Este jugador de Colombia lidera el interés de los aficionados: la razón detrás de su popularidad antes del partido contra Portugal

Una ilustración en acuarela muestra a los futbolistas Daniel Muñoz y Luis Díaz con los uniformes de la selección Colombia . crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés de búsqueda en torno a los jugadores de la selección Colombia durante el Mundial de Fútbol 2026 ha mostrado variaciones marcadas, con Luis Díaz y Daniel Muñoz liderando la atención digital en los días clave del torneo.

Durante los últimos 30 días, las tendencias consultadas por Infobae Colombia en Google Trends revelan que los picos de consultas más altos se registraron alrededor del 16 y el 26 de junio. En ambas fechas, el nombre de Daniel Muñoz superó a sus compañeros, mientras que Luis Díaz mantuvo una posición cercana en la preferencia de los usuarios. James Rodríguez y Gustavo Puerta completan el grupo de los jugadores más buscados, aunque con menor intensidad que los dos primeros.

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Según el análisis de las consultas, el mayor interés por Daniel Muñoz y Luis Díaz coincide con los periodos de mayor actividad de la selección en el campeonato. Esta dinámica sugiere que los desempeños o hechos vinculados a estos futbolistas generan un efecto inmediato en la curiosidad y atención del público colombiano, desplazando momentáneamente a figuras históricas como James Rodríguez.

El interés de búsqueda en torno a los jugadores de la selección Colombia durante el Mundial de Fútbol 2026 ha mostrado variaciones marcadas, con Luis Díaz y Daniel Muñoz liderando la atención digital en los días clave del torneo - crédito Google Trends

Distribución regional del interés por los jugadores

El mapa de interés por subregión, centrado en Luis Díaz, muestra que la atención se concentra en una región específica de Colombia, donde las búsquedas sobre el extremo aumentan considerablemente respecto a otras zonas del país. Guainía, Sucre, La Guajira, Cesar y Bolívar destacan por su volumen de consultas, siendo Luis Díaz el más buscado en todos estos departamentos.

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En particular, Guainía presenta el mayor predominio del interés por Díaz, mientras que en Sucre, Daniel Muñoz ocupa el segundo lugar en la preferencia digital, seguido por James Rodríguez y Gustavo Puerta. Regiones como La Guajira y Cesar replican este patrón, aunque con variaciones en la proporción de búsquedas entre los jugadores secundarios.

El mapa de interés por subregión, centrado en Luis Díaz, muestra que la atención se concentra en una región específica de Colombia, donde las búsquedas sobre el extremo aumentan considerablemente respecto a otras zonas del país - crédito Google Trends

Qué revela el análisis de consultas relacionadas

El rastreo de consultas relacionadas al nombre de Luis Díaz indica que, durante el Mundial, otros futbolistas colombianos también experimentaron aumentos significativos en las búsquedas.

Entre las consultas en ascenso destacan James Rodríguez, Gustavo Puerta, “Cucho” Hernández y Luis Suárez. Estos picos sugieren que la conversación digital sobre la selección se expande más allá de los protagonistas inmediatos, involucrando a nuevas figuras y a históricos del fútbol nacional.

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En resumen, durante el desarrollo del Mundial 2026, Daniel Muñoz y Luis Díaz han sido los jugadores de la selección Colombia que mayor interés generan en las búsquedas digitales, con una marcada concentración regional y un efecto de arrastre sobre otras figuras del equipo. El monitoreo de tendencias en Google refleja cómo el pulso informativo y el ánimo de la afición se reflejan en tiempo real en el comportamiento digital del país.

El rastreo de consultas relacionadas al nombre de Luis Díaz indica que, durante el Mundial, otros futbolistas colombianos también experimentaron aumentos significativos en las búsquedas - crédito Google Trends

Luis Díaz sigue ganando premios con el Bayern Múnich

Luis Díaz se consolidó como una de las principales figuras de la selección Colombia en el Mundial 2026, luego de su transferencia del Liverpool al Bayern Múnich por 75 millones de euros en julio de 2025.

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Durante su primera temporada en el club alemán, Díaz obtuvo tres títulos y recibió un reconocimiento adicional: su gol ante el Union Berlín, el 8 de noviembre de 2025 en la Bundesliga, fue elegido por los hinchas como el mejor de la temporada 2025/2026 del Bayern, con el 53,8% de los votos, superando a los goles de Michael Olise contra el Real Madrid y el Wolfsburgo.

El Bayern describió la jugada destacando la recuperación del balón por parte de Díaz tras un pase largo de Josip Stanišić, su maniobra para eludir al defensor Janik Haberer y la definición desde la línea de fondo contra el portero Frederik Rönnow.

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La anotación elegida fue contra el Union Berlin, en condición de visitante, en noviembre de 2025, cuando también fue elogiada por la prensa local - crédito Bayern Múnich

El club señaló que “fue un gol que puso de manifiesto tanto la mentalidad como las extraordinarias habilidades futbolísticas de Luis Díaz”. Además de este reconocimiento interno, la anotación fue distinguida por el programa Sportschau como el mejor gol de 2025.

En la antesala del partido de Colombia frente a Portugal en Miami, Díaz recibió el premio durante la concentración del equipo. El jugador expresó sobre su gol: “Cuando veo el gol, me cuesta creer que fuera yo quien lo marcara. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que marcáramos un gol; fue increíble”.

Por otra parte, Díaz busca dejar atrás la frustración por un gol anulado por fuera de juego ante República Democrática del Congo, partido en el que Colombia ganó 1-0 con tanto de Daniel Muñoz.

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