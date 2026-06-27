Colombia

María Fernanda Cabal criticó a joven de izquierda por lanzar pullas a Abelardo de la Espriella: “Debería estar estudiando”

La exsenadora del Centro Democrático respondió a quienes promueven protestas, recordando la importancia de cumplir obligaciones y de no vulnerar derechos ajenos

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Sectores de izquierda anuncian protestas ante la llegada de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

La elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia para el período 2026-2030 ha generado una respuesta inmediata desde sectores de izquierda, que anticipan acciones en las calles durante el nuevo mandato.

En un mensaje dirigido a simpatizantes, una joven de izquierda expresó: “Lo que se viene, camaradas, es calle. Así que compren zapatos porque va a tocarle hasta el suelo”. Este llamado planteó un escenario de movilización constante frente a la administración entrante.

La joven definió como tarea principal de su sector “hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”, subrayando la intención de sostener una presencia activa en el espacio público.

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Decirle a la derecha: “Pues que sí, hijueputa, somos una plaga”“, afirmó el dirigente juvenil, que insistió en la necesidad de mantener la presión: ”Y somos una hijueputa plaga que le va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles: “Ni mierda, aquí estamos”. El mensaje concluyó con una promesa: “Y no nos vamos a mover un solo paso, camaradas”.

María Fernanda Cabal respondió a convocatorias de protesta, advirtió sobre límites legales - crédito Colprensa
María Fernanda Cabal respondió a convocatorias de protesta, advirtió sobre límites legales - crédito Colprensa

La reacción política no tardó en llegar. María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático, cuestionó el enfoque de quienes anuncian jornadas de protesta. “A estos que creen que solo existen derechos hay que recordarles que tienen obligaciones”, sostuvo Cabal.

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Para la exdirigente, las acciones anunciadas exceden los límites de la protesta legítima. “Bloquear carreteras, atacar la policía, violar los derechos de los demás ciudadanos no es protesta social”, puntualizó. En un mensaje dirigido al joven, agregó: “¡Debería estar estudiando!”.

El inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella se produce en un clima marcado por la polarización.

María Fernanda Cabal rechazó bloqueos y ataques en manifestaciones - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal rechazó bloqueos y ataques en manifestaciones - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, la exsenadora del Centro Democrático Paola Holguín expresó críticas hacia sectores políticos opuestos, señalando la falta de propuestas para el desarrollo nacional.

Miren, escuchen y analicen… su agenda nunca ha sido construir, su desvelo no es mejorar las condiciones de nuestro país y nuestros compatriotas“, manifestó la legisladora, reafirmando su postura bajo la consigna #FirmesPorLaPatria.

Paola Holguín afirmó que sectores rivales no buscan mejorar la situación nacional - crédito @PaolaHolguin/X
Paola Holguín afirmó que sectores rivales no buscan mejorar la situación nacional - crédito @PaolaHolguin/X

Por último, Juan José Lafaurie, hijo de la exsenadora María Fernanda Cabal, también intervino en el debate, refiriéndose en términos contundentes a los adversarios de su sector. “La plaga simplemente se erradica”, escribió, sumando así un tono directo a la discusión pública.

Juan José Lafaurie respondió con contundencia a adversarios políticos - crédito @LafaurieCabal/X
Juan José Lafaurie respondió con contundencia a adversarios políticos - crédito @LafaurieCabal/X

Iván Cepeda defiende su liderazgo para hacerle oposición a Abelardo de la Espriella

El senador Iván Cepeda se pronunció sobre las campañas en su contra tras los recientes resultados electorales en los que quedó en segundo lugar, defendiendo su liderazgo dentro de la oposición y el Pacto Histórico.

Cepeda afirmó: “Como era de esperarse, debido al gran resultado electoral, en los últimos días se han desatado múltiples campañas en mi contra y en contra de mis colaboradoras y colaboradores”.

El dirigente y excandidato presidencial recordó que el pasado 21 de junio, como aspirante del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, logró más de 12,7 millones de votos, el registro más alto obtenido por el progresismo en Colombia.

“Esa es la expresión ciudadana de apoyo a nuestro proyecto político, a la gestión del presidente Petro y a nuestro programa”, expresó, agradeciendo a la ciudadanía.

Iván Cepeda destacó apoyo ciudadano y compromiso con el progresismo - crédito Sergio Acero/REUTERS
Iván Cepeda destacó apoyo ciudadano y compromiso con el progresismo - crédito Sergio Acero/REUTERS

Cepeda destacó que su candidatura respondió a un mandato recibido de organizaciones de víctimas, como las madres afectadas por los ‘falsos positivos’ y las desapariciones forzadas en Medellín. Según el legislador, su campaña se apartó de los esquemas tradicionales, priorizó la austeridad y apostó por la confianza en la dignidad popular.

El senador subrayó su trayectoria dedicada a la defensa de los derechos humanos y la equidad social, así como su acompañamiento a comunidades vulnerables.

He derrotado a reconocidas figuras de la extrema derecha colombiana”, aseguró. Reiteró que el presidente Gustavo Petro es el máximo líder del progresismo y que su papel en la oposición se fundamenta en la legitimidad de su historia pública.

Cepeda anunció que continuará defendiendo el legado progresista y las reformas sociales, impulsando el trabajo de las coaliciones que encabeza y manteniendo una oposición firme frente a la extrema derecha.

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