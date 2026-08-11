Aeropuerto de Cali opera con normalidad tras recuperar energía después del sismo

- crédito ANI

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El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a Cali, retomó su operación normal después de superar las fallas eléctricas asociadas al sismo registrado este 10 de agosto de 2026. La Aeronáutica Civil confirmó que la terminal funciona nuevamente tras la “recuperación total del fluido eléctrico”.

La información fue entregada mediante un comunicado oficial fechado en Santiago de Cali, en el que la entidad señaló que el aeropuerto “opera con normalidad” luego de que se superaran las afectaciones que se presentaron durante la jornada.

La autoridad aeronáutica explicó que las intermitencias y daños en el sistema principal de suministro eléctrico obligaron a activar verificaciones técnicas antes de restablecer plenamente la operación. Según la Aerocivil, los equipos técnicos y las autoridades competentes concluyeron las labores de revisión de los sistemas, paso necesario para garantizar condiciones de seguridad en la terminal.

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Aerocivil confirma que el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali recuperó su operación normal, tras restablecer el servicio eléctrico y superar las afectaciones del sismo (Aerocivil)

Aerocivil confirmó revisión de sistemas

La normalización del aeropuerto se dio después de revisar el estado de la infraestructura afectada y de verificar que existían condiciones para reactivar los itinerarios. La Aerocivil indicó que el proceso permitió avanzar en la recuperación operacional del Alfonso Bonilla Aragón, una terminal clave para la conectividad aérea del suroccidente colombiano.

En su comunicado, la entidad señaló que los trabajos buscaron garantizar las “condiciones óptimas de seguridad” necesarias para retomar los vuelos. Esa verificación fue determinante debido a que la operación aérea requiere estabilidad en los sistemas eléctricos, comunicación aeroportuaria, atención a pasajeros y coordinación con aerolíneas.

Aunque la terminal ya funciona con normalidad, la contingencia generó impactos en la programación de vuelos. La Aerocivil reconoció que algunas aerolíneas tuvieron que cancelar o reprogramar itinerarios debido a las intermitencias registradas antes de que se restableciera por completo el servicio eléctrico.

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Por esa razón, la entidad pidió a los pasajeros no desplazarse sin confirmar primero el estado de sus vuelos. La recomendación aplica tanto para quienes salen desde Cali como para quienes tienen conexiones o llegadas previstas al Alfonso Bonilla Aragón.

Pasajeros deben consultar con aerolíneas

La Aeronáutica Civil invitó a los usuarios a mantenerse en contacto directo con sus respectivas aerolíneas para conocer cambios, reprogramaciones o alternativas disponibles frente a los ajustes operacionales. En el comunicado, la entidad pidió “verificar el estado actual” de los itinerarios antes de acudir a la terminal.

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - crédito Aerocali/Facebook

La autoridad aeronáutica también aseguró que mantiene disposición para acompañar a usuarios, aerolíneas y operadores dentro del ámbito de sus competencias. El objetivo, según indicó, es facilitar la recuperación progresiva de la programación aérea después de las afectaciones generadas por el sismo y las fallas en el suministro eléctrico.

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La Aerocivil agregó que seguirá monitoreando la situación y que entregará nuevas actualizaciones por sus canales oficiales si se presentan cambios en la operación aeroportuaria. Por ahora, el mensaje central es que el aeropuerto ya presta servicio bajo condiciones normales, aunque algunos vuelos podrían mantener modificaciones por decisiones de cada aerolínea.

La recomendación para los viajeros es revisar aplicaciones, páginas web, líneas de atención y mensajes oficiales de las compañías aéreas antes de llegar al aeropuerto. Esto permitirá evitar congestiones, tiempos de espera innecesarios o desplazamientos sin información actualizada.

Con la recuperación del servicio eléctrico y la revisión técnica terminada, el Alfonso Bonilla Aragón vuelve a la normalidad operativa después de una jornada de contingencia. La Aerocivil insistió en que continuará atenta a la evolución de la situación para garantizar seguridad, coordinación y claridad a los pasajeros afectados.

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