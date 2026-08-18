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Así es como los trabajadores de Colombia pueden retirar las cesantías para arreglar su vivienda si sufrió daños con el terremoto

Los empleados que busquen acceder a recursos para arreglos en su hogar luego del terremoto deben presentar la solicitud y cumplir con exigencias reglamentarias ante su fondo de cesantías

Las cesantías deben ser consignadas por el empleados a los trabajadores antes del 14 de febrero de cada año - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Las cesantías deben ser consignadas por el empleados a los trabajadores antes del 14 de febrero de cada año - crédito Leonardo Muñoz/EFE
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El retiro parcial de cesantías es una de las opciones que tienen los trabajadores afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia para reparar o mejorar su vivienda, dentro de un mecanismo ya previsto por la ley y recordado por la Circular 0096 de 2026 del Minsiterio del Trabajo.

Con normalidad, un trabajador puede usar sus cesantías para reparar su casa si presenta la solicitud ante su fondo de cesantías, acredita con soportes que el dinero se destinará a vivienda y cumple los requisitos legales. La medida permite el retiro parcial para adquisición, construcción, reparación o mejoramiento, pero no autoriza usar esos recursos para cualquier gasto derivado de la emergencia.

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Ahora, la Circular 0096 de 2026 del Ministerio del Trabajo reúne 16 orientaciones dirigidas a trabajadores, empleadores y administradoras de riesgos laborales (ARL). Su propósito es proteger el empleo y facilitar soluciones a quienes sufrieron afectaciones por el sismo de magnitud 7,4 registrado.

El documento recuerda además lo previsto en el artículo 256 del Código Sustantivo del Trabajo. La norma permite solicitar el pago parcial del auxilio de cesantía para adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a la vivienda del trabajador, siempre sujeto a requisitos legales y reglamentarios.

Cali concentró la mayor cantidad de fallecidos entre las capitales y registró viviendas, vías, estaciones de policía y estructuras colapsadas - crédito @alejoeder/X
El terremoto del 10 de agosto dejó 29.554 viviendas completamente destruidas, según la Ungrd - crédito @alejoeder/X

Como se recordará, las cesantías son una prestación social que funciona como un ahorro anual equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Es decir, si gana un salario mínimo al mes, que en la actualidad son $2.000.000, la consignación será ese mismo valor. Ese dinero se consigna en un fondo administrado por entidades autorizadas y permanece allí hasta que el trabajador lo retire por alguna de las causales permitidas.

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El impacto del sismo alcanzó regiones como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. El Gobierno de Abelardo de la Espriella estimó en $30 billones y el costo de la reconstrucción, una etapa que el presidente calificó de “dura”.

Qué requisitos debe cumplir para retirar las cesantías

Para acceder a esos recursos, el trabajador debe:

  • Radicar la petición ante su fondo de cesantías.
  • Presentar los documentos que acrediten que el dinero se destinará efectivamente a la vivienda.

La circular señala que esta posibilidad está sujeta al “cumplimiento de los requisitos legales”. También indica que los empleadores deben mantener la verificación de los soportes exigidos para autorizar el retiro.

Se aclara que:

  • El dinero no lo entrega directamente el empleador.
  • Después de recibir la solicitud, el fondo de cesantías estudia el caso.
  • Si necesita otros documentos, debe informarlo al trabajador para que los complete.

Para las zonas afectadas, el Ministerio del Trabajo indicó que, cuando las obras de reparación, adecuación o mejoramiento de una vivienda encajen dentro de las finalidades autorizadas por la norma, los trabajadores pueden acudir a este mecanismo. Añadió que los empleadores o fondos de cesantías, según corresponda, deberán tramitar las solicitudes con la mayor celeridad posible y evitar dilaciones injustificadas.

“La prioridad es proteger la vida, los ingresos de las familias y la estabilidad laboral de quienes resultaron afectados por la emergencia”, indicó la cartera que lidera Natalia López.

Otras medidas laborales para los afectados por el sismo

La Circular 0096 también recuerda garantías para quienes afrontan una grave calamidad doméstica a causa del terremoto. Entre las alternativas menciona:

  • Trabajo en casa.
  • Horarios flexibles.
  • Ajustes temporales de jornada, según las condiciones de cada empleado.
  • Licencia remunerada por grave calamidad doméstica cuando se cumplan las condiciones para acceder a ella.
  • Evaluar de manera individual las ausencias y los retrasos relacionados con daños en viviendas.
  • Dificultades de movilidad u otras necesidades familiares, para evitar que se conviertan automáticamente en sanciones.

La ministra del Trabajo, Natalia López, dijo que “detrás de cada puesto de trabajo hay una persona y una familia. Nuestro llamado es a actuar con humanidad, solidaridad y diálogo”.

Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa
El pago de la cesantía corresponde a un mes de trabajo - crédito Colprensa

La circular incluye además:

  • Vacaciones causadas o anticipadas mediante acuerdo entre las partes.
  • Permisos o licencias no remuneradas
  • Anticipo voluntario de la prima de diciembre, también previo acuerdo.

El Ministerio resaltó que “cada caso deberá analizarse según sus circunstancias particulares y que las medidas voluntarias deberán ser concertadas, sin desconocer los derechos mínimos de los trabajadores”. También aclaró que el terremoto “no es causal automática de despido ni suspensión del contrato”.

Dentro las orientaciones figuran:

  • Evitar el ingreso a lugares de trabajo que puedan representar riesgo para la vida o la integridad de los trabajadores.
  • Garantizar la protección del Sistema de Riesgos Laborales cuando un accidente esté relacionado con el trabajo.
  • Revisar y fortalecer los planes empresariales de prevención y atención de emergencias.

La cartera también pidió la “participación segura de empresas y trabajadores en labores de apoyo y recuperación” y dispuso puestos móviles e inspectores itinerantes para brindar orientación en las zonas afectadas.

Lo que la medida no permite

La circular fija un límite: el terremoto no abrió una causal extraordinaria para retirar cesantías sin restricción. El retiro parcial solo procede si la destinación encaja en los usos autorizados por la legislación laboral para vivienda.

Eso excluye el uso de esos recursos para cualquier necesidad surgida por la emergencia. La condición de afectado por el sismo no basta por sí sola: el trabajador debe demostrar que la reparación o mejora de su vivienda entra en los fines permitidos y cumplir el trámite correspondiente.

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