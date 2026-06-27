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Exasistente técnico de la Selección Colombia recordó su paso por la Tricolor y elogió a James Rodríguez: “Top 5 del mundo”

Oceano da Cruz aseguró desde Lisboa que el seleccionado de Néstor Lorenzo se acerca al nivel europeo y ya cumplió el primer objetivo tras clasificar a la siguiente ronda

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El exasistente de Carlos Queiroz consideró que Portugal debe presionar alto e imponer intensidad para no darle tiempo ni espacio a Colombia-crédito @oceanocruz/Instagram
El exasistente de Carlos Queiroz consideró que Portugal debe presionar alto e imponer intensidad para no darle tiempo ni espacio a Colombia-crédito @oceanocruz/Instagram

El exasistente de Carlos Queiroz en la selección Colombia, Oceano Cruz, sostuvo que aquel cuerpo técnico pudo “haber hecho historia” si superaba la crisis que provocaron las derrotas por 0-3 ante Uruguay y 6-1 contra Ecuador en la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, y ahora ve a la selección colombiana cerca del nivel europeo antes del duelo de este sábado contra Portugal en la Copa del Mundo de 2026.

En una entrevista exclusiva con el periodista Pablo Romero de El Tiempo, el entrenador portugués recordó que su ciclo en la selección se cerró después de esos dos resultados, a los que definió como determinantes para la salida del cuerpo técnico.

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También señaló que Colombia ya cumplió un primer objetivo en el torneo actual: avanzar de fase, aunque advirtió que terminar primera le daría “un camino con menos piedras”.

Oceano cree que Portugal debe presionar alto para no darle tiempo a Colombia

Oceano Cruz afirmó que el cuerpo técnico de Carlos Queiroz en Colombia pudo haber hecho historia antes de las derrotas ante Uruguay y Ecuador en la eliminatoria al Mundial 2022-crédito @oceanocruz/Instagram
Oceano Cruz afirmó que el cuerpo técnico de Carlos Queiroz en Colombia pudo haber hecho historia antes de las derrotas ante Uruguay y Ecuador en la eliminatoria al Mundial 2022-crédito @oceanocruz/Instagram

Desde Lisboa, donde siguió el Mundial tras cerrar su etapa como técnico de la Sub-20 de Portugal, Oceano repasó su paso por la selección colombiana entre 2019 y 2020 y analizó el cruce entre ambos equipos. En su recorrido reciente, dijo, viene de ganar el torneo Maurice Revello, el antiguo Esperanzas de Toulon, y por estos días tiene tiempo para ver el campeonato.

Sobre el partido, consideró que Portugal no empezó bien por el empate contra RD Congo, un resultado que desató críticas en su país. Aun así, defendió la evolución del equipo y afirmó que llega “de menos a más”, una progresión que juzga ideal para encarar el Mundial.

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Oceano señaló que la principal fortaleza de la selección colombiana está en que sus futbolistas saben qué hacer en la cancha y mencionó a James Rodríguez y Luis Díaz entre sus referentes-crédito Annegret Hilse/REUTERS
Oceano señaló que la principal fortaleza de la selección colombiana está en que sus futbolistas saben qué hacer en la cancha y mencionó a James Rodríguez y Luis Díaz entre sus referentes-crédito Annegret Hilse/REUTERS

Para el excolaborador de Queiroz, la principal fortaleza de Colombia está en que sus futbolistas “saben lo que tienen que hacer en la cancha”. Mencionó entre ellos a Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Díaz, varios de ellos dirigidos por su cuerpo técnico durante la etapa en la federación. Su diagnóstico del partido fue directo:

“Portugal si quiere ganar tiene que poner una intensidad muy fuerte durante todo el partido”. Añadió que si el equipo portugués concede tiempo y espacio, tendrá “muchas dificultades” frente a los jugadores colombianos.

Oceano también planteó cuál podría ser la principal duda táctica de Néstor Lorenzo. Según explicó al diario, el seleccionador colombiano podría verse tentado a reforzar el mediocampo con Richard Ríos, junto a Puerta y Lerma, incluso a costa de sacar a Jhon Arias.

Al referirse al presente de los colombianos en la liga portuguesa, destacó a Luis Suárez como “la gran revelación de la temporada” por su producción goleadora y por haber disputado casi todos los partidos del Sporting. De Ríos, remarcó su despliegue físico y su versatilidad: “puede jugar de seis, puede jugar de ocho, puede jugar de diez”.

Luis Díaz y James Rodríguez, las piezas que más preocupan a Portugal

Oceano destacó a Luis Díaz como el jugador más peligroso de Colombia y afirmó que James Rodríguez puede definir un partido con poco tiempo y poco espacio-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Oceano destacó a Luis Díaz como el jugador más peligroso de Colombia y afirmó que James Rodríguez puede definir un partido con poco tiempo y poco espacio-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Oceano reservó elogios especialmente altos para Luis Díaz, a quien recordó desde su etapa en Junior. Contó que, junto con Queiroz, lo identificaron entonces como un jugador que debía llegar a la selección, y afirmó que su primer llamado se produjo con ellos.

“En este momento, es uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo sobre el extremo, definiéndolo como el futbolista más peligroso de Colombia. También destacó su última temporada en el Bayern de Múnich.

Sobre James Rodríguez, su análisis separó las condiciones técnicas del aspecto físico, y observó que su rendimiento atlético actual no es el mejor y que necesita partidos para tomar forma.

“James con la pelota en los pies está en los top cinco del mundo. Es fantástico. Yo creo que lo que pasa con James es que su desempeño físico actualmente no está siendo el mejor. Y James es un jugador distinto de los demás, gana forma jugando partidos. Yo creo que James en este Mundial va de menos a más. Es un jugador con el que hay que tener mucho cuidado porque necesita de poco tiempo y poco espacio para definir un partido."

Pese a eso, avisó que en este Mundial puede crecer con el correr de los encuentros. “Necesita de poco tiempo y poco espacio para definir un partido”, afirmó.

Sobre Portugal, Oceano remarcó que Cristiano Ronaldo sigue siendo clave a los 41 años y elogió a Bruno Fernandes, Diogo Costa y Bernardo Silva de cara al Mundial 2026-crédito Amanda Perobelli/REUTERS
Sobre Portugal, Oceano remarcó que Cristiano Ronaldo sigue siendo clave a los 41 años y elogió a Bruno Fernandes, Diogo Costa y Bernardo Silva de cara al Mundial 2026-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

En el frente portugués, sostuvo que Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, sigue siendo una pieza clave. Explicó que el delantero carga con la exigencia de haber acostumbrado al público a una vara de excelencia excepcional y resumió esa idea con una frase:

“Tiene un «problema»: acostumbró a todo el mundo a su excelencia, por su capacidad técnica, su forma de trabajar, como encara la profesión. Es un ejemplo por todo lo que ha hecho y porque continúa haciendo por la selección portuguesa. Pero la verdad es que nosotros los portugueses estamos malacostumbrados"

Y añadió que la calidad de la leyenda del Real Madrid por la edad es muy importante en la influencia del equipo portugués, aunque reconoció el liderazgo del jugador del Al-Nassr:

“Siempre estamos mirando a Cristiano diferente a cómo miramos a otros jugadores. A Cristiano lo miramos de la excelencia para arriba. Y la verdad es que no comparamos a Cristiano con los otros jugadores, comparamos Cristiano con Cristiano. Y es una comparación difícil, a los 41 años es difícil mantener la forma que tenías a los 20, 25 o a los 30 años. Pero Cristiano sigue siendo una pieza clave y muy importante para la selección portuguesa y lo vamos a ver en los próximos partidos”.

El exasistente de Queiroz atribuyó la salida en Colombia a una decisión dirigencial

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra contra Ghana - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, EEUU - 23 de junio de 2026. El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, reacciona. REUTERS/Peter Cziborra
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra contra Ghana - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, EEUU - 23 de junio de 2026. El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, reacciona. REUTERS/Peter Cziborra

Al volver sobre su salida de la selección, Oceano aseguró que los futbolistas respaldaron siempre al cuerpo técnico.

“Sí, los jugadores siempre han estado con nosotros. Yo creo que sí, la verdad es que ha sido una decisión difícil para el presidente, pero teníamos el respaldo de los jugadores. Yo creo que ellos creían en el trabajo que estaban haciendo. Había algunos jugadores que no estaban en su mejor forma física, como James, pero él seguía siendo un jugador importante para nosotros. Y la verdad es que los jugadores siempre nos han respaldado y siempre han creído en el trabajo que estábamos haciendo".

Así va el grupo K del Mundial 2026

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