontró un patrón sistemático y medible: tras una derrota, la rentabilidad media bursátil cae abruptamente, mientras que las victorias no generan subidas equivalentes.

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De acuerdo con el análisis, la magnitud del impacto bursátil depende de la importancia del partido. Las derrotas en eliminatorias directas de la Copa del Mundo producen un descenso promedio de hasta 49,4 puntos básicos en el índice accionario nacional, mientras que en partidos de fase de grupos o eliminatorias, la caída ronda entre 18,4 y 38,4 puntos básicos.

En el total de las 524 derrotas analizadas, el descenso anormal promedio fue de 21,2 puntos básicos. En contraste, las victorias apenas se asocian a subas de 5 puntos básicos, sin evidencia de un efecto de magnitud comparable.

El informe destacó que el fútbol es uno de los pocos eventos capaces de provocar cambios de ánimo simultáneos en una proporción amplia de la población, y que esta reacción colectiva se traslada de manera directa a los mercados financieros.

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Las derrotas desmotivan a los aficionados y el mercado de valores cae - crédito Darren Yamashita/Reuters

“Es difícil imaginar otros eventos regulares que produzcan cambios de humor tan sustanciales y correlacionados en una gran proporción de la población de un país”, escribieron los autores en su trabajo.

Según la investigación, la explicación de este fenómeno reside en la psicología del inversor. Las pérdidas deportivas provocan reacciones emocionales más intensas que las victorias, replicando un patrón observado también en el comportamiento financiero.

Los autores fundamentaron su análisis en la teoría de las perspectivas de Kahneman y Tversky, que sostiene que “las pérdidas pesan más que las ganancias equivalentes”. Esta asimetría se refleja en que las caídas bursátiles tras una derrota superan ampliamente las posibles pérdidas económicas directas derivadas del evento deportivo.

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Las victorias futboleras no reactivan el mercado bursátil de la misma manera que las derrotas, cuyo impacto es superior - crédito Lynne Sladky/AP

El impacto es aún mayor en países donde el fútbol ocupa un lugar central en la cultura nacional —como Colombia— y en empresas de menor capitalización bursátil, cuyos accionistas son mayoritariamente locales y, por tanto, más influenciados por el estado de ánimo general. De hecho, la sobrerreacción bursátil se amplifica en partidos decisivos, como las eliminaciones directas, debido al llamado “fin de la ilusión”: la derrota en estas instancias elimina cualquier esperanza de clasificación y genera un shock emocional que se traslada al parqué.

La robustez metodológica del estudio residió en la utilización de controles estadísticos para descartar factores externos, como efectos estacionales o volatilidad global. Además, los investigadores analizaron los volúmenes de transacción y confirmaron que la caída de precios no se debe a una menor actividad, sino a un ajuste genuino en las valuaciones.

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