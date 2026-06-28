Petro advirtió sobre una amenaza generalizada que puede tumbar las reformas sociales: “Hay que reaccionar nacionalmente”

El presidente Gustavo Petro asguró que hay personas que quieren llevarlo a la cárcel - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El abogado Miguel Ángel del Río denunció amenazas que recibió a través de WhatsApp. De acuerdo con las capturas de pantalla que compartió en redes sociales, la persona que intentó intimidarlo le envió fotografías de cuerpos desmembrados. Por eso, solicitó la intervención de las autoridades competentes.

“Debo reportar este número de manera pública - a pesar de la crudeza de sus imágenes - enviada a mi número personal amenazandome con cortarme la cabeza y desmembrando cuerpos. Pongo en alerta a las autoridades sobre estos graves hechos (sic)”, precisó el profesional en Derecho en X.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo denunció amenazas en su contra - crédito @migueldelrioabg/X

Petro advirtió sobre una amenaza generalizada e instó a la organización popular

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la denuncia pública que hizo el jurista en la red social. Aseguró que las intimidaciones que recibió dejan en evidencia que se está generalizando una amenaza en Colombia, basada en la venganza.

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A su juicio, esa supuesta venganza estaría dirigida a él, como presidente saliente de Colombia, y al movimiento popular que ganó las elecciones en 2022 y que debutó también en los comicios de 2026, los cuales, según afirmó, tuvieron una “inmensa injerencia extranjera” en dinero, sistemas y discursos.

Así las cosas, aseguró que esa venganza que se estaría gestando podría derivar en el desmonte de reformas sociales que impulsó durante su Gobierno. Por eso, insistió en que debe existir una reacción en todo el país si un escenario así se presenta.

“A la vendetta se responde con razón cuando se expresa en la comunicación, pero fundamentalmente con la organización social, cuando pasa a los hechos. Apenas den el primer golpe a una reforma o, de la amenaza se pase al hecho, hay que reaccionar nacionalmente”, indicó.

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Gustavo Petro aseguró que la caída de las reformas puede afectar también a quienes votaron por Abelardo de la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Desde su perspectiva, es necesario que el “movimiento popular” se organice y que se lleve a cabo una “gran alianza por la vida”. La prioridad es, según precisó, defender las reformas sociales durante la nueva administración, que estará en manos del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Destacó, por ejemplo, la Reforma Laboral, el salario vital, la Reforma Agraria y la Reforma Pensional. “La reforma pensional es necesaria para garantizar el derecho a la pensión. pero además la ley pensional es la única forma de evitar la quiebra de los fondos privados, ya el cese de pagos que produjeron para garantizar las pensiones, es el reflejo de la quiebra”, explicó.

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Aseguró que el derribar esas reformas sociales significaría golpear la estructura partidista, al pueblo colombiano y a quienes ejercieron su derecho al voto en favor del progresismo. Incluso, afirmó que afectaría también a la ciudadanía que respaldó al presidente electo De la Espriella.

Con base en las amenazas que recibió el abogado Miguel Ángel del Río, el mandatario colombiano también advirtió que hay personas que buscan inmiscuirlo en procesos judiciales para que sea privado de la libertad, pese a que no hay ningún delito que se le esté endilgando formalmente.

El presidente Gustavo Petro instó a la movilización para defender las reformas sociales - crédito @petrogustavo/X

“Al actual presidente se le quiere coger preso sin un solo delito cometido. Pero esa amenaza realmente es para que la sociedad libre se asuste”, aseveró.

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Así las cosas, el jefe de Estado instó a la ciudadanía a organizarse y a planear movilizaciones masivas pero pacíficas para garantizar que las propuestas impulsadas en su administración, y que fueron aprobadas por el Congreso de la República, se mantengan a través del tiempo, sin importar el cambio de Gobierno.

“Hay que comenzar ya la coordinación regional, política y social para resistir el intento de derogar las reformas sociales. No sé trata de luchar por Petro o por Iván, se trata de luchar por la Vida y la respuesta debe ser tan masiva y pacífica que derrote la vendetta (sic)”, concluyó el presidente saliente.

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