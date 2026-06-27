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El colombiano David Alonso logró Pole Position en Moto 2 en el Gran Premio de Países Bajos

El campeón de Moto3 de 2024 vuelve a dominar la clasificación, esta vez en el trazado neerlandés de Assen, con Alberto Ferrández e Izan Guevara a su lado en la primera fila de salida

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El corredor del CF Moto Aspar Team partirá en el primer puesto en el premio de Assen (Países Bajos)-crédito @MotoGP/X

El 27 de junio de 2026, el deporte colombiano entregó otra alegría: el motociclista David Alonso logró la pole en Assen, y saldrá primero en la carrera de Moto2 del domingo, una posición que refuerza su mejor momento de la temporada y le abre una nueva opción de volver a ganar tras perder hace una semana el triunfo en la última curva en Brno.

El colombiano del Aspar Team encadenó así su segunda pole consecutiva, después de la obtenida en el Gran Premio de Chequia. Además llega además con un ritmo de carrera que lo convirtió en la referencia de la clasificación en el circuito neerlandés.

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Alonso llega a Assen tras perder la victoria en la última curva de Brno

David Alonso consiguió la pole position en Assen para la décima fecha del Mundial de Moto2-crédito David W Cerny/REUTERS
David Alonso consiguió la pole position en Assen para la décima fecha del Mundial de Moto2-crédito David W Cerny/REUTERS

El tiempo que le dio la primera plaza fue de 1 minuto y más de 35 milésimas con 236 centésimas. El piloto español Alberto Ferrández quedó segundo a 171 milésimas e Izan Guevara completará la primera fila de salida.

Alonso ya había sido el más veloz en la práctica del 26 de junio de 2026, un rendimiento que le permitió avanzar de forma directa a la Q2 junto con otros 13 pilotos. En la sesión decisiva confirmó esa ventaja y se quedó con el primer cajón de la parrilla para la décima fecha del campeonato de Moto2.

El campeón del mundo de Moto3 de 2024 buscará ahora transformar esa velocidad en su primera victoria de la temporada. La semana pasada, en Brno, había partido también desde la pole, pero Iván Ortolá lo superó en la última curva de la vuelta final y lo dejó segundo.

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Aquel resultado fue su primer podio del año y el sexto de su trayectoria en la categoría intermedia, señaló la cadena. Ese antecedente vuelve especialmente relevante la carrera de Assen, donde intentará cortar una sequía que todavía deja como único triunfo en Moto2 el conseguido en Hungría en 2025.

La publicación deportiva remarcó que, por ritmo, Alonso aparece como el favorito para la carrera. Ferrández y Guevara, los dos pilotos que lo acompañarán en la primera fila, serán sus principales rivales inmediatos desde la salida.

La pelea por el campeonato deja a Manu González en la tercera fila

Izán Guevara completó la primera fila en Assen y Manuel González, líder del Mundial de Moto2, partirá octavo-crédito Stephane Mahe/REUTERS
Izán Guevara completó la primera fila en Assen y Manuel González, líder del Mundial de Moto2, partirá octavo-crédito Stephane Mahe/REUTERS

En la disputa por el título, Guevara tendrá una oportunidad de recortar puntos sobre Manu González, que no consiguió una clasificación limpia y partirá octavo. El líder del Mundial quedó a menos de tres décimas del mejor registro, pero esa diferencia no le alcanzó para evitar la tercera fila.

Justo delante de él saldrá su compañero en IntactGP, Senna Agius, otro de los candidatos de la jornada. El australiano sufrió un gran susto en su vuelta rápida, logró salvar la caída y terminó también relegado a esa misma zona de la parrilla.

La segunda fila reunirá a otros nombres con peso en la categoría. Dani Muñoz arrancará cuarto, Dani Holgado, compañero de Alonso en Aspar, fue quinto, y Celestino Vietti cerró el grupo en la sexta posición después de superar la Q1.

La clasificación tuvo además un momento de tensión en esa primera tanda previa. La sesión se detuvo de forma abrupta por una fuerte caída de Jorge Navarro, que pudo retirarse por su propio pie, aunque su moto del equipo Speed Up quedó destruida y obligó a los comisarios a limpiar la pista.

Así quedó la clasificación general de resultados

David Alonso suma su primer podio de la temporada en Moto2 y mantiene como único triunfo en la categoría el de Hungría 2025-crédito David W Cerny/REUTERS
David Alonso suma su primer podio de la temporada en Moto2 y mantiene como único triunfo en la categoría el de Hungría 2025-crédito David W Cerny/REUTERS

Es importante recordar que el premio que se disputará en Assen se llevará a cabo el 28 de junio de 2026, a partir de las 7:00 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en Espn, Disney Plus Premium, y la aplicación de Moto GP Video Pass.

  1. David Alonso (Colombia - CF Moto Aspar Team): 1 minuto, 35 segundos y 236 milésimas
  2. Alberto Fernández (España - Blu Cru Pramac Yamaha): a 171 milésimas
  3. Izan Guevara (España - Blu Cru Pramac Yamaha): a 190 milésimas
  4. Daniel Muñoz (España - Italtrans Racing Team): a 193 milésimas
  5. Daniel Holgado (España - CF Moto Aspar Team): a 209 milésimas
  6. Celestino Vietti (Italia - SpeedRS Team): a 256 segundos
  7. Senna Agius (Australia - Liqui Moly Dynavolt Intact): a 261 segundos
  8. Manuel González (España - Liqui Molty Dynavolt Intact): 295 segundos
  9. Álex Escrig (España - Klint Racing Team): a 335 milésimas
  10. Joe Roberts (Estados Unidos - Only Fans American Racing): a 382 milésimas

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