Sebastián Montoya rozó su primera victoria en la sprint de Fórmula 2 en Austria, pero fue superado en la última vuelta y terminó segundo

Montoya tomó el liderato de la carrera en la octava vuelta tras adelantar a Bennett y se mantuvo al frente hasta el último giro - crédito Prema Racing

Sebastián Montoya estuvo a escasos kilómetros de conseguir la que habría sido su primera victoria en la Fórmula 2. El colombiano lideró gran parte de la carrera sprint del Gran Premio de Austria, disputada este sábado en el Red Bull Ring, pero el británico John Bennett aprovechó el desgaste de neumáticos del piloto de Prema Racing para ejecutar el adelantamiento decisivo en la última vuelta y quedarse con el triunfo.

Pese a perder la posición sobre el cierre, Montoya firmó una de sus actuaciones más sólidas desde su llegada a la categoría. El segundo puesto representa su primer podio de la temporada 2026 y el cuarto de su trayectoria en la F2, además de confirmar la mejoría mostrada por Prema durante las últimas citas del campeonato.

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La prueba, pactada a 28 vueltas, comenzó con Bennett defendiendo la pole invertida y manteniendo el liderato en la salida, mientras Montoya se instalaba inmediatamente en posición de ataque. Sin embargo, el desarrollo de la carrera cambió apenas en la primera vuelta tras un incidente múltiple en la curva tres.

John Bennett superó a Sebastián Montoya en la última vuelta y le arrebató al colombiano la que habría sido su primera victoria en la Fórmula 2 - crédito Formula 2

Una maniobra de Joshua Dürksen desencadenó un choque que dejó fuera de competencia a Enzo Fittipaldi, Oliver Goethe y Tasanapol Inthraphuvasak, obligando a la dirección de carrera a desplegar el coche de seguridad. El neutralizado compactó nuevamente al pelotón y abrió una nueva fase estratégica para los aspirantes al podio.

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En la resalida, Bennett conservó inicialmente la punta, pero Montoya mostró un ritmo superior. El colombiano presionó de forma constante hasta concretar el adelantamiento por el liderato en la octava vuelta, una maniobra que le permitió controlar la carrera durante buena parte del sprint.

A partir de ese momento, el piloto de Prema administró el ritmo al frente de un grupo perseguidor integrado por Bennett, Rafael Villagómez y Rafael Câmara. Las diferencias entre los cuatro primeros se mantuvieron dentro de un estrecho margen, reflejando la alta degradación y la dificultad para escapar en el trazado austríaco.

Mientras la lucha por la victoria se mantenía abierta, el argentino Nicolás Varrone protagonizaba una de las remontadas del día al escalar desde la posición 22 hasta la duodécima plaza. Por su parte, el mexicano Noel León, autor de la pole para la carrera principal del domingo, no logró ingresar a la zona de puntos y concluyó décimo.

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La fase decisiva del sprint llegó tras el abandono de Colton Herta por problemas mecánicos, situación que obligó a activar un coche de seguridad virtual. Aunque Montoya conservó el liderato tras la reanudación, el desgaste de los neumáticos comenzó a condicionar su rendimiento en los últimos giros.

El británico John Bennett consiguió su primera victoria en la Fórmula 2, escoltado por Sebastián Montoya y el mexicano Rafael Villagómez - crédito Formula 2

Bennett aprovechó la pérdida progresiva de ritmo del colombiano para mantenerse dentro de la ventana de DRS y preparar el ataque final. En la última vuelta, el británico ejecutó la maniobra definitiva para arrebatarle la victoria a Montoya y asegurar su primer triunfo en la Fórmula 2.

El colombiano cruzó la meta en la segunda posición, a 1,4 segundos del vencedor, mientras Villagómez completó el podio a solo dos décimas, asegurando además un destacado doble podio latinoamericano en Spielberg.

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Detrás de los tres primeros finalizaron Alex Dunne, Gabriele Minì, Rafael Câmara, Roman Bilinski y Kush Maini, completando las posiciones con derecho a puntos. Câmara, además, registró la vuelta rápida de la carrera.

Más allá de la frustración por haber visto escapar la victoria en la última vuelta, el resultado deja señales alentadoras para Montoya y Prema Racing de cara a la carrera principal de este domingo.

Sebastián Montoya ascendió al undécimo lugar del campeonato de Fórmula 2 con 28 puntos tras su podio en la sprint de Austria - crédito Prema Racing

El colombiano exhibió un ritmo competitivo, lideró buena parte del sprint y volvió a mostrarse como un contendiente real por los puestos de vanguardia en la Fórmula 2. La actividad en el Red Bull Ring continuará este domingo con la carrera principal, pactada a 40 vueltas y prevista para las 3:00 a. m., hora de Colombia.

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Pese a quedarse a las puertas de la victoria, el resultado le permitió a Montoya sumar ocho puntos importantes en el campeonato y ascender hasta la undécima posición de la clasificación general con 28 unidades. El colombiano continúa recortando distancia con el grupo de punta y se ubica a solo dos puntos del japonés Ritomo Miyata, décimo con 30, en una tabla liderada por el italiano Gabriele Minì con 90 unidades.