‘El Pibe’ Valderrama se refirió a lo que será el partido entre la selección Colombia vs. Portugal: “Equipo que gana no se toca”

El exfutbolista Carlos 'El Pibe' Valderrama habla del partido entre la selección colombiana y Portugal, con la figura del Cristiano Ronaldo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos “El Pibe” Valderrama fijó una postura antes del cruce entre la selección Colombia y Portugal, que cerrará el grupo K del Mundial 2026 y esta programado para el 27 de junio de 2026: no tocar el once titular, sostener el nivel del segundo partido y salir a imponer condiciones desde el primer minuto ante uno de los favoritos.

El excapitán colombiano habló con medios nacionales e internacionales y sostuvo que el equipo “está jugando bien”. Su idea la resumió con una frase que repitió varias veces: “Equipo que gana no se cambia”.

Valderrama explicó que, en el segundo encuentro, ante la República Democrática del Congo, Colombia jugó muy bien, pero se topó con un arquero que respondió. A partir de esa lectura, planteó que la clave frente a Portugal no pasa por modificar la estructura, sino por mantener el ritmo mostrado en esa presentación.

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También descartó un planteo basado en el temor al poder individual del rival. Consultado por Cristiano Ronaldo y otras figuras portuguesas, respondió: “Monstruo con monstruo. Ellos tienen monstruo, nosotros también tenemos”. Luego añadió que no hay lugar para el miedo, aunque sí para el respeto.

Néstor Lorenzo quiere asegurar el primer puesto del grupo K en el Mundial de Norteamérica 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Equipo que gana no se cambia”: la postura sobre el once

La insistencia de Valderrama sobre la alineación se sostuvo durante toda la charla. Ante preguntas sobre la titularidad de James Rodríguez y sobre si en ataque debía jugar Córdoba o Luis Javier Suárez, volvió a la misma línea: “Yo soy del antiguo. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar equipo si el equipo está ganando y está jugando bien?”.

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En su análisis, resultado y forma fueron de la mano. Dijo que los dos partidos le gustaron, pero marcó una diferencia a favor del segundo: “Si jugamos como el segundo partido, mejor. El segundo partido jugamos muy bien. Entonces, hay que mantener ese ritmo”.

La mención al arquero rival completó su diagnóstico: para Valderrama, la producción ofensiva ya mostró señales suficientes y el principal obstáculo estuvo en la respuesta del guardameta, no en una carencia estructural del equipo.

Ante preguntas sobre la titularidad de James Rodríguez, "El Pibe" Valderrama respondió: “Yo soy del antiguo. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar equipo si el equipo está ganando y está jugando bien?” - crédito Eloisa Sánchez/Reuters

Cristiano Ronaldo y Portugal: “Respeto”, no miedo

Consultado por Cristiano Ronaldo, Valderrama rechazó que Colombia deba afrontar el partido desde la inferioridad. “No, miedo, no. No le vamos a tener miedo, le tenemos respeto, como siempre”.

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En esa misma respuesta valoró la vigencia del delantero portugués: “Cristiano todavía no está acabado. Al contrario, ese es un ejemplo”, dijo, en contra de las lecturas que lo daban por terminado futbolísticamente.

Cuando le pidieron un mensaje más táctico para enfrentar a un candidato al título, sintetizó su consigna: “Hay que poner condiciones desde el primer minuto”. También reconoció que Portugal “es uno de los favoritos”, pero añadió: “Nosotros somos favoritos también”.

Valderrama cerró su pronóstico sin matices: “Vamos a ganar”.

Un retrato muestra a James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en primer plano, con un fondo minimalista que sugiere las gradas de un estadio de fútbol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Soy un aficionado más”: su vínculo actual con la selección

Fuera del análisis futbolístico, Valderrama contó cómo vive hoy los partidos del equipo nacional. “Yo soy un aficionado más. Ya me acostumbré a eso, ya después de tanto tiempo. Vengo a hacer fuerza, pero siempre positivo, que la selección va a ganar y va a jugar bien”.

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También describió su ritual cuando juega Colombia: “Siempre con la camiseta”, dijo, y agregó que, incluso cuando le sugieren ir de corbata, elige vestir la casaca de la selección.

En otro tramo, le envió un mensaje a Luis Díaz: “Que siga jugando así, que lo estamos viendo”. Al recordar su etapa como mundialista, mencionó a Bernardo Redín, Coroncoro Perea y René Higuita, y señaló que lo que más extraña de aquellos años no es el juego en sí mismo, sino “el ambiente en el camerino”.