Colombia

La minería ilegal de carbón causa daños ambientales y deja 17 suspensiones en Ubaté: así operaban

Funcionarios documentaron operativos activos sin autorización, vertidos que ponen en riesgo ecosistemas y nuevas acciones coordinadas entre entes para contener el deterioro

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Las acciones militares se ampararon en el Decreto 1035 de 2024, que autoriza la intervención de equipos usados en explotación ilícita de recursos - crédito Armada
La autoridad ambiental halló explotaciones de carbón en operación sin permisos ni habilitación administrativa en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa, con impactos en quebradas, suelos y flora, además de riesgos laborales - crédito Armada

La minería ilegal de carbón en la provincia de Ubaté dejó más de 17 medidas preventivas de suspensión y procesos sancionatorios ambientales, después de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) detectó explotaciones activas sin título minero y sin licencia ambiental en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa.

Según el diario El Tiempo, las inspecciones también registraron daños sobre el suelo, el agua y la flora, además de riesgos para los trabajadores y se documentaron vertimientos, descargas de aguas residuales mineras y afectaciones en quebradas, suelos, vegetación y áreas de especial importancia ambiental.

Las acciones se concentraron en los últimos días en la provincia de Ubaté. La CAR también verificó desacato a suspensiones que ya habían impuesto autoridades municipales y nacionales.

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En varios casos, la autoridad ambiental encontró que los responsables habían retirado de forma ilegal los sellos de suspensión.

La CAR Cundinamarca descubrió la explotación con maquinaria pesada sin título minero y con una licencia ambiental vencida desde 2003 - crédito @Alfred_Balle/X
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca concentró operativos recientes en la provincia de Ubaté y reportó actividad extractiva con vertimientos y descargas, afectaciones a la vegetación y peligros para quienes laboraban en los frentes - crédito @Alfred_Balle/X

Durante algunos operativos, trabajadores intentaron entregar información falsa a los funcionarios.

La infraestructura y la producción detectadas

La infraestructura y la producción de las explotaciones ilegales Las visitas técnicas en Cucunubá, en especial en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, hallaron minas de carbón en plena operación. Algunas ya tenían antecedentes de suspensión y clausura por accidentes mineros fatales y daños ambientales.

La infraestructura detectada incluía bocaminas, compresores industriales, subestaciones eléctricas, patios de acopio, sistemas de descargue, talleres y áreas de almacenamiento de carbón y material estéril. Esa dotación mostraba una operación activa, no frentes aislados o abandonados.

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Los equipos también encontraron toneladas de carbón listas para su comercialización. En varios puntos, la producción estimada llegaba a 900 toneladas mensuales.

Los daños sobre el agua, el suelo y la vegetación

Las inspecciones atribuyeron a esas explotaciones vertimientos incontrolados de material estéril y residuos de carbón sobre el suelo natural.

Minería ilegal en Colombia
Las visitas técnicas hallaron infraestructura instalada como bocaminas, compresores, subestaciones, patios de acopio y talleres, junto con material listo para comercialización, lo que evidenció operaciones en marcha y no frentes abandonados - crédito Visuales IA

También registraron el sepultamiento de la cobertura vegetal, los potreros y el bosque nativo.

La CAR documentó el arrastre de sedimentos hacia quebradas y otras fuentes hídricas. A eso se sumó la descarga directa de aguas residuales mineras sin tratamiento sobre cuerpos de agua.

Los funcionarios, además, observaron contaminación del suelo por hidrocarburos, aceites y combustibles. Según el medio citado, hubo intervención de rondas hídricas, zonas de protección ambiental y alteraciones del terreno con riesgo de deslizamientos por manejo inadecuado de botaderos.

Los hallazgos en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa

Los hallazgos en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa Uno de los casos apareció en la vereda Gachaneca, en Lenguazaque, donde la explotación ilegal avanzaba dentro del área protegida del páramo de Rabanal y Río Bogotá.

Allí, la CAR evidenció extracción y procesamiento de carbón sin permisos ambientales ni título minero, además de vertimientos de aguas de mina directamente sobre el suelo.

En la vereda Espinal Carrizal, también en Lenguazaque, la autoridad inspeccionó seis bocaminas activas. En ese punto encontró vertimientos directos de aguas residuales mineras, disposición inadecuada de material estéril y almacenamiento de carbón a cielo abierto sin medidas de manejo ambiental.

Los operativos también llegaron a Sutatausa, municipio donde este año han ocurrido al menos 3 emergencias mineras fatales. En la vereda Peñas de Boquerón, la CAR inspeccionó una explotación ilegal tras una de esas emergencias, que causó la muerte de un trabajador.

Durante los operativos, las autoridades destruyeron de forma controlada maquinaria pesada y 12.000 galones de ACPM usados para minería ilegal - crédito prensa Armada de Colombia
En la vereda Espinal Carrizal se encontraron frentes en funcionamiento con aguas residuales descargadas de forma directa, acopio de carbón a cielo abierto y manejo deficiente de sobrantes, según el balance de la inspección - crédito prensa Armada de Colombia

En ese lugar había cerca de 15 trabajadores y unas 30 toneladas de mineral listas para transporte. La inspección detectó descargas directas de aguas residuales mineras y riesgo de inestabilidad del terreno por infiltración de aguas contaminadas en botaderos de estériles.

Las sanciones y los próximos operativos

Tras los hallazgos, la corporación impuso suspensiones inmediatas, instaló sellos de cierre y abrió procesos administrativos sancionatorios ambientales contra los responsables. Julio César Sierra León, director de la CAR seccional Ubaté, anunció nuevos operativos de seguimiento y control junto con alcaldías municipales, la Agencia Nacional de Minería y otras entidades.

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